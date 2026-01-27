Tous les iPhone ne sont pas compatibles avec l’AirTag 2, voici la liste complète des modèles qui peuvent en profiter

Apple dévoile une nouvelle version de son tracker avec l’arrivée de l’AirTag 2. Certaines améliorations ne fonctionnent que sur les iPhone les plus récents. Voici les modèles qui peuvent en profiter pleinement.

Apple vient d'annoncer les AirTags de deuxième génération, près de cinq ans après le modèle initial. Le design reste identique, mais les améliorations internes sont notables. On retrouve une puce ultra large bande de nouvelle génération, un haut-parleur plus puissant et une portée Bluetooth étendue. Ces évolutions permettent de localiser plus facilement un objet, même à distance, grâce à des signaux sonores et visuels renforcés.

Ces nouvelles fonctions s’appuient sur les dernières technologies intégrées aux produits Apple. Pour fonctionner, l’AirTag 2 nécessite au minimum iOS 26. Cela limite la compatibilité aux iPhone lancés à partir de 2019. Tous les modèles ne peuvent pas profiter pleinement de la portée étendue ou de la précision améliorée. Voici la liste complète des iPhone compatibles.

L’AirTag 2 fonctionne uniquement avec les iPhone récents sous iOS 26

Pour connecter un AirTag 2, il faut un iPhone compatible avec iOS 26 ou une version ultérieure. Cela exclut automatiquement les modèles sortis avant 2019. Apple a publié une liste complète des appareils prenant en charge son nouveau tracker.

Voici la liste des iPhone compatibles avec l'AirTag 2 et toutes ses fonctionnalités :

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2020)

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone SE (2022)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Les iPhone 15, 16 et 17, ainsi que l’iPhone Air, sont les seuls à intégrer la dernière puce ultra large bande. Grâce à elle, la portée de localisation peut aller jusqu’à 50 % plus loin que sur l’AirTag de première génération. Les autres modèles compatibles accèdent à la fonction de Localisation précise, mais avec une portée plus limitée.

Côté montres, seules les Apple Watch Series 9, Ultra 2 et modèles ultérieurs sont compatibles avec l’AirTag 2. Les anciennes montres restent compatibles avec cette nouvelle puce, mais ne peuvent pas tirer parti des améliorations de portée et de précision.