Samsung va présenter le futur du bien-être connecté par IA à VivaTech 2026

Samsung sera présent à Paris pour l'édition 2026 du salon VivaTech. L'entreprise annonce qu'elle y annoncera “sa vision d’un bien-être connecté porté par l’IA”.

VivaTech, l'événement français dédié à l'innovation technologique et aux start-up, célèbre ses 10 ans en 2026. L'édition de cette année se tiendra du 17 au 20 juin à Paris Expo Porte de Versailles. Samsung a confirmé sa présence et annonce qu'il y exposera “sa vision d’un bien-être connecté porté par l’IA” pour des “lendemains sous le signe de la santé”.

“Grâce à une démarche d’innovation ouverte, Samsung œuvre à intégrer l’IA de manière fluide dans le quotidien de ses utilisateurs”, communique l'entreprise. “Alors que le bien-être et le mieux vieillir deviennent des enjeux stratégiques majeurs, Samsung et ses partenaires présenteront une série de services et de solutions, notamment autour de la gestion globale du bien-être via Samsung Health, mais aussi des innovations dédiées à l’accompagnement du mieux vieillir et au bien-être des animaux de compagnie”, ajoute-t-elle.

Samsung mise sur la santé et le bien-être pour séduire les utilisateurs

Comme Apple, Samsung multiplie ses efforts sur le segment de la santé et du bien-être. Les utilisateurs sont de plus en plus conscients qu'ils doivent prendre soin de leur corps et de leur santé mentale, et se tournent vers les produits tech pour les y aider. Pour les marques, ce marché représente des perspectives de croissance intéressantes, ce qui les incite à investir en recherche et développement.

Ces derniers mois, la firme a déjà multiplié les annonces à ce sujet. En début d'année, Samsung a présenté un plan misant sur l'IA et les wearables pour la prévention de la démence. Quelques semaines plus tôt, l'application Samsung Health se dotait d'un outil de mesure à l'exposition au bruit afin de préserver la santé auditive. Un projet de plateforme santé qui centralise les données, basé sur l'IA, est aussi en cours. Il s'agirait d'un genre de carnet de santé numérique, complété avec toutes les données mesurées pour faciliter le suivi de la santé et le travail des médecins.

Samsung va lancer ses nouvelles Galaxy Watch en juillet prochain, de nouvelles capacités de ces montres connectées pourraient être présentées à Vivatech.