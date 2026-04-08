Google Home : Gemini devient polyglotte et pose ses valises dans 16 nouveaux pays

Gemini est la clé de voûte de la révolution qui s’opère depuis l’an dernier au cœur de la maison connectée de la firme de Mountain View : Google Home. Initialement exclusif aux États-Unis, avant de s’exporter au Canada et au Mexique, l’assistant vocal IA est dès à présent polyglotte et s’invite dans 16 nouveaux pays.

En octobre dernier, la firme de Mountain View a annoncé l’intégration de Gemini dans sa solution de domotique : Google Home. L’objectif ? « Redéfinir fondamentalement ce qu'est un assistant vocal IA ». Depuis son lancement, le géant de la tech n’a cessé de l’améliorer en le dotant d’une intelligence contextuelle, en réduisant jusqu’à 40 % la latence des commandes courantes, en lui conférant la capacité d’entretenir des interactions naturelles et d’offrir aux utilisateurs un contrôle précis des appareils…

Mais jusque-là, Gemini pour Google Home était accessible uniquement via un programme d’accès anticipé réservé aux utilisateurs états-uniens, canadiens et mexicains. Ce temps est désormais révolu: c’est sur le blog de Nest que Google a annoncé aux utilisateurs l’extension du service à seize nouveaux pays et la prise en charge de dix langues au total.

Gemini for Home débarque

Ce ne sont pas moins de seize nouveaux pays qui accueillent désormais Gemini pour Google Home, à savoir :

L’Australie

L’Autriche,

La Belgique,

Le Danemark,

La Finlande,

La France ,

, L’Irlande,

L’Italie,

Le Japon

Les Pays-Bas,

La Norvège,

La Nouvelle-Zélande,

L’Espagne,

La Suède,

La Suisse,

Et le Royaume-Uni.

Gemini pour Google Home devient également polyglotte. L’assistant vocal IA prend désormais en charge dix langues :

L’allemand,

L’anglais,

Le danois,

L’espagnol,

Le français,

L’italien,

Le japonais,

Le norvégien,

Le néerlandais

Et le suédois.

Les citoyens des pays cités ci-dessus devraient commencer à recevoir des invitations à recevoir le programme d’accès anticipé dans leur application Google Home. En effet, ce déploiement global de Gemini pour Google Home a commencé le 7 avril et, d’ici la semaine prochaine (à l’heure où nous écrivons ces lignes), tous les utilisateurs s’étant inscrits au programme d’accès anticipé devraient y avoir accès.

Notez toutefois que, comme il s’agit justement d’un accès anticipé, l’expérience nécessitera probablement quelques ajustements – qui pourront être apportés par la firme de Mountain View grâce aux retours des utilisateurs.

Ce qui est positif, c’est que les ressortissants des États-Unis – puis du Canada à partir de décembre dernier et du Mexique – ont déjà essuyé les premiers plâtres. En effet, Google a corrigé au début du mois de mars les différents problèmes qui ont pu agacer les utilisateurs depuis le lancement du programme.