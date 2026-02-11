L’iPhone 18 Pro compterait sur la 5G par satellite pour supprimer une fois pour toutes les zones blanches

Apple a érigé la connectivité par satellite comme priorité pour ses prochains iPhone. De nouvelles fonctionnalités arrivent, certaines permises par le nouveau modem C2.

Apple a été le premier fabricant de smartphones pour le grand public à intégrer les appels d'urgence par satellite à ses produits et compterait bien continuer à innover en ce qui concerne ce type de connectivité. L'iPhone 18 Pro, qui sera lancé en septembre prochain, devrait être équipé du tout nouveau modem C2 de l'entreprise, qui lui octroierait un certain nombre d'avantages sur la concurrence.

Le leaker Fixed Focus Digital explique que ce composant serait compatible avec la technologie NR-NTN (New Radio Non-Terrestrial Networks), qui permettrait aux prochains iPhone de se connecter à la 5G par satellite. On parle depuis de nombreuses années de l'ambition d'Apple d'offrir une telle fonction à ses utilisateurs, 2026 pourrait donc enfin être la bonne année. La source avait vu juste en annonçant que le nouvel iPhone d'entrée de gamme serait baptisé iPhone 16e, lorsqu'on pensait encore qu'il s'agissait d'un successeur direct aux iPhone SE, ce qui donne un certain crédit à l'information.

La fin des zones blanches avec l'iPhone 18 Pro ?

Cette fonctionnalité permettrait aux utilisateurs d'accéder à internet presque où qu'ils soient, la couverture satellitaire étant plus étendue que celle des réseaux 5G terrestres. On ne sait pas exactement comment un tel dispositif pourrait être mis en place, mais on devine que le signal 5G des opérateurs traditionnels serait transmis aux satellites, qui se chargeront ensuite de le renvoyer sur Terre. Une liaison directe entre les iPhone et les satellites, sans passer par le réseau 5G traditionnel, reste possible, mais il ne s'agirait alors pas d'accès à internet par 5G.

Apple devrait compter sur son partenaire Globalstar, sur lequel la société s'appuie pour les options de communication par satellite déjà existantes. De précédents rapports faisaient mention du développement d'une API permettant aux développeurs d'intégrer la fonction de connexion par satellite à des applications tierces, mais on ne sait pas si elle sera prête à temps. iOS 27 pourrait par contre intégrer l'accès à Plans via satellite et le partage de photos dans l’application iMessage.