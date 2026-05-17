A quelques mois de sa sortie, l’iPhone pliable souffrirait d’un gros problème de conception

Le très attendu smartphone pliable d’Apple, l’iPhone Ultra, rencontrerait déjà un problème, et non des moindres. Celui-ci concernerait la charnière de l’appareil.

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Apple aura pris son temps pour rattraper son retard en matière de smartphones pliables. En effet, voilà un certain temps déjà que Samsung s’est lancé dans la course, avec, entre autres, le Samsung Galaxy Z Fold 7. D’ailleurs, l’iPhone pliable d’Apple pourrait bien copier Samsung sans complexe. Mais la marque à la pomme est bien connue pour le soin apporté aux détails, et plus généralement, à la qualité de ses appareils.

Il semblerait donc qu’Apple repousse toujours plus loin la sortie de son iPhone Ultra pliable. D’ailleurs, sa sortie pourrait être retardée. Et pour cause : l’entreprise serait confrontée à un problème de taille, qui pourrait ternir la réputation d’Apple s’il n’est pas résolu à temps…

La plupart des smartphones sont jugés sur de nombreux critères, tels que la puissance, la qualité de l’écran, ou encore la qualité des caméras incluses dans le bloc photo. Mais quand il s’agit d’un appareil pliable, un autre élément entre en scène : la charnière du smartphone. Et c’est précisément sur ce point qu’Apple rencontrerait des problèmes, avant même la sortie de l’iPhone Ultra.

iPhone Ultra : Apple est-il allée trop loin en cherchant à réduire le prix ?

En effet, selon un nouveau rapport, Apple aurait cherché à réduire les coûts de production de son iPhone pliable. En effet, ce dernier pourrait devenir un luxe hors de prix face au Galaxy Z Fold 7 de Samsung. Certains analystes évoquent ainsi un prix avoisinant les 2300 dollars aux États-Unis.

Dans ce cadre, la marque à la pomme aurait opté pour une charnière futuriste qui efface les plis. Celle-ci serait imprimée en 3D, et accompagnée d’un mystérieux matériau de remplissage destiné à masquer les irrégularités. Et, si ce dernier permettrait d’afficher un écran particulièrement lisse une fois l’iPhone Ultra déplié, un autre problème surviendrait.

En effet, l’iPhone Ultra émettrait des grincements relativement désagréables quand on le plie et le replie. Ces sons seraient ainsi le signe d’un problème de qualité et de fiabilité évident pour les utilisateurs. Et ce serait un sérieux problème pour Apple, qui a l’habitude de s’aligner sur des standards de qualité particulièrement élevés.