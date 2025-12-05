Pour le créateur de Linux, Elon Musk est “trop stupide” pour travailler dans la tech

Linus Torvalds, l'homme qui a créé Linux, n'a jamais eu la langue dans sa poche. Celui-ci nous a encore offert un joli moment d'honnêteté dans une récente vidéo, dans laquelle il s'en prend directement à Elon Musk. Comme on peut s'en douter, les mots employés n'ont pas été très doux.

D'un côté, Linus Torvalds, le créateur au franc-parler légendaire de Linux, qui n'a jamais rechigné à rentrer dans le lard des grands noms du milieu. De l'autre, Elon Musk, milliardaire fantasque à la tête de X (anciennement Twitter), Tesla ou encore SpaceX et, accessoirement, l'un des hommes les plus détestés de la planète. Évidemment, tout ceux qui connaissent le tempérament du premier voulait avoir son avis sur le second. Le voile a été levé dans une récente vidéo du YouTubeur Linus Tech Tips.

Tout s'est déroulé lors d'une petite conversation entre les deux hommes, alors en pleine mission de construire le meilleur PC Linux possible. Le premier Linus (le Youtubeur, attention à ne pas s'y perdre) évoque alors avec son homologue de récents témoignages de développeurs, à qui l'entreprise a demandé de comptabiliser le nombre de lignes de code sur une durée donnée, avec le risque de se voir licencier si ce nombre n'était pas assez élevé.

Le créateur de Linux déteste Elon Musk, quelle surprise

La réponse du second Linus ne s'est pas faite attendre : “On ne devrait même pas être contrarié à ce stade. C'est juste de l'incompétence. Quiconque pense que c'est un indicateur valable est trop stupide pour travailler dans une entreprise technologique.” Le premier Linus, légèrement gêné, précise alors que ces témoignages concernent notamment des développeurs chez X, donc sous la direction d'Elon Musk.

Une information qui n'a visiblement pas fait trembler le second Linus. “Oh, apparemment j'avais complètement raison”, se contente-t-il d'ajouter. Linus Torvald ayant tout de même la fâcheuse habitude de considérer son prochain comme stupide, il n'est pas très étonnant d'apprendre que cette opinion s'applique également à Elon Musk, pas franchement le dernier à se voir appelé de la sorte. Une chose est sûre, c'est toujours aussi divertissant.