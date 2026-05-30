Il envoie son Pixel 10 Pro XL en réparation chez Google, le smartphone revient dans un pire état

Un propriétaire de Pixel 10 Pro XL dénonce Google, dont il qualifie la garantie d'arnaque. Son smartphone lui a été retourné sans être réparé, et avec un nouveau problème qui n'existait pas auparavant.

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La fiabilité des smartphones s'est sensiblement améliorée au fil du temps. Il y a une dizaine d'années, acheter un nouveau mobile pouvait s'apparenter à jouer à la loterie : mon appareil aura-t-il un problème technique ? Ce n'est heureusement plus le cas aujourd'hui et les problèmes sont bien moins nombreux, ou réglables plus facilement. Mais si ça nous tombe quand même dessus, le passage au service client et après-vente est toujours un moment redouté par les consommateurs.

Ce n'est en tout cas pas ce client qui nous contredira. Sur X (Twitter), il raconte une mésaventure qu'il a connue avec Google pour son Pixel 10 Pro XL acheté 7 mois plus tôt et encore sous garantie. “Récemment, il a commencé à avoir des problèmes concernant la batterie. Elle ne tient simplement pas longtemps. Alors, j'ai déposé une réclamation auprès de Google pour une réparation. Ils m'ont dit de l'envoyer, ce que j'ai fait”, témoigne-t-il.

Google n'est pas le roi du service après-vente, même avec les smartphones sous garantie

Le smartphone est alors inspecté (probablement par un sous-traitant, et non par Google directement). “On me dit qu'il présente un dommage sur le panneau arrière, constaté lors de l'examen, et qu'il ne sera pas pris en charge tant que je ne l'aurai pas d'abord réparé. Mon téléphone a toujours été protégé par une coque et il est très clair qu'il n'a même pas une éraflure au dos”, enrage-t-il, partageant une photo du mobile pour preuve.

Et son calvaire n'est pas terminé. Il s'avère qu'il ne peut plus du tout utiliser son Pixel 10 Pro XL, bloqué dans une boucle de démarrage. “Ça fait des heures qu'il est bloqué sur cet écran… Qui va payer pour cette réparation maintenant ? La garantie Pixel de Google est une arnaque totale !”, s'emporte l'utilisateur.

Face au début de tollé provoqué par la publication, Google a répondu en proposant de tenter de régler le problème par message privé. Certains internautes y voient une opération de communication et aimeraient qu'une telle attention soit fournir à tous les clients.


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