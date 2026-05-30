Après l’orange de l’iPhone 17 Pro, Apple préparerait de nouveaux coloris audacieux pour l’iPhone 18 Pro

Un coloris bleu ciel et un autre rouge cerise. Voici ce que nous préparerait Apple pour son iPhone 18 Pro, enorgueilli par le succès de la version orange vif de l'iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro
Crédit : Sonny Dickson

Reconnaissable de loin et par tous, l'iPhone 17 Pro orange est devenu un véritable phénomène de société, et une réussite commerciale pour Apple. Son seul coloris permet d'envoyer un message : il s'agit du tout dernier iPhone sorti, il n'y a pas de modèle antérieur qui lui ressemble et donc aucune confusion possible. Un atout marketing de poids quand on sait qu'une part importante de la clientèle Apple est attirée par l'image de marque et ce que renvoie le fait de se payer l'appareil frappé du logo à la pomme le plus récent.

Fort de ce succès, Apple devrait récidiver en proposant un autre coloris original et facilement identifiable pour ses iPhone 18 Pro. Le leaker Sonny Dickson a publié des photos d'unités factices des prochains mobiles de la firme (qui servent notamment à la conception des coques pour les fabricants tiers). On peut apercevoir un iPhone 18 Pro adoptant un coloris proche du rouge cerise, qu'on n'a pas l'habitude de voir sur un smartphone.

L'iPhone 18 Pro rouge cerise fera sans doute un carton

L'option bleu ciel est également assez peu commune et remplacerait le bleu foncé des iPhone 17 Pro, qui était l'autre coloris qui sortait du commun. Ensuite, nous aurions une finition argentée, qui prendrait la suite du blanc. Et nous devrions enfin retrouver le coloris noir classique qu'on connaît bien. Si tout cela se confirme, Apple a fait le choix de la différenciation pour les modèles de cette année. Sonny Dickson étant une source sérieuse et un autre leaker réputé, Digital Chat Station, ayant déjà évoqué le coloris rouge cerise de l'iPhone 18 Pro, il est probable que ces designs soient corrects.

Le coloris orange de l'iPhone 17 Pro a inspiré plusieurs marques Android, qui ont voulu surfer sur la tendance initiée par Apple. On peut par exemple citer Honor ou Oppo. Nul doute que ce rouge cerise se retrouvera aussi sur des smartphones Android peu de temps après la sortie de l'iPhone 18 Pro.


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