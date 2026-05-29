Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 : bon plan sur le pack machine à glace + 4 pots, ça va vous rafraîchir !

Depuis plusieurs jours, la canicule s’est installée en France. Chacun fait comme il peut pour se rafraîchir et les glaces ont un franc succès. Mais saviez-vous qu’il existe une machine révolutionnaire pour faire vos propres glaces très facilement ? En plus, elle est actuellement en promotion !

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Depuis quelques années, la marque Ninja a envahi nos cuisines avec notamment ces Airfryers très appréciés. Mais la marque américaine ne fait pas que des Airfryers. Chaque année, elle développe de nouveaux produits qui continuent de révolutionner votre façon de cuisiner.

C’est le cas de la Ninja CREAMi Deluxe. Il s’agit d’une machine à glace 10-en-1 capable de faire de délicieuses recettes de desserts glacés maison en toute simplicité comme par exemple de la crème glacée, des milkshakes, des granités et même des yaourts glacés.

Actuellement, Ninja propose un pack comprenant la Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1 et 4 pots pour 289,99 euros. Grâce au code promo PASN10, vous obtenez 10% de remise dans votre panier. Le pack chute ainsi à seulement 260,99 euros. C’est l’occasion de s’équiper pas cher avant l’été !

Pourquoi choisir la machine à glace Ninja CREAMi Deluxe ?

Si vous avez déjà regardé la liste des ingrédients des glaces vendues au supermarché, vous vous êtes certainement rendu compte qu’elles contiennent très souvent des additifs et des conservateurs qui peuvent avoir un impact sur votre santé à long terme.

Heureusement, il existe une solution facile pour faire vos glaces maison avec des ingrédients naturels. Vous pourrez donc vous régaler sans aucun remord. Cette machine miracle, c’est la Ninja CREAMi Deluxe 10-en-1.

Cet appareil vous permet de de préparer simplement vos desserts glacés préférés avec ses 10 programmes : crème glacée, crème glacée légère, sorbet, frappé, yaourt glacé, milkshake, glace à l’italienne, boisson glacée ou encore granité. Et avec la fonction “Extras”, vous pouvez intégrer dans vos recettes des toppings comme des éclats de caramel, des morceaux de chocolat, des fruits secs…

Grâce aux 4 pots de 709 ml fournis avec des couvercles, vous pouvez préparer jusqu’à 2 litres de crème glacée que vous pourrez garder ensuite au congélateur. Enfin, le nettoyage de la machine est très simple puisque les éléments comme les cuves, les couvercles et les pales sont détachables et ils passent au lave-vaisselle.