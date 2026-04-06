La plus grande mise à jour de Linux depuis des années débarque la semaine prochaine, c’est officiel

Linux 7.0 arrive et son créateur vient de donner le feu vert officiel. Le dernier candidat à la sortie s'est montré rassurant malgré un cycle de développement agité. Des millions d'utilisateurs vont bientôt pouvoir profiter de cette mise à jour historique.

Linux connaît une dynamique sans précédent. En mars 2026, le système open source a franchi le seuil de 5 % d'utilisateurs sur Steam, c'est un record absolu. La fin du support de Windows 10 a pesé lourd dans cet engouement, comme le montrait cette percée historique de Linux que nous avions couverte récemment. Cette montée en puissance s'explique aussi par les critiques croissantes envers les pratiques de Microsoft. Dans ce contexte, la sortie de Linux 7.0 est particulièrement attendue par une communauté en pleine expansion.

Comme nous l'avions détaillé lors de l'annonce de Linux 7.0, cette version majeure promet des gains concrets. Elle apporte l'extension TIP Time Slice pour fluidifier les performances dans les jeux vidéo. Elle intègre aussi Rust définitivement dans le noyau, validant une décennie d'expérimentation. Cette semaine, Linus Torvalds a publié ses notes sur RC7, le septième candidat à la sortie.

Linux 7.0 sera disponible dès la semaine prochaine

Selon Neowin, le fondateur de Linux, RC7 ne présente aucun problème majeur. La moitié des correctifs concerne des pilotes GPU, réseau, USB et son, tous jugés normaux. Le reste porte sur le noyau, les systèmes de fichiers et la cryptographie. Les patches restent toutefois plus volumineux qu'à l'ordinaire. Le développeur avance deux pistes. Les perturbations des fêtes de Noël auraient poussé certaines fonctions vers Linux 7.0 plutôt que vers la version 6.19. L'utilisation croissante d'outils de coding basés sur l'IA est aussi évoquée. Malgré ce volume inhabituel, rien ne semble donc compromettre la sortie.

La sortie stable est confirmée pour la semaine prochaine. Les distributions à la pointe comme Fedora ou Arch Linux devraient déployer la mise à jour rapidement. Les utilisateurs de Debian ou d'Ubuntu devront patienter jusqu'à la prochaine version majeure de leur système. Chaque nouvelle version du noyau apporte aussi la prise en charge de matériels récents. Linus Torvalds a tout de même demandé aux testeurs de poursuivre leurs vérifications jusqu'à la sortie officielle.


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