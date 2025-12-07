Une astuce photo méconnue booste les Google Pixel, Android corrige une faille critique, c’est le récap’ de la semaine

Les Google Pixel cachent une option photo que beaucoup ignorent, Android déploie un correctif urgent en décembre, Samsung prépare déjà One UI 8.5, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on découvre une fonction secrète qui débloque tout le potentiel photo des Pixel. Alors que Samsung publie la liste des appareils qui devraient recevoir One UI 8.5, Canal+ prépare un changement qui risque de ne pas plaire à tout le monde, Gemini peut déjà être activé sur Google Home avant sa sortie officielle, et une mise à jour Android de décembre vient corriger plusieurs failles importantes.

Google Pixel : une astuce photo méconnue qui améliore vraiment la mise au point

Les Pixel Pro disposent d’un mode Pro très complet, à tel point qu’il est facile de passer à côté de certaines options. L’utilisateur YouBugged a ainsi découvert une fonction discrète mais très utile pour réussir sa mise au point. En effet, dans le mode Pro, les Pixel permettent d’activer la mise au point manuelle via un petit viseur secondaire, zoomé, qui affiche le focus peaking pour affiner la mise au point avec une précision bien supérieure. Cette astuce fonctionne sur tous les modèles Pixel Pro récents, du Pixel 8 Pro au Pixel 10 Pro Fold, et permet d’exploiter pleinement le potentiel photo des smartphones de Google.

LIRE : Google Pixel : vous êtes sûrement passé à côté de cette astuce photo secrète, pourtant elle débloque le plein potentiel de votre smartphone

One UI 8.5 : voici les appareils Samsung qui devraient recevoir la mise à jour

Alors que One UI 8.0 vient tout juste d’arriver, One UI 8.5 se prépare déjà chez Samsung. La future version, toujours basée sur Android 16, devrait apporter plusieurs nouveautés telles qu’un vrai mode sombre, des suggestions intelligentes dopées à Galaxy AI, des améliorations de la Now Bar. Cette semaine, on fait le point sur les modèles compatibles avec la future mise à jour. Selon les premiers indices, tout modèle compatible avec One UI 8.0 devrait aussi recevoir One UI 8.5. Cela inclut donc les Galaxy S (jusqu’aux S21 FE), les Z Fold et Z Flip récents, une large partie des Galaxy A, F, M et XCover, ainsi que de nombreuses tablettes Galaxy Tab S et Tab A. Le déploiement devrait commencer début 2026, en même temps que les Galaxy S26.

Lire : Votre smartphone Samsung recevra-t-il One UI 8.5 ? Voici la liste des appareils compatibles

Vous pouvez déjà activer Gemini dans Google Home avec une simple astuce

Gemini n’est pas encore déployé pour tous les utilisateurs de Google Home, mais certains ont trouvé un moyen de l’activer en avance. Sur Reddit, un internaute explique avoir débloqué l’option simplement en entrant une URL dans Chrome. En effet, il suffit de taper « googlehome://assistant/voice/setup » dans la barre de recherche. Après plusieurs tentatives, l’option est finalement apparue et Google lui a même envoyé un mail pour activer l’essai de Google Home Premium, indispensable pour utiliser les fonctions IA. La méthode ne fonctionne pas à tous les coups mais vider le cache de l’app Google Home ou la redémarrer augmente les chances de succès.

Lire : Google Home : voici comment activer Gemini sur vos appareils avant son déploiement officiel

Android 16 corrige une faille critique, installez la mise à jour de décembre sans attendre

Google vient de publier le bulletin de sécurité Android de décembre 2025, et il n’est pas rassurant. En effet, plusieurs failles critiques sont listées, dont une vulnérabilité dans le Framework pouvant provoquer une attaque à distance sans action de l’utilisateur. D’autres failles touchent également le système et le noyau, ainsi que des composants Qualcomm, MediaTek et Unisoc. Android Automotive et Wear OS sont aussi concernés par des correctifs ce mois-ci, même si aucun problème sérieux n’y a été détecté. Le patch de sécurité du 5 décembre devrait corriger l’ensemble de ces vulnérabilités. Il est donc conseillé d’installer la mise à jour dès qu’elle sera disponible sur votre appareil.

Lire : Cette faille critique d’Android permet le piratage de votre smartphone à distance, installez la mise à jour de décembre dès que possible

Canal+ s’apprête à serrer la vis sur le partage de compte

Canal+ prépare un changement qui risque de fâcher certains abonnés : la plateforme semble sur le point de restreindre le partage de compte, à l’image de Netflix. Un utilisateur sur X a repéré une modification dans les CGU indiquant que l’usage du service devra être « strictement privé et limité au sein du même foyer », ce qui laisse entendre qu’il faudra bientôt être connecté au même réseau pour utiliser un même compte. Canal+ n’a pas encore officialisé la mesure et plusieurs zones d’ombre subsistent, notamment sur l’utilisation lors d’un déplacement ou la possibilité d’ajouter un membre extérieur moyennant un supplément. Mais sauf surprise, la chaîne va clairement durcir sa politique, et il pourrait être prudent de finir vos séries avant que la règle n’entre en vigueur.

Lire : Canal+ réserve un cadeau de Noël empoisonné à ses abonnés, on vous conseille de vite finir vos séries

Notre test de la semaine

Realme GT 8 Pro : une vraie évolution de style, moins en technique

Le Realme GT 8 Pro reprend les bases solides du modèle précédent, mais c’est surtout son design qui fait toute la différence cette année. Le module photo devient personnalisable, la version bleue profite d’un matériau original, et l’ensemble apporte enfin une vraie identité visuelle. L’écran est lumineux et bien calibré, la puissance est au rendez-vous, l’autonomie progresse et la charge reste impressionnante. Le nouveau téléobjectif et le capteur principal offrent de belles images au quotidien. Attention, il existe toutefois quelques ombres au tableau. En effet, la chauffe du SoC entraîne encore des baisses de performances, l’écran n’est toujours pas LTPO, la version 16/512 Go grimpe en prix et l’appareil perd la compatibilité Dolby Vision. On note aussi l’absence d’autofocus en selfie et quelques irrégularités en portrait.

Lire : Test Realme GT 8 Pro : un smartphone qui a enfin du caractère