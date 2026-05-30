Faute de Steam Deck, ce bricoleur fou transforme sa PS2 en console portable

Plus besoin de dépenser des centaines d’euros pour un Steam Deck quand on peut fabriquer son « équivalent » soi-même. C’est le pari fou d’un bricoleur du dimanche, qui a rafistolé sa PS2 avec du scotch…

La créativité humaine n’a pas de limite, c’est bien connu. Et parfois, cette « créativité » s’exprime de manière presque absurde. On a par exemple pu voir un youtubeur faire tourner Windows 98 sur un grille-pain. Oui, c’est possible. Mieux encore : l’actuelle pénurie de RAM pourrait être résolue par un simple bricoleur russe. Ce dernier a en effet réussi à fabriquer lui-même une barrette de RAM DDR5 pour… 184 €. Et pourtant, ce genre d’initiative ne suffit visiblement pas à compenser la crise.

En effet, la pénurie de RAM fait bien des victimes. Et si Nvidia contourne la pénurie de RAM grâce à cette technologie ultra-efficace, les hausses de prix s’enchaînent. D’ailleurs, les futurs smartphones bon marché pourraient bientôt devenir obsolètes dès leur sortie. Mais c’est sans compter sur la créativité dont font preuve certains bricoleurs.

Face à une grosse augmentation de prix du Steam Deck, le youtubeur James Channel a décidé d’employer les grands moyens. Celui-ci s’est servi d’une vénérable PS2 Slim pour mener à bien son projet. Le bricoleur a complètement démonté la console de salon de Sony afin de lui redonner vie, sous la forme d’une console portable pleinement fonctionnelle.

PS2 Slim vs Steam Deck : « Si c’est stupide mais que ça fonctionne, alors ce n’est pas stupide. »

James Channel a commencé par remplacer la pile CMOS hors service de la PlayStation 2, avant de s’attaquer au lecteur CD. Côté manette, le bricoleur s’est contenté d’une Mad Catz Dual Force 2, qu’il a réussi à relier à la console. Mais toute bonne console portable a besoin d’un écran. Et de ce côté-là, le youtubeur a joué la carte de la simplicité. Ce dernier s’est en effet contenté d’un simple écran LCD de GPS bon marché.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que, esthétiquement, le résultat laisse à désirer. Et pourtant, la « JamesStation 2 » possède un avantage de taille : l’autonomie. Le bricoleur affirme en effet que la batterie de 10 000 mAh est en mesure de faire tourner des jeux PS2 exigeants pendant près de cinq heures. La console de Valve peut difficilement en dire autant.

Bardée de couches de scotch et équipée d’un lecteur CD ouvert, la JamesStation 2 peut difficilement rivaliser avec les lignes épurées du Steam Deck. Mais le bricoleur sait ce qu’il fait. « Si c’est stupide mais que ça fonctionne, alors ce n’est pas stupide », a-t-il expliqué. « Voici mon rouleau de boîtier… parce que la solution la plus simple est celle que je préfère. Tout le monde aime le ruban adhésif, et si vous n’aimez pas le ruban adhésif, eh bien, je respecte votre opinion. »