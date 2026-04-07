One UI 8.5 : voici quand les Samsung Galaxy S25 devraient recevoir la mise à jour

Selon les informations d'un leaker fiable, Samsung a décidé d'une date pour le déploiement de One UI 8.5 sur les Galaxy S25. Elle est à la fois assez proche, mais aussi lointaine pour les plus impatients. La voici.

Samsung joue avec les nerfs des détenteurs de smartphones Galaxy. En tout cas ceux qui possèdent un Galaxy S25. Alors que les Galaxy S26 profitent depuis leur sortie de One UI 8.5, la mise à jour de la surcouche Android sud-coréenne se fait attendre ailleurs. Il faut dire que la firme est particulièrement prudente. Nous en sommes à la 8e bêta de One UI 8.5 sur les S25. Beaucoup pensent qu'il est largement temps de franchir le pas et de déployer une version stable chez tous les utilisateurs.

Et pourtant, aucune notification d'annonce à l'horizon. On pensait que la version stable de la surcouche était présente sur les serveurs de Samsung depuis mi-mars, mais ce n'était visiblement pas ça. Heureusement, les leakers sont là pour redonner un peu d'espoir aux plus impatients. L'un d'eux réputé fiable, Tarun Vats, avance une date précise. Et même deux puisque sans surprise, c'est la Corée du Sud qui aura la primeur de la mise à jour avant que le reste du monde suive.

Voici la date de déploiement supposée de One UI 8.5 sur les Galaxy S25

Sur X (Twitter), Tarun Vats écrit que One UI 8.5 sera déployée sur les Galaxsy S25 sud-coréens le 30 avril 2026. À partir de là, il est possible de spéculer sur la version internationale en se basant sur les années précédentes. Samsung devrait donc proposer la version stable de One UI 8.5 sur les Galaxy S25 en France à partir du 4 mai 2026.

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Notez que même si cette date se vérifie, il s'agit d'un point de départ. Tout le monde ne pourra pas faire la mise à jour immédiatement. Plus qu'au minimum un mois à attendre environ. Ce n'est pas très long, même si souvent, les derniers jours paraissent plus interminables que les semaines déjà écoulées.