La Xbox Helix ne serait pas seule : Microsoft préparerait toute une famille de consoles

De nombreux fans attendent la prochaine console de Xbox, baptisée Projet Helix. Et, bonne nouvelle, cette dernière pourrait faire partie de toute une « famille d’appareils », comme le laisse entendre la patronne de l’entreprise.

Xbox Project Helix
Crédits : Xbox

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2026 aura été celle du changement pour Xbox. En effet, suite au départ de l’emblématique Phil Spencer, qui a annoncé la fin de la guerre des consoles, les choses ont rapidement évolué. Désormais sous la direction d’Asha Sharma, l’entreprise a par exemple mis fin à Microsoft Gaming. De plus, Xbox a retiré l’assistant d’IA Copilot de l’ensemble des consoles Xbox Series. Enfin, la marque et le logo XBOX changent de nom, les joueurs ont tranché.

Par ailleurs, il est important de rappeler qu’Xbox prépare sa nouvelle console, qui pourrait coûter plus de 1 000 €. Et pour cause : la Xbox Helix serait l’équivalent d’un PC haut de gamme qui vaudrait entre 2 000 et 3 000 euros. Rien que ça.

Face à de telles ambitions, on pourrait penser qu’Xbox se limite ici à une seule console phare, à l’image de PlayStation et de sa future PS6. Pour rappel, les consoles actuelles de la marque se déclinent en deux modèles distincts, à savoir la Xbox Series X et la Xbox Series S. Et pourtant, Asha Sharma vient de lâcher un indice qui a fait l’effet d’une bombe auprès des fans de Xbox.

Projet Helix : la future Xbox aura-t-elle droit à plusieurs déclinaisons ?

Les faits se sont déroulés lors de la Gamescom 2026, à l’occasion de laquelle CDPR a teasé le prochain DLC de The Witcher 3, Songs of the Past. Au cours de l’événement, un journaliste de la BBC a questionné Asha Sharma, lui demandant si la Helix serait une console dépourvue de lecteur de disque.

Il est vrai que le sujet fait débat, et notamment depuis que Sony a annoncé la fin des supports physiques pour PlayStation à compter de 2028. Cette annonce provoque la colère des gamers, certaines boutiques refusant même de revendre GTA 6 pour cette même raison.

Mais la responsable ne s’est pas laissé démonter, et a même laissé entendre que la future console Xbox ferait partie d’une famille d’appareils bien plus large. « Nous ne dévoilons pas davantage d’informations sur Helix, je sais que vous deviez poser la question », a-t-elle répondu. « Mais regardez, nous avons travaillé très dur sur une excellente nouvelle génération et sur une grande famille d’appareils pour Helix, et nous en dirons bientôt davantage. »


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Android 17 : cette nouvelle mise à jour va faire plaisir aux propriétaires de Pixel

Avec la prochaine version d’Android 17, les utilisateurs vont être aux anges. Celle-ci promet en effet de corriger de nombreux problèmes, tout en permettant un niveau de personnalisation toujours plus…

Honor Magic 9 : cette recharge ultra-rapide de 100 W pourrait changer la donne

Le prochain flagship d’Honor pourrait se recharger en un clin d’œil. En effet, la gamme Magic 9 bénéficierait d’une vitesse de charge ultra-rapide de 100 W. Rien que ça. De…

Oppo Reno17 : le fabricant préparerait une énorme surprise pour les amateurs de photo

La future gamme de smartphones d’Oppo pourrait bénéficier d’un avantage de taille. En effet, la série Reno17 serait équipée d’un accessoire photo digne des smartphones haut de gamme. On vous…

Un iPhone vieux de 10 ans fait tourner Linux, et c’est une véritable prouesse

Faire tourner Linux sur un smartphone Apple, c’est possible. Un utilisateur a en effet réussi à installer le célèbre système d’exploitation sur le vénérable iPhone 6S. De nos jours, Windows…

Apple Watch Ultra 4 : mauvaise nouvelle pour le design, mais excellente surprise côté santé

À quelques jours de la présentation officielle de l’Apple Watch Ultra 4, la future montre connectée se dévoile déjà. Celle-ci devrait notamment embarquer un capteur de santé particulièrement évolué. En…

Grosse remise sur cette shampouineuse Shark qui détache vos canapés, tapis et sièges de voiture sans effort

Le Shark StainStriker HairPro Pet retire les taches laissées sur le canapé, la moquette et différents textiles, notamment celles causées par les animaux de compagnie. Il cumule actuellement deux remises…

Samsung met fin au suivi de ses vieilles tablettes, l’iPhone 18 Pro va coûter plus cher, c’est le récap’ de la semaine.

La fin du support sur certaines Galaxy Tab, une hausse de prix sur l’iPhone 18 Pro, Bill Gates alerte sur l’impact de l’IA, c’est le récap’ de la semaine. Cette…

Le Huawei Mate XT 2 se dévoile : son nouveau système de pliage pourrait tout changer

Le prochain smartphone pliable en trois parties de Huawei se dévoile. Le fabricant chinois vient en effet de montrer les premiers visuels de son futur Mate XT 2, qui s’accompagne…

Des hackers frappent plusieurs aéroports : les données de 8,7 millions de voyageurs ont fuité

En Angleterre, plusieurs aéroports ont été la cible de hackers. À la suite de cette cyberattaque, les pirates auraient réussi à dérober les données personnelles de plusieurs millions de voyageurs….

Un serveur VPN dédié, rien qu’à vous : à quoi ça sert et en quoi est-ce différent d’une IP dédiée ?

Certains services VPN proposent désormais des serveurs dédiés, à ne pas confondre avec IP dédiée, beaucoup plus courantes. Les deux options donnent l’impression de réserver quelque chose rien que pour…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.