Samsung va présenter le futur du bien-être connecté par IA à VivaTech 2026

Samsung sera présent à Paris pour l'édition 2026 du salon VivaTech. L'entreprise annonce qu'elle y annoncera “sa vision d’un bien-être connecté porté par l’IA”.

Samsung Health consultation virtuelle
Crédits : 123RF

VivaTech, l'événement français dédié à l'innovation technologique et aux start-up, célèbre ses 10 ans en 2026. L'édition de cette année se tiendra du 17 au 20 juin à Paris Expo Porte de Versailles. Samsung a confirmé sa présence et annonce qu'il y exposera “sa vision d’un bien-être connecté porté par l’IA” pour des “lendemains sous le signe de la santé”.

“Grâce à une démarche d’innovation ouverte, Samsung œuvre à intégrer l’IA de manière fluide dans le quotidien de ses utilisateurs”, communique l'entreprise. “Alors que le bien-être et le mieux vieillir deviennent des enjeux stratégiques majeurs, Samsung et ses partenaires présenteront une série de services et de solutions, notamment autour de la gestion globale du bien-être via Samsung Health, mais aussi des innovations dédiées à l’accompagnement du mieux vieillir et au bien-être des animaux de compagnie”, ajoute-t-elle.

Samsung mise sur la santé et le bien-être pour séduire les utilisateurs

Comme Apple, Samsung multiplie ses efforts sur le segment de la santé et du bien-être. Les utilisateurs sont de plus en plus conscients qu'ils doivent prendre soin de leur corps et de leur santé mentale, et se tournent vers les produits tech pour les y aider. Pour les marques, ce marché représente des perspectives de croissance intéressantes, ce qui les incite à investir en recherche et développement.

Ces derniers mois, la firme a déjà multiplié les annonces à ce sujet. En début d'année, Samsung a présenté un plan misant sur l'IA et les wearables pour la prévention de la démence. Quelques semaines plus tôt, l'application Samsung Health se dotait d'un outil de mesure à l'exposition au bruit afin de préserver la santé auditive. Un projet de plateforme santé qui centralise les données, basé sur l'IA, est aussi en cours. Il s'agirait d'un genre de carnet de santé numérique, complété avec toutes les données mesurées pour faciliter le suivi de la santé et le travail des médecins.

Samsung va lancer ses nouvelles Galaxy Watch en juillet prochain, de nouvelles capacités de ces montres connectées pourraient être présentées à Vivatech.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Il envoie son Pixel 10 Pro XL en réparation chez Google, le smartphone revient dans un pire état

Un propriétaire de Pixel 10 Pro XL dénonce Google, dont il qualifie la garantie d’arnaque. Son smartphone lui a été retourné sans être réparé, et avec un nouveau problème qui…

Après l’orange de l’iPhone 17 Pro, Apple préparerait de nouveaux coloris audacieux pour l’iPhone 18 Pro

Un coloris bleu ciel et un autre rouge cerise. Voici ce que nous préparerait Apple pour son iPhone 18 Pro, enorgueilli par le succès de la version orange vif de…

Bon plan Galaxy Z Flip 7 : Samsung offre près de 300 € de réduction sur son smartphone pliable ce week-end

Déjà affiché près de 200 € sous son tarif de lancement, le Galaxy Z Flip 7 voit son prix chuter davantage sur le site Samsung. Grâce au code promo MAMAN10,…

Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 : bon plan sur le pack machine à glace + 4 pots, ça va vous rafraîchir !

Depuis plusieurs jours, la canicule s’est installée en France. Chacun fait comme il peut pour se rafraîchir et les glaces ont un franc succès. Mais saviez-vous qu’il existe une machine…

Ce VPN complet avec antivirus intégré est à un petit prix (-88%), avec 4 mois offerts

Surfshark fait partie des rares VPN à proposer une offre très complète pour un tarif situé sous la barre des 2 €. Grâce à une offre exclusive aux lecteurs de…

Ces catapultes prévues sur la Lune pourraient aussi servir à frapper la Terre

Sur la Lune, des catapultes géantes pourraient un jour propulser des satellites dans l’espace. Des entreprises y voient une avancée majeure pour la logistique spatiale. Un rapport alarmant y voit…

Vous attendez la mise à jour One UI 8.5 sur votre smartphone Samsung qui date de plus de 3 ans ? On a une mauvaise nouvelle

Certains modèles de smartphones Samsung qui ont reçu One UI 8.5 et qui auraient pu prétendre à la mise à jour vers One UI 8.5 ne seraient finalement pas pris…

Marre de l’IA dans vos recherches Google ? Cette méthode permet de l’exclure sur tous les navigateurs

Si vous êtes fatigués de voir l’IA vous proposer des résultats lors de vos recherches, sachez qu’il existe un moyen simple et rapide de s’en débarrasser. Cerise sur le gâteau,…

Le RedMagic 11s Pro arrive en France et son processeur est vraiment étonnant

Six mois après l’excellent RedMagic 11 Pro, ZTE revient avec un nouveau smartphone gaming premium : le RedMagic 11s Pro. Si la fiche technique ne change que très peu entre…

Ces étoiles les plus répandues dans notre galaxie dévorent leurs propres planètes, voici la preuve

Des astronomes viennent de percer l’un des secrets les mieux gardés de notre galaxie. Les étoiles les plus communes de la Voie lactée seraient de véritables prédatrices. Elles dévorent leurs…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.