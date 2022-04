Les meilleurs casques audio pour PS4 et PS5 : quel modèle acheter en 2022 ?

Vous cherchez un casque audio pour votre PS4 ou votre PS5 ? Rassurez-vous : que vous cherchiez un casque d'excellente qualité, un bon rapport qualité prix ou bon marché, il existe une large gamme de produits. Voici les meilleurs en 2022.

Sélection des meilleurs casques audio pour PS4 et PS5 en 2022

Quel casque audio faut-il choisir pour sa PS4 ou sa PS5 en 2022 ? C'est la question à laquelle nous allons répondre dans ce guide d'achat complet. Sachez-le, il n'existe pas que le casque 3D Pulse pour la dernière console de Sony. Bien au contraire, des dizaines de casques audio sont compatibles et c'est pourquoi nous avons sélectionné les meilleurs de l'année 2022.

Casque-micro sans fil Pulse 3D officiel

Le casque-micro sans fil Pulse 3D officiel pour PlayStation 5 est l'accessoire idéal pour les personnes souhait obtenir une expérience immersive totale dans leurs sessions de jeu. Son prix de 99,99 euros est un peu élevé, mais parfois, quoi de mieux que d'acheter de l'officiel ?

Spécialement conçu pour offrir du son en 3D sur la PS5, ce dernier embarque la technologie Tempest 3D AudioTech, qui permet de vous plonger dans des univers sonores immersifs où vous aurez l'impression que les sons viennent de toutes les directions. Il profite de 12 heures d'autonomie, ce qui reste correct pour le prix. Il est également compatible PS4, PSVR et PC.

Les +

Les -

Ergonomie, commandes pratiques

Oreillettes un peu petites

Parfaite intégration avec la PS5

Autonomie de 10 heures, c'est trop peu

Possible de l'utiliser sans fil sur PS4, PC Windows, macOS et Nintendo Switch

Micro trop sensible

Steelseries Arctis 7P+

Autonomie de plus de 30 heures et design aux couleurs de la PS5, la version 2021 mise à jour de l’Arctis 7P est un excellent choix pour les deux consoles de Sony. Le dongle USB-C permet d’obtenir un son sans fil sans perte de 2,4 GHz, une latence très faible et une bonne portée de 12 mètres.

Le microphone bidirectionnel ClearCast du casque est idéal pour vos jeux. Il offre une bonne clarté vocale et une suppression du bruit de fond de qualité. Rétractable, il bénéficie d'un indicateur LED qui s’illumine en rouge lorsque vous êtes en sourdine. Bien qu'un peu cher, c'est un incontournable.

Les +

Les -

Un design réussi

Un peu lourd à porter

L'autonomie

Le prix un peu élevé



Audeze Penrose X

Le casque audio Audeze Penrose X est un excellent casque de jeu pour toutes vos consoles. Si l'on regrettera un micro légèrement en retrait et une autonomie un peu faible (12 heures), le reste est un quasi-sans-faute.

Ergonomique, très confortable, ce casque haut de gamme a toutefois un coût puisqu'il faudra dépenser un peu plus de 300 euros. Mais étant donné la qualité audio qu'il prodigue, que ce soit sur consoles, PC ou pour votre musique, on ne regrettera pas l'achat.

Les + Les - Rendu audio très correct pour le prix Un confort qui ne ravira pas toutes les têtes Du filaire, du Bluetooth et un dongle USB en 2,4 GHz

Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max

Le Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max est un excellent casque qui conviendra tant à vos consoles de jeu qu'à votre PC. Son atout numéro un, l'autonomie de près de 50 heures, qui vous permet de ne pas avoir à le recharger tous les quatre matins.

Au design plutôt réussi, confortable et ergonomique, il profite d'un système pour le port de lunettes (ProSpecs) breveté par Turtle Beach. Ce dernier repose sur des coussinets comportant deux épaisseurs de mousse, pour permettre aux joueurs qui portent des lunettes de jouer confortablement.

Il est optimisé pour le son Surround, compatible Windows Sonic, Dolby Atmos et DTS Headphone: X (et Sony 3D Audio pour la PS5).

