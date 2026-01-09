Pourquoi il n’y aura pas d’iPhone 18 cette année

Apple va très probablement décaler la sortie de l'iPhone 18 à 2027. En septembre 2026, seuls les nouveaux modèles les plus haut de gamme seront disponibles.

On en parle depuis quelques mois déjà, la tendance semble se confirmer : il n'y aura probablement pas d'iPhone 18 en cette année 2026. Apple va opérer un changement de stratégie d'envergure dans son calendrier de sorties, avec un plus grand nombre d'appareils commercialisés, et un étalement des lancements.

Plusieurs sources affirment que la marque à la pomme ne proposera pas d'iPhone 18 standard à la rentrée, comme c'est le cas traditionnellement. L'une d'entre elles est l'analyste Ming-Chi Kuo, qui vise souvent juste quand il s'agit de prédire les projets d'Apple. L'iPhone 18 serait alors repoussé au printemps 2027, lors duquel il serait lancé avec l'iPhone 18e, regroupant ainsi ses deux mobiles d'entrée de gamme.

L'iPhone 18 décalé au premier semestre 2027

Pour l'automne 2026, Apple annoncerait ses dispositifs haut de gamme. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seront bien sûr présents, tout comme la seconde itération de l'iPhone Air. Le tout premier iPhone Fold, le nouveau modèle à écran pliable, complètera le catalogue. Voici donc le calendrier de sorties attendu :

• Printemps 2026 : iPhone 17e

• Automne 2026 : iPhone Fold, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone Air 2

• Printemps 2027 : iPhone 18, iPhone 18e