Ces catapultes prévues sur la Lune pourraient aussi servir à frapper la Terre

Sur la Lune, des catapultes géantes pourraient un jour propulser des satellites dans l'espace. Des entreprises y voient une avancée majeure pour la logistique spatiale. Un rapport alarmant y voit surtout une arme de première frappe impossible à détecter.

catapulte lune
Source : SpaceX

La conquête lunaire s'est considérablement accélérée ces dernières années. Les agences spatiales et les entreprises privées rivalisent pour établir une présence durable sur notre satellite. La NASA a récemment officialisé son programme de base permanente avec des rovers et des drones. Cette dynamique s'accompagne de questions stratégiques croissantes sur le contrôle de cet espace. La Lune n'est plus seulement un objectif scientifique. Elle devient un enjeu géopolitique de premier plan.

Dans ce contexte, des entreprises ont commencé à imaginer des catapultes électromagnétiques installées sur notre satellite naturel. La course à la Lune avait déjà pris un tournant avec l'émergence des acteurs privés aux côtés des États. Elon Musk, PDG de SpaceX, a notamment appelé à la construction d'un tel dispositif. L'objectif est d'expédier des milliers de satellites vers l'espace sans fusée. Un rapport vient d'en révéler un aspect bien moins pacifique.

Les catapultes lunaires pourraient aussi devenir des armes indétectables

Ces catapultes, appelées mass drivers, font l'objet d'un rapport publié par l'American Foreign Policy Council. André Sonntag, analyste en politique spatiale et auteur de l'étude, les décrit comme une technologie à double usage. Leur principe repose sur des champs magnétiques qui propulsent des charges dans l'espace sans carburant chimique. Cette idée remonte aux années 1970 et aux travaux du physicien Gerard O'Neill. Il imaginait éjecter des minerais lunaires grâce à un tel système. Un prototype de 160 mètres mis au point au MIT avait alors validé le concept.

Aujourd'hui, SpaceX envisage ces lanceurs pour expédier des milliers de satellites depuis la Lune à bas coût. Mais le rapport révèle leur potentiel militaire. Installés sur la Lune, ces engins échapperaient aux systèmes d'alerte existants et pourraient viser des cibles terrestres ou orbitales. La Chine développe des projets similaires. Elle prétend pouvoir opérer un tel système à 10 % du coût d'un lanceur classique. L'analyste avertit que les États-Unis ont une fenêtre qui se rétrécit. Ils doivent façonner les règles de l'espace autour de la Lune avant que Pékin ne prenne l'avantage.


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