La Nintendo Switch permet enfin de connecter des écouteurs Bluetooth, voici comment

La Nintendo Switch accueille aujourd’hui une toute nouvelle mise à jour. Celle-ci permet de connecter un casque ou des écouteurs sans fil à votre console, et ce grâce à la magie du Bluetooth. Une fonctionnalité attendue de longue date par les utilisateurs. Nous allons vous expliquer comment faire. Pas de panique, l'opération est très simple.

Jusqu’à aujourd’hui, si vous vouliez profiter de votre Switch avec un casque, il fallait le connecter en filaire. La console ne prenait pas en charge les casques en Bluetooth, au grand dam des joueurs. Jusqu'à aujourd'hui…

Nintendo a en effet publié une nouvelle mise à jour pour sa console, la 13.0.0. Celle-ci est disponible pour tout le monde et vous pouvez donc la télécharger dès à présent. Une fois fait, vous pouvez connecter votre casque sans fil sur votre console. Il est même possible d’y connecter vos écouteurs True Wireless. Nous avons essayé avec des Galaxy Buds Pro de Samsung, et ça fonctionne bien.

Comment connecter son casque sans fil à sa Switch

Voici les étapes à suivre pour connecter votre casque Bluetooth à votre Nintendo Switch :

Allumez votre console et allez dans les paramètres (la petite roue dentée en bas à droite).

(la petite roue dentée en bas à droite). Dans le menu latéral gauche, allez tout en bas dans l'onglet console.

Appuyez sur Mise à jour de la console et laissez vous guider.

et laissez vous guider. Une fois la Switch mise à jour, retournez dans les paramètres .

. Dans le menu latéral à gauche, descendez pour trouver l’onglet Audio Bluetooth

Appuyez sur Ajouter un appareil.

La console va alors rechercher les appareils Bluetooth à proximité. Il faut activer la connexion de votre casque (en règle générale, un bouton sur lequel il faut rester appuyer, mais cela dépend des modèles).

Le nom de votre casque apparaît alors sur la console. Il suffit d’appuyer dessus.

Votre casque est connecté.

A noter qu’une fois que vous avez connecté votre casque à votre console, il restera en mémoire. Il ne sera pas nécessaire de réitérer l’opération.

La Switch se dote donc enfin de cette fonctionnalité tant attendue qui manquait cruellement en mode portable. Notons qu’il y a tout de même quelques limites. Une fois un casque connecté, vous ne pouvez lier que deux manettes à la machine. De même, un seul casque peut être relié à la console. Les microphones intégrés sont également ignorés. Enfin, il faut signaler que la latence en Bluetooth se montre un peu plus élevé qu’en filaire. Une donnée à prendre en compte si vous êtes sensible à ce genre de détails.

Cette fonctionnalité est logicielle, ce qui signifie que la Switch OLED, prévue pour sortir dans quelques semaines, bénéficiera aussi de la connexion Bluetooth. La Switch Lite est aussi concernée.