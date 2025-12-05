Le mode portrait de nuit a disparu des iPhone 17 Pro : mais où est le problème ?

En lançant les iPhone 17 Pro et Pro Max, Apple a retiré une fonction photographique : le mode portrait de nuit. Cette fonction était disponible sur les 5 générations précédentes d’iPhone. Un retrait qui semble émouvoir de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que cette absence va vraiment gêner les propriétaires d’iPhone 17 Pro ou Pro Max ? Pas vraiment. Voici pourquoi.

En septembre dernier, Apple remplaçait l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max par l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max, respectivement. Nous avons largement testé le modèle Pro Max. Et nous lui avons attribué une très bonne note. Écran impeccable, Puissance brute élevée. Une belle gestion de la surchauffe. Belle autonomie. Une très belle interface, malgré quelques changements énervants de nos habitudes (notamment sur l’outil de capture d’écran). Et une bien sûr, de très belles photos, de jour comme de nuit.

Lire aussi – Apple donnerait à l’iPhone 17e un écran (presque) à la hauteur de ses ambitions

Lors de son lancement, la firme a largement communiqué sur le nouvel équipement photo des modèles Pro et Pro Max. Notamment sur leurs nouvelles capacités photographiques apportées par le nouveau téléobjectif, muni d’un capteur 48 mégapixels stabilisé et d’un zoom optique 4x. C’est LA grande nouveauté de cette année avec laquelle Apple veut rattraper son retard sur Samsung (mais pas que). Cependant, elle a omis quelques détails. Ce n’est que très récemment que de nombreux utilisateurs ont constaté qu’une fonction photo avait disparu.

Oui, le mode nuit du portrait a disparu de l'iPhone 17 Pro Max

Il s’agit du mode nuit en mode portrait. Une fonction qui était présente dans la gamme Pro depuis l’iPhone 12 Pro et qui a disparu cette année. L’information est confirmée par Apple sur son site dédié au support technique : le mode nuit en mode portrait est compatible avec 10 modèles d’iPhone, répartis sur cinq générations. Et les iPhone 17 Pro et Pro Max ne font pas partie de la liste. Cette absence, constatée 2 à 3 mois après les premiers tests, semble offusquer aujourd’hui les réseaux sociaux. Mais pas nous.

Avant d’expliquer notre avis, rappelons ce qu’est le mode nuit. Il s’agit d’une fonction entièrement logicielle qui va augmenter artificiellement le temps d’exposition en basse luminosité. Le but est d’accumuler plus de lumière pour éclairer la scène et accentuer les détails. iOS n’a jamais proposé de mode nuit dédié, contrairement à de nombreux smartphones sous Android, préférant l’activer « automatiquement » selon les besoins dans le mode photo par défaut.

Avec les iPhone 12 Pro et Pro Max, Apple a élargi le champ du mode nuit en l’intégrant au mode portrait. À l’époque, cela avait du sens. Malgré une ouverture assez grande (f/1.6), le capteur principal était plus petit qu’aujourd’hui (un demi-pouce). Et le capteur du téléobjectif était encore plus petit, avec une définition bien plus faible. Il y avait donc du sens à apporter cette fonction. Or, entre l’iPhone 12 Pro Max et l’iPhone 17 Pro Max, la configuration a évolué avec des objectifs plus lumineux, des capteurs plus grands et mieux définis. L’iPhone 15 Pro Max a profité d’une belle amélioration de son module principal et l’iPhone 17 Pro Max de son module téléobjectif. Soit les deux capteurs concernés par le mode portrait.

Pourquoi l'absence du mode nuit en portrait n'est pas un problème

Nous en revenons donc à notre question : pourquoi la disparition du mode nuit en portrait n’est-elle pas gênante ? Parce qu’il n’était déjà plus nécessaire avec le capteur principal de l’iPhone 16 Pro et Pro Max. Et il ne l’est plus avec le téléobjectif des iPhone 17 Pro et Pro Max. Nous en voulons pour preuve les deux photos que vous retrouvez ci-contre. L’une est faite avec l’iPhone 16 Pro. L’autre avec l’iPhone 17 Pro Max. Elles ont été réalisées au même endroit, dans des conditions similaires (21 heures pour la première et 22 heures pour la seconde). Et visiblement, l’incompatibilité avec le mode nuit du mode portrait de l’iPhone 17 Pro Max ne pose aucun problème.

Notez aussi un élément important : ce n’est pas parce que le mode nuit en portrait disparait que les atouts de ce dernier sont supprimés. L’iPhone continue de calculer la luminosité de la scène pour allonger ou réduire le temps de pause, l’ouverture de l’objectif étant toujours fixe (f/1.8 pour le module principal, f/2.8 pour le téléobjectif, que ce soit pour l’iPhone 16 Pro ou l’iPhone 17 Pro Max). S’il a donc disparu, les bases du mode nuit en portrait sont donc toujours présentes.