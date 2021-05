Manette DualSense PS5 Cosmic Red et Midnight Black pas cher : où les acheter au meilleur prix ?

La manette DualSense de la PS5 dans leurs nouveaux coloris sont disponibles à la précommande. Baptisées Cosmic Red (rouge) et Midnight Black (noire), elles seront disponibles officiellement en France le 18 juin prochain. On fait le point sur les meilleures offres pour les acheter au prix le plus bas.

💰Manette DualSense Midnight Black : où l'acheter au prix le moins cher ?

Dévoilés le 13 mai dernier, les nouveaux coloris Midnight Black et Cosmic Red de la manette PS5 DualSense arriveront en France le 18 juin prochain. Cela dit, si vous souhaitez les réserver pour les recevoir le jour de leur sortie, vous pouvez les précommander dès à présent.

La DualSense Midnight Black est proposée au même tarif que la DualSense blanche disponible depuis le lancement de la console, à savoir 69,99 €. Amazon, Cdiscount, La Fnac, Micromania et Leclerc sont les enseignes sur lesquelles il est possible de la précommander.

💰Manette DualSense Cosmic Red : où l'acheter au prix le moins cher ?

Un peu plus chère que la Midnight Black, la manette DualSense Cosmic Red (rouge) est proposée au tarif de 74,99 €. Cependant, le meilleur prix pour les personnes qui souhaitent la précommander se trouve sur Leclerc qui la propose à 69,99 €. Une petite réduction de 5 € donc. Les autres enseignes la proposent toutes à 74,99 €.

“Les deux modèles Midnight Black et Cosmic Red possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques. Cette teinte bleue est également présente sur la manette DualSense originelle de sorte que les trois coloris s'accordent bien. Les couleurs des touches de la manette et les détails ont également été conçus pour s'adapter aux nouveaux coloris”, précise Satoshi Aoyagi, designer chez Sony.

