Ce VPN complet avec antivirus intégré est à un petit prix (-88%), avec 4 mois offerts

Surfshark fait partie des rares VPN à proposer une offre très complète pour un tarif situé sous la barre des 2 €. Grâce à une offre exclusive aux lecteurs de Phonandroid, les prix baissent davantage, avec 4 mois offerts en bonus.

Découvrir l’offre

Pour ceux qui cherchent à protéger leur navigation sans se ruiner, Surfshark propose actuellement jusqu'à 88 % de réduction sur ses abonnements longue durée. Les formules One et One+ ajoutent même un antivirus et plusieurs outils dédiés à la cybersécurité. Pour ce qu’elle propose, cette offre est très attractive et elle est réservée aux lecteurs de Phonandroid.

L’autre argument de poids de Surfshark est qu’un seul compte permet de protéger un nombre illimité d’appareils, ce qui rend l’abonnement encore plus intéressant à ce prix. A titre de comparaison, la plupart des concurrents se limitent au mieux à 10 appareils couverts par le même compte.

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Jusqu'à 88% de réduction sur Surfshark et 4 mois offerts

L’offre spéciale de Surfshark porte sur l’abonnement de 24 mois, auquel s’ajoutent 4 mois supplémentaires en bonus. Le coût total est facturé en une seule fois pour les 28 premiers mois d’utilisation.

Pour résumer :

Surfshark Starter : 1,89 € au lieu de 15,45 € par mois (-88 %) pendant 24 mois + 4 mois offerts. Vous payez 52,92 € au lieu de 432,60 €.

pendant 24 mois + 4 mois offerts. Vous payez 52,92 € au lieu de 432,60 €. Surfshark One : 2,19 € au lieu de 17,95 € par mois (-88 %) pendant 24 mois + 4 mois offerts. Vous payez 61,32 € au lieu de 502,60 €.

pendant 24 mois + 4 mois offerts. Vous payez 61,32 € au lieu de 502,60 €. Surfshark One+ : 3,99 € au lieu de 20,85 € par mois (-81 %) pendant 24 mois + 4 mois offerts. Vous payez 111,72 € au lieu de 583,80 €.

dès 1.89€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 1.89€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 81% 2.99€/ mois Pendant 16 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Tous les abonnements bénéficient d’une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours. De quoi tester les différentes fonctionnalités de Surfshark. Le VPN dispose de plus de 4 500 serveurs répartis dans plus de 100 pays et prend en charge WireGuard, un protocole VPN rapide et sécurisé.

Une suite d’outils pour votre cybersécurité

Surfshark ne se contente donc pas d’être un simple VPN. Selon la formule choisie, le service propose plusieurs outils axés sur la sécurité numérique de ses utilisateurs. Vous accédez donc à différentes fonctionnalités de cybersécurité sans multiplier les abonnements.

La protection de votre connexion reste évidemment le cœur de l’offre, mais Surfshark y ajoute un antivirus, un système d’alertes en cas de fuite de données et des outils destinés à limiter l’exposition de vos informations personnelles sur Internet. En cas de compromission d’une adresse e-mail ou d’un mot de passe associé à vos comptes, vous êtes rapidement averti afin de réagir avant qu’un incident ne se produise.

Surfshark propose une autre fonctionnalité pratique : Alternative ID. Cet outil vous permet de générer en quelques clics une identité numérique secondaire avec une adresse e-mail dédiée. C’est une solution idéale pour ceux qui souhaitent s’inscrire à des services en ligne et tester des plateformes sans communiquer leurs véritables coordonnées.

Avec la fonctionnalité CleanWeb, l’application bloque également les publicités invasives, les traqueurs, mais aussi certains sites malveillants utilisés pour des attaques par phishing ou pour la propagation de malwares.

Tous ces outils viennent s'ajouter à la protection offerte par le VPN et permettent de combiner plusieurs outils utiles au sein d’une même application.