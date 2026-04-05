Samsung augmente ses tarifs, le Pixel 11 se dévoile, c’est le récap’ de la semaine

Le prix des Samsung grimpe, Google prépare son Pixel 11, l'iPod redevient à la mode, c'est le récap' de la semaine

Cette semaine, alors que Samsung revoit les prix de ses anciens modèles à la hausse, les premières images du futur Pixel 11 circulent déjà sur le web. Apple voit son iPod redevenir tendance chez les jeunes et Google modifie enfin la lecture automatique sur Android Auto. Enfin, Google complique l'installation d'applications tierces en imposant une attente de sécurité.

Installer une application Android va devenir plus long

Installer une application en dehors du Play Store va bientôt demander de la patience. Google prévoit d'imposer un délai d'attente de 24 heures avant de valider l'installation manuelle d'un fichier APK. Cette contrainte s'accompagnera de plusieurs messages d'alerte sur les risques encourus. Une fois ce délai passé, l'autorisation deviendra permanente et pourra même être transférée sur un nouveau smartphone. Pour les plus pressés, seul l'usage de l'outil technique ADB permettra de contourner cette restriction. Malgré ces nouvelles barrières, Google affirme que la pratique restera autorisée sur son système.

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Le futur Pixel 11 commence déjà à se montrer

Les premières images du prochain smartphone de Google circulent sur la toile et ne montrent pas de révolution visuelle. Le design reste très proche du Pixel 10 même si les bordures autour de l'écran semblent s'affiner pour un rendu plus moderne. À l'arrière, la barre photo évolue légèrement en devenant totalement noire sur toute sa largeur. Côté technique, l'appareil devrait gagner en finesse et intégrer une nouvelle puce Tensor G6 plus performante. Ce modèle, attendu pour l'été 2026, pourrait aussi marquer la fin de la version avec 128 Go de stockage.

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Android Auto : bientôt la fin de la musique forcée

Google veut faciliter la vie des conducteurs qui ne souhaitent pas lancer de musique dès qu'ils branchent leur téléphone. Actuellement, le système lance souvent un morceau par défaut, obligeant l'utilisateur à intervenir manuellement. Pour simplifier les choses, une future mise à jour pourrait proposer une notification automatique pour désactiver cette fonction. Si vous coupez le son trois fois de suite dès le démarrage, Android Auto vous demandera directement si vous voulez bloquer la lecture automatique à l'avenir. Cette option éviterait ainsi de devoir fouiller dans les menus de l'application.

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Samsung revoit ses prix à la hausse pour les anciens modèles

Le prix des smartphones baisse habituellement avec le temps, mais le marché actuel inverse la tendance. Samsung s'apprête à augmenter les tarifs de certains modèles haut de gamme sortis l'an dernier, comme les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Cette décision inhabituelle s'explique par l'explosion du coût des composants de stockage et de mémoire vive. Les versions dotées de grosses capacités (512 Go et 1 To) sont les plus touchées, avec des hausses pouvant dépasser la centaine d'euros. Reste à voir si cette hausse, limitée pour l'instant à la Corée du Sud, touchera aussi les lancements mondiaux cet été.

Lire : Samsung augmente le prix de 3 smartphones haut de gamme déjà sortis, la pénurie de mémoire frappe encore

L'iPod redevient l'accessoire favori de la génération Z

Vingt-cinq ans après son lancement, le célèbre baladeur d'Apple s'offre un retour inattendu. Alors que nos smartphones sont synonymes de surstimulation, de nombreux jeunes se tournent vers l'iPod pour retrouver un vrai « droit à la déconnexion ». Sans notifications ni réseaux sociaux, l'appareil permet de se concentrer uniquement sur la musique. Cet engouement, accompagné d’une nostalgie pour l’esthétique des années 2000, fait exploser le marché de l'occasion. Avec des ventes en hausse de 30 % en deux ans, l’iPod confirme qu'il n'est pas encore prêt à disparaître.

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Nos tests de la semaine

Zendure SolarFlow 2400 AC+ : le stockage solaire devient simple

La Zendure SolarFlow 2400 AC+ s'impose comme une solution de stockage complète, efficace et particulièrement facile à installer. On aime sa qualité de fabrication, son système sécurisé, sa compatibilité avec Home Assistant, et sa garantie de dix ans. Si son prix est plutôt intéressant et sa technologie HEMS très aboutie, on aime moins son côté parfois nébuleux ainsi que l'absence de certaines fonctions. On regrette également l'incompatibilité avec les batteries optionnelles des générations précédentes. Cela étant dit, ça reste une vraie réussite pour toutes les personnes qui souhaitent optimiser leur consommation et rentabiliser plus vite l’installation solaire.

Lire : Test Zendure SolarFlow 2400 AC+ : une solution de stockage solaire simple et efficace pour faire des économies

Samsung Galaxy XR : la réalité mixte selon Samsung et Google

Le Galaxy XR débarque comme le principal rival du casque d'Apple, avec un prix deux fois moins élevé. On aime son poids plume et son confort qui ménagent la nuque, ainsi que son immersion sonore très réussie. L'intégration avec l'écosystème Galaxy est un vrai plus, tout comme l'interface Android XR qui évite l'écran externe un peu étrange de chez Apple. En revanche, on apprécie moins la surface tactile qui manque de précision par rapport à une molette physique et le suivi des yeux parfois long à configurer. On regrette aussi une offre de jeux limitée au catalogue Android et, surtout, qu'il ne soit toujours pas disponible en France. L'autonomie reste moyenne, mais Samsung prouve qu'on peut avoir une super expérience sans payer le prix fort.

Lire : On a essayé le Galaxy XR de Samsung, voici ce qu’on aime (et ce qu’on n’aime pas)

Life is Strange Reunion : des adieux émouvants mais maladroits



Retrouver Max et Chloe est le grand point fort de ce final qui joue à fond la carte de l'émotion et du mystère. L’ambiance et le côté enquête fonctionnent vraiment bien, offrant une expérience solide avec une bonne rejouabilité pour un prix honnête. Malheureusement, on sent vite que nos choix n’ont finalement que peu de poids sur le scénario. C'est d'autant plus frustrant que les personnages secondaires sont totalement effacés par les deux héroïnes, sans parler de certaines libertés prises par le studio qui risquent de faire grincer des dents les fans de la première heure.

Lire : Test de Life Is Strange Reunion : un point final qui assure l’essentiel

Hisense U7Q Pro : une télé qui mise tout sur le gaming

Hisense propose un écran au design premium avec une connectivité complète, incluant quatre ports HDMI 2.1. Les joueurs profitent d'une dalle bien calibrée, d'une latence minime et d'un taux de rafraîchissement à 165 Hz, le tout pour un prix très compétitif. Si sa luminosité et son blooming contenu nous ont convaincus, la rémanence reste un peu élevée et les reflets sont parfois gênants. Lors de notre test, nous avons également regretté que la télécommande soit non rétro-éclairée et que le pied central gène l'installation d'une barre de son. Attention, les déconnexions des appareils connectés peuvent être pénibles.

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