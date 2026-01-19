Cette vidéo de l’iPhone 18 Pro confirme l’arrivée de nouvelles fonctions photo

Une vidéo de fuite attire l’attention des fans d’Apple. L’iPhone 18 Pro y apparaît sous un jour nouveau, avec des détails inédits. Ce modèle pourrait bien marquer un tournant dans la photo mobile.

Apple bouleverse son calendrier habituel de lancement. En 2026, l’iPhone 18 standard ne sera pas au rendez-vous. La marque préfère concentrer son événement de septembre sur des modèles premium. Cette stratégie permettrait à la firme de mieux répartir ses annonces et de répondre plus rapidement à la concurrence.

C’est dans ce contexte qu’une vidéo diffusée par la chaîne Front Page Tech révèle un premier aperçu de l’iPhone 18 Pro. Le clip montre l’appareil sous différents angles, dans plusieurs coloris inédits. Les images, basées sur des données issues de la chaîne d’approvisionnement, laissent entrevoir plusieurs changements attendus. Design, interface et photographie, tout semble pensé pour distinguer le modèle Pro des autres références.

L’iPhone 18 Pro intègre un nouveau module photo et une caméra frontale déplacée

L’un des changements visibles de l’iPhone 18 Pro concerne la caméra frontale. Celle-ci ne serait plus centrée, mais décalée dans le coin supérieur gauche de l’écran. Le système Face ID, quant à lui, serait désormais caché sous la dalle. Apple conserverait la Dynamic Island, mais dans une version modifiée qui apparaîtrait elle aussi depuis la gauche. Ces choix pourraient améliorer l’affichage et libérer de l’espace sur l’écran.

Côté photo, une autre nouveauté se profile, un système à ouverture variable. Ce mécanisme permettrait d’ajuster automatiquement la quantité de lumière selon l’environnement. L’objectif s’adapterait ainsi aux scènes sombres comme aux conditions très lumineuses. Ce type de configuration est déjà utilisé sur certains appareils Android haut de gamme, mais Apple ne l’avait encore jamais intégré.

Trois nouvelles couleurs seraient aussi envisagées : violet, marron et bordeaux. Elles viendraient compléter des teintes plus classiques comme l’argent ou le bleu. Le bouton dédié à la photo serait simplifié pour un accès plus rapide aux réglages. Enfin, le smartphone serait compatible avec la 5G satellite, une technologie pensée pour rester connecté en dehors des zones couvertes. L’iPhone 18 Pro devrait être dévoilé à l’automne 2026, aux côtés du modèle Pro Max, de l’iPhone Air 2 et du tout premier iPhone pliable.