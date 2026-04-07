VIDEO

One UI 8.5 : voici quand les Samsung Galaxy S25 devraient recevoir la mise à jour

Selon les informations d'un leaker fiable, Samsung a décidé d'une date pour le déploiement de One UI 8.5 sur les Galaxy S25. Elle est à la fois assez proche, mais aussi lointaine pour les plus impatients. La voici.

Samsung joue avec les nerfs des détenteurs de smartphones Galaxy. En tout cas ceux qui possèdent un Galaxy S25. Alors que les Galaxy S26 profitent depuis leur sortie de One UI 8.5, la mise à jour de la surcouche Android sud-coréenne se fait attendre ailleurs. Il faut dire que la firme est particulièrement prudente. Nous en sommes à la 8e bêta de One UI 8.5 sur les S25. Beaucoup pensent qu'il est largement temps de franchir le pas et de déployer une version stable chez tous les utilisateurs.

Et pourtant, aucune notification d'annonce à l'horizon. On pensait que la version stable de la surcouche était présente sur les serveurs de Samsung depuis mi-mars, mais ce n'était visiblement pas ça. Heureusement, les leakers sont là pour redonner un peu d'espoir aux plus impatients. L'un d'eux réputé fiable, Tarun Vats, avance une date précise. Et même deux puisque sans surprise, c'est la Corée du Sud qui aura la primeur de la mise à jour avant que le reste du monde suive.

Voici la date de déploiement supposée de One UI 8.5 sur les Galaxy S25

Sur X (Twitter), Tarun Vats écrit que One UI 8.5 sera déployée sur les Galaxsy S25 sud-coréens le 30 avril 2026. À partir de là, il est possible de spéculer sur la version internationale en se basant sur les années précédentes. Samsung devrait donc proposer la version stable de One UI 8.5 sur les Galaxy S25 en France à partir du 4 mai 2026.

Lire aussi – Bonne nouvelle pour les propriétaires du Galaxy S25, Samsung leur réserve une surprise IA

Notez que même si cette date se vérifie, il s'agit d'un point de départ. Tout le monde ne pourra pas faire la mise à jour immédiatement. Plus qu'au minimum un mois à attendre environ. Ce n'est pas très long, même si souvent, les derniers jours paraissent plus interminables que les semaines déjà écoulées.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Samsung Galaxy : profitez d’un degré de personnalisation inégalé grâce à ces 4 nouveautés de QuickStar

Si vous êtes un adepte de la personnalisation, vous allez être ravi : One UI 8.5 apporte son lot de nouveautés à l’une des applications phares de Samsung, Good Lock. Parmi…

Samsung corrige 47 failles de sécurité sur ces quatre Galaxy Z en même temps

Quatre Galaxy Z Fold et Flip reçoivent le patch de sécurité d’avril 2026 de Samsung. Au programme, pas moins de 47 vulnérabilités corrigées en une seule mise à jour. Le…

Redmi Note 15 Pro+ 5G : le smartphone ultra performant est à moitié prix jusqu’à ce soir seulement !

Puce Snapdragon 7s Gen 4, batterie 6500 mAh, caméra 200 MP, écran AMOLED 6,83” 1,5K… Le Redmi Note 15 Pro+ 5G a une fiche technique très solide. Pourtant, vous pouvez…

Test Asus Zenbook A16 : quand la philosophie Apple peut aussi dominer Windows

2026, l’année d’ARM chez Windows aussi ? C’est bien ce que veut prouver l’Asus Zenbook A16, propulsé par le Snapdragon X2 Elite Extreme, que nous avons pu tester. ARM a…

Trouver le bon podcast sur Spotify devient plus simple grâce à cette nouvelle fonction IA

Spotify continue d’intégrer l’IA dans son application. Après la musique, c’est au tour des podcasts de bénéficier des playlists générées par invite. La fonctionnalité est disponible en bêta dans six…

Netflix lance une nouvelle application, dédiée aux enfants

Netflix lance une nouvelle application, Playground, sur Android et iOS. Elle propose des films, séries et jeux mobiles à destination des plus jeunes. Google a YouTube Kids, Disney+ offre un…

Pokémon Perle Scintillante : le jeu Switch chute à moins de 26 € pour quelques heures seulement !

Que vous soyez fan de la licence ou non, les jeux Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante vont vous faire vivre une belle et grande aventure. Si vous cherchez un…

Google Photos ajoute enfin cette option attendue depuis longtemps pour les vidéos

L’application Google Photos sur Android se dote enfin d’une fonction permettant de modifier la vitesse de lecture vidéo. Une option qui paraît basique, mais qui manquait jusqu’ici à l’appel. Ralentir…

Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre, la série évènement arrive sur Disney+

Les fans de Star Wars le savent. Disney+ est la plateforme de streaming où vous pouvez retrouver tous les contenus de la saga à Succès ainsi que les nouvelles séries…

Smartphones Galaxy : après l’annonce de la fin de Samsung Messages, les utilisateurs menacent de partir chez la concurrence

De manière assez prévisible, les réactions des internautes ne se sont pas faites attendre à l’annonce de fin du support de Samsung Messages. Sur Reddit, ils sont nombreux à se…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.