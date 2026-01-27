Tous les iPhone ne sont pas compatibles avec l’AirTag 2, voici la liste complète des modèles qui peuvent en profiter
Apple dévoile une nouvelle version de son tracker avec l’arrivée de l’AirTag 2. Certaines améliorations ne fonctionnent que sur les iPhone les plus récents. Voici les modèles qui peuvent en profiter pleinement.
Apple vient d'annoncer les AirTags de deuxième génération, près de cinq ans après le modèle initial. Le design reste identique, mais les améliorations internes sont notables. On retrouve une puce ultra large bande de nouvelle génération, un haut-parleur plus puissant et une portée Bluetooth étendue. Ces évolutions permettent de localiser plus facilement un objet, même à distance, grâce à des signaux sonores et visuels renforcés.
Ces nouvelles fonctions s’appuient sur les dernières technologies intégrées aux produits Apple. Pour fonctionner, l’AirTag 2 nécessite au minimum iOS 26. Cela limite la compatibilité aux iPhone lancés à partir de 2019. Tous les modèles ne peuvent pas profiter pleinement de la portée étendue ou de la précision améliorée. Voici la liste complète des iPhone compatibles.
L’AirTag 2 fonctionne uniquement avec les iPhone récents sous iOS 26
Pour connecter un AirTag 2, il faut un iPhone compatible avec iOS 26 ou une version ultérieure. Cela exclut automatiquement les modèles sortis avant 2019. Apple a publié une liste complète des appareils prenant en charge son nouveau tracker.
Voici la liste des iPhone compatibles avec l'AirTag 2 et toutes ses fonctionnalités :
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2020)
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone SE (2022)
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 17
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone Air
Les iPhone 15, 16 et 17, ainsi que l’iPhone Air, sont les seuls à intégrer la dernière puce ultra large bande. Grâce à elle, la portée de localisation peut aller jusqu’à 50 % plus loin que sur l’AirTag de première génération. Les autres modèles compatibles accèdent à la fonction de Localisation précise, mais avec une portée plus limitée.
Côté montres, seules les Apple Watch Series 9, Ultra 2 et modèles ultérieurs sont compatibles avec l’AirTag 2. Les anciennes montres restent compatibles avec cette nouvelle puce, mais ne peuvent pas tirer parti des améliorations de portée et de précision.