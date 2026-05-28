Grosse augmentation de prix pour le Steam Deck de Valve, la crise de la RAM a encore frappé

Bonne nouvelle : le Steam Deck et de retour en stock. Mauvaise nouvelle : il coûte beaucoup plus cher qu'avant et devient clairement un investissement qui se réfléchit en amont.

Le jeu vidéo nomade est en train de devenir un luxe. La crise de la RAM, encore elle, impacte aussi le marché des consoles portables dont le Steam Deck de Valve. Pendant des mois, la mention “rupture de stock” accueillait quiconque se rendait sur le site officiel de la marque pour tenter de mettre la main sur l'appareil. Une situation d'autant plus frustrante que Valve semblait ne pas être pressé de relancer la production.

Dans le courant du mois d’avril 2026, l'entreprise certifie pourtant travailler “d'arrache-pied” pour proposer de nouveau des Steam Deck à la vente. Force est de constater qu'elle a tenu parole puisqu'en date du 27 mai 2026, il est en effet possible d'acheter la console depuis Steam. Mais avant de vous ruer dessus, faites un petit état des lieux de votre compte en banque. Le prix des deux versions disponibles est à la hausse, et pas qu'un peu.

Le Steam Deck revient en stock et son prix explose par la même occasion

Précision préalable : vous pouvez seulement acheter un Steam Deck OLED, soit avec 512 Go de stockage, soit 1 To. La version LCD n'est plus disponible depuis fin 2025. En ce qui concerne le premier, le nouveau prix est de 779 € au lieu de 569 €. Soit une augmentation de 37 %. Pour le second, on passe de 679 à 919 €, 35 % de plus. Ça fait mal au portefeuille. Et n'allez pas croire que vous aurez droit à une quelconque compensation.

Le billet de blog de Steam est transparent sur le sujet : “Le produit lui-même n'a pas changé ; ces nouveaux prix reflètent le cout des composants et d'autres contraintes logistiques mondiales qui se répercutent dans l'ensemble du secteur“. Vous payez bien (beaucoup) plus cher pour la même chose. Sachant que ce n'est peut-être pas terminé. Valve indique que les joueurs seront informés “si les choses changent“. Cela laisse donc supposer une nouvelle hausse éventuelle, ou une baisse. On a le droit de rêver.