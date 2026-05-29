Bon plan Galaxy Z Flip 7 : Samsung offre près de 300 € de réduction sur son smartphone pliable ce week-end

Déjà affiché près de 200 € sous son tarif de lancement, le Galaxy Z Flip 7 voit son prix chuter davantage sur le site Samsung. Grâce au code promo MAMAN10, le constructeur propose jusqu’à 110 € de réduction supplémentaire en fonction de la capacité de stockage choisie.

Galaxy Z Flip 7

Le Galaxy Z Flip 7 est actuellement affiché à partir de 999 € dans sa version avec 256 Go de stockage, contre 1 202 € au moment de sa sortie. Pour moins de 1 000 €, le smartphone pliable est déjà à un prix intéressant, mais la marque va encore plus loin en proposant le code promo MAMAN10 à l’occasion de la fête des mères.

Le code promo donne droit à 10 € de réduction tous les 100 € d’achat et est valable jusqu’au 1er juin à 11h59. Le coupon permet d’obtenir 90 € de remise supplémentaire sur la version 256 Go du Galaxy Z Flip 7. Elle revient ainsi à 909 € au lieu de 1 202 €, soit une réduction de 24%. Vous économisez 293 € au total.

La version 512 Go quant à elle bénéficie d’une réduction de 110 € avec le même code promo. Dans les deux cas, l’offre peut être complétée par la reprise d’un ancien smartphone afin de réduire davantage la facture.

Un écran externe plus confortable et une expérience toujours plus aboutie

Avec cette génération, Samsung fait évoluer la formule qui a fait le succès de sa gamme Flip. Le Galaxy Z Flip 7 conserve son format compact une fois replié, mais dispose d’un nouvel écran externe de 4,1 pouces qui occupe désormais presque toute la façade. C’est l’une des nouveautés les plus intéressantes de cette génération : l’espace qu’occupe cet écran offre un meilleur confort de lecture et permet de réaliser de nombreuses tâches facilement sans ouvrir le clapet.

Mais une fois ouvert, le Z Flip 7 dévoile un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, beaucoup plus grand. Il est lumineux et fluide, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Au cœur du smartphone pliable, on retrouve la puce Exynos 2500 accompagnée de 12 Go de mémoire vive. Le smartphone profite également des dernières fonctionnalités Galaxy AI intégrées à One UI 8.x. La surcouche qui surplombe Android 16 offre des fonctionnalités comme la traduction en temps réel, l’assistance à la rédaction ou encore la retouche photo intelligente. Tant d’options qui facilitent la vie au quotidien.

La partie photo quant à elle est composée de deux capteurs : un module principal de 50 MP accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP. Le format pliable permet par ailleurs d’utiliser les capteurs principaux pour les selfies. C’est un avantage qui continue de distinguer la gamme Flip des smartphones classiques.

Enfin, Samsung est passé à une batterie de 4 300 mAh, contre 4 000 mAh pour le Z Flip 6. Le smartphone est par ailleurs compatible avec la charge rapide 25 W. Samsung promet en outre jusqu’à sept années de mises à jour et de correctifs de sécurité pour Android, ce qui constitue un atout par rapport à la plupart des smartphones du marché.

 


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