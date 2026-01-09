Pourquoi il n’y aura pas d’iPhone 18 cette année
Apple va très probablement décaler la sortie de l'iPhone 18 à 2027. En septembre 2026, seuls les nouveaux modèles les plus haut de gamme seront disponibles.
On en parle depuis quelques mois déjà, la tendance semble se confirmer : il n'y aura probablement pas d'iPhone 18 en cette année 2026. Apple va opérer un changement de stratégie d'envergure dans son calendrier de sorties, avec un plus grand nombre d'appareils commercialisés, et un étalement des lancements.
Plusieurs sources affirment que la marque à la pomme ne proposera pas d'iPhone 18 standard à la rentrée, comme c'est le cas traditionnellement. L'une d'entre elles est l'analyste Ming-Chi Kuo, qui vise souvent juste quand il s'agit de prédire les projets d'Apple. L'iPhone 18 serait alors repoussé au printemps 2027, lors duquel il serait lancé avec l'iPhone 18e, regroupant ainsi ses deux mobiles d'entrée de gamme.
L'iPhone 18 décalé au premier semestre 2027
Pour l'automne 2026, Apple annoncerait ses dispositifs haut de gamme. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seront bien sûr présents, tout comme la seconde itération de l'iPhone Air. Le tout premier iPhone Fold, le nouveau modèle à écran pliable, complètera le catalogue. Voici donc le calendrier de sorties attendu :
• Printemps 2026 : iPhone 17e
• Automne 2026 : iPhone Fold, iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro, iPhone Air 2
• Printemps 2027 : iPhone 18, iPhone 18e
• Automne 2027 : iPhone Fold 2, iPhone 19 Pro Max, iPhone 19 Pro, iPhone Air 3 (Apple pourrait sauter l'iPhone 19 pour passer à l'iPhone 20 pour les 20 ans de l'iPhone)
Kuo explique qu'un calendrier de sortie biannuel pour l'iPhone permettrait à Apple de s'adapter à la concurrence, qui sort de nouveaux appareils tout au long de l'année. Avec un seul grand rendez-vous en septembre, Apple laisse trop de place aux autres fabricants, qui en profitent pour sortir leurs modèles haut de gamme en début d'année.
Apple commercialise de plus en plus de modèles d'iPhone pour couvrir des besoins plus larges des consommateurs, comme le font les marques Android. Sortir six iPhone en même temps serait contreproductif d'un point de vue marketing, certains modèles cannibalisant l'exposition des autres. En outre, comme le rappelle PhoneArena, l'étalement des sorties peut alléger la pression sur la production, réduire les problématiques de pénuries de composants et faciliter la logistique. Pour toutes ces raisons, vous n'aurez pas d'iPhone 18 en septembre 2026.