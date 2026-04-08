Google Home : Gemini devient polyglotte et pose ses valises dans 16 nouveaux pays

Gemini est la clé de voûte de la révolution qui s’opère depuis l’an dernier au cœur de la maison connectée de la firme de Mountain View : Google Home. Initialement exclusif aux États-Unis, avant de s’exporter au Canada et au Mexique, l’assistant vocal IA est dès à présent polyglotte et s’invite dans 16 nouveaux pays.

Google Home Gemini
Crédits : Adobe Stock

En octobre dernier, la firme de Mountain View a annoncé l’intégration de Gemini dans sa solution de domotique : Google Home. L’objectif ? « Redéfinir fondamentalement ce qu'est un assistant vocal IA ». Depuis son lancement, le géant de la tech n’a cessé de l’améliorer en le dotant d’une intelligence contextuelle, en réduisant jusqu’à 40 % la latence des commandes courantes, en lui conférant la capacité d’entretenir des interactions naturelles et d’offrir aux utilisateurs un contrôle précis des appareils…

Mais jusque-là, Gemini pour Google Home était accessible uniquement via un programme d’accès anticipé réservé aux utilisateurs états-uniens, canadiens et mexicains. Ce temps est désormais révolu: c’est sur le blog de Nest que Google a annoncé aux utilisateurs l’extension du service à seize nouveaux pays et la prise en charge de dix langues au total.

Gemini for Home débarque

Ce ne sont pas moins de seize nouveaux pays qui accueillent désormais Gemini pour Google Home, à savoir :

  • L’Australie
  • L’Autriche,
  • La Belgique,
  • Le Danemark,
  • La Finlande,
  • La France,
  • L’Irlande,
  • L’Italie,
  • Le Japon
  • Les Pays-Bas,
  • La Norvège,
  • La Nouvelle-Zélande,
  • L’Espagne,
  • La Suède,
  • La Suisse,
  • Et le Royaume-Uni.

Gemini pour Google Home devient également polyglotte. L’assistant vocal IA prend désormais en charge dix langues :

  • L’allemand,
  • L’anglais,
  • Le danois,
  • L’espagnol,
  • Le français,
  • L’italien,
  • Le japonais,
  • Le norvégien,
  • Le néerlandais
  • Et le suédois.

Les citoyens des pays cités ci-dessus devraient commencer à recevoir des invitations à recevoir le programme d’accès anticipé dans leur application Google Home. En effet, ce déploiement global de Gemini pour Google Home a commencé le 7 avril et, d’ici la semaine prochaine (à l’heure où nous écrivons ces lignes), tous les utilisateurs s’étant inscrits au programme d’accès anticipé devraient y avoir accès.

Notez toutefois que, comme il s’agit justement d’un accès anticipé, l’expérience nécessitera probablement quelques ajustements – qui pourront être apportés par la firme de Mountain View grâce aux retours des utilisateurs.

Ce qui est positif, c’est que les ressortissants des États-Unis – puis du Canada à partir de décembre dernier et du Mexique – ont déjà essuyé les premiers plâtres. En effet, Google a corrigé au début du mois de mars les différents problèmes qui ont pu agacer les utilisateurs depuis le lancement du programme.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Spotify : cette nouvelle option va sauver votre consommation de données, elle aurait dû être là depuis longtemps

Spotify vient discrètement d’ajouter une nouvelle option à ses paramètres, qui sera bien pratique lorsque l’on n’est pas connecté à un réseau WiFi. En effet, celle-ci désactive une fonctionnalité très…

Google Meet brise encore davantage la barrière de la langue sur Android et iOS grâce à Gemini

Pour faire tomber la barrière de la langue, Google Meet a commencé par proposer aux utilisateurs d’activer la traduction des sous-titres. Désormais, la solution de visioconférence de la firme de…

Le Galaxy S25 Ultra peut prendre de magnifiques photos sous l’eau, à vos risques et périls

Grâce à la dernière mise à jour de l’application Samsung Expert Raw, vos photos aquatiques prises avec le Galaxy S25 Ultra seront plus belles. Mais attention avant de plonger dans…

Les résumés IA de Google racontent souvent n’importe quoi, cette étude inquiète

Une étude menée sur des milliers de résumés IA affichés dans les résultats Google montre qu’ils comportent fréquemment des inexactitudes. En sachant à quel point les internautes s’y fient, ces…

One UI 8.5 : Samsung déploie la neuvième bêta sur les Galaxy S25, est-ce que ça va s’arrêter un jour ?

L’attente commence à être sérieusement longue pour les utilisateurs de smartphones Galaxy. Alors que le constructeur n’use généralement que de quelques bêtas pour tester sa nouvelle surcouche Android, celui-ci vient…

Windows 11 va enfin régler un problème que personne ne pensait voir corrigé un jour

Un chantier bien plus large de refonte est prévu pour Windows 11 en 2026. Microsoft vient officiellement de confirmer qu’il s’en occupe. Parmi les premiers confirmés, la lenteur de Quick…

Des chercheurs ont conçu une montre connectée à moins de 100 € qui détecte les microplastiques à travers votre peau

Les microplastiques étant omniprésents, il est indispensable de suivre notre exposition à ces particules afin de déterminer si elles sont dangereuses pour la santé et en quelles quantités. Des chercheurs…

Samsung Galaxy Z Fold 8 et Flip 8 : ça y est, on sait quand les prochains smartphones pliants seront présentés

La date de présentation des Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Z Flip 8 vient de fuiter. Selon un média coréen bien informé, Samsung maintiendrait la tradition du mois de…

Gemini se dote enfin de cette fonctionnalité présente chez ChatGPT et Claude depuis longtemps et ça va tout changer

Google vient d’annoncer l’arrivée d’une toute nouvelle fonctionnalité au sein de la version web de Gemini. Celle-ci va permettre de mieux organiser ses conversations avec l’IA et surtout faire gagner…

IA

Il connecte un lecteur de disquettes à sa Tesla pour voir, et ça marche

Un internaute a voulu voir si sa Tesla était capable de reconnaître un lecteur de disquettes juste en le branchant à la voiture. La réponse est oui, elle peut. Reste…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.