Les +

Les -

Autonomie monstre

Un peu lourd

Un design réussi



Logitech G Pro X

Le casque audio Logitech G Pro X est une référence. Il profite d'un design très sobre et élégant, avec des disques chromés. Question audio, le casque offre un son surround 7.1 de très bonne qualité, à la fois rond et immersif. La réduction de bruit passive du casque permet de s'immerger pleinement en jeu.

Le casque est doté d’une carte son externe, facilement paramétrable grâce au logiciel G Hub fourni par Logitech. Le micro intégré ne démérite pas avec un bon rendu des voix de vos adversaires et partenaires. Il reste néanmoins un peu en dessous de la concurrence sur ce terrain-là. On regrettera aussi le manque de confort de l’accessoire. Il est vendu autour des 80 euros sur Amazon, un rapport qualité prix imbattable.

Les + Les - Son surround 7.1 Inconfortable La carte son externe Un micro décevant Bonne réduction du bruit



Corsair HS70 Bluetooth

Corsair propose d'excellents casques audio et le HS70 Bluetooth n'échappe pas à la règle. Vous pouvez vous connecter en filaire sur console ou PC pour profiter du son du jeu et simultanément en Bluetooth sur votre appareil mobile. La connexion est en effet possible par câble USB, par prise mini-jack 3,5 mm ou sans fil avec Bluetooth.

Les transducteurs audio en néodyme de 50 mm personnalisés ont une gamme couvrant tous les sons. Les oreillettes ajustables rembourrées de mousse à mémoire de forme offrent un excellent confort et le microphone unidirectionnel antibruit, entièrement amovible, réduit le bruit ambiant. Il profite d'une autonomie de 30 heures.

Les +

Les -

Bonne autonomie

Micro correct, sans plus

Qualité de fabrication

Sensation de reverb en jeu



SteelSeries Arctis Pro Wireless

Même s'il faudra mettre le prix, l'Arctis Pro Wireless propose un son de haut vol. Il est sans surprise compatible avec le son surround 7.1 pour une expérience gaming immersive. Ce casque se distingue surtout par son système de double batterie interchangeable, ce qui permet de doubler l’autonomie de l’appareil (environ 30 heures).

En cas de panne des batteries, vous pouvez en plus toujours vous rabattre sur le connecteur mini-jack 3,5 mm. Polyvalent, il peut être connecté à une grande variété de terminaux, PS4 et PS5 comprises. Il est tarifé autour de 300 euros.

Les + Les - Son de qualité Un prix très très serré Micro efficace Un arceaux un peu serrant Autonomie presque illimitée Pas de rétroéclairage

🧐 Quel budget allouer pour un casque PS4 ou PS5 ?

Le marché des casques gamer est extensif et on trouve de tout, du bon marché au casque haut de gamme. Il serait donc utile de déterminer combien vous voulez dépenser. De 80 à 100 euros, vous trouverez une foule d'excellentes options. Il existe toutefois quelques très bons casques à trouver à des prix inférieurs, même s'il ne faudra pas aller en dessous des 40 euros.

🤔 Casque audio sans-fil ou filaire ?

C'est la grande question. La plupart des casques que nous avons sélectionnés sont sans fil, mais cela ne signifie pas que vous êtes obligé d'en choisir un. Nous aurions tendance à rester dans le camp du sans fil, qui évite les tracas de la recharge et les enchevêtrements de câbles. Un casque filaire sera toutefois moins cher, c'est donc à vous d'en décider.

🔈 Qu'est-ce que l'audio 3D sur PS5 ?

Le son stéréo et surround ont leurs propres avantages, mais pour les jeux, rien ne vaut l'audio 3D. En termes simples, l'audio 3D vous permet d'entendre des sons comme s'ils se produisaient autour de vous. Il vous place, le joueur, au centre de la scène et apporte une intensité supplémentaire à chaque scène.

Alors que les consoles de jeux précédentes simulaient l'audio 3D en augmentant le volume d'un effet lorsque votre personnage à l'écran se rapprochait, l'audio 3D déploie des effets chronométrés, en utilisant une multitude d'algorithmes audio intelligents pour créer des paysages sonores naturels et réalistes.

