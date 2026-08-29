La Xbox Helix ne serait pas seule : Microsoft préparerait toute une famille de consoles

De nombreux fans attendent la prochaine console de Xbox, baptisée Projet Helix. Et, bonne nouvelle, cette dernière pourrait faire partie de toute une « famille d’appareils », comme le laisse entendre la patronne de l’entreprise.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2026 aura été celle du changement pour Xbox. En effet, suite au départ de l’emblématique Phil Spencer, qui a annoncé la fin de la guerre des consoles, les choses ont rapidement évolué. Désormais sous la direction d’Asha Sharma, l’entreprise a par exemple mis fin à Microsoft Gaming. De plus, Xbox a retiré l’assistant d’IA Copilot de l’ensemble des consoles Xbox Series. Enfin, la marque et le logo XBOX changent de nom, les joueurs ont tranché.

Par ailleurs, il est important de rappeler qu’Xbox prépare sa nouvelle console, qui pourrait coûter plus de 1 000 €. Et pour cause : la Xbox Helix serait l’équivalent d’un PC haut de gamme qui vaudrait entre 2 000 et 3 000 euros. Rien que ça.

Face à de telles ambitions, on pourrait penser qu’Xbox se limite ici à une seule console phare, à l’image de PlayStation et de sa future PS6. Pour rappel, les consoles actuelles de la marque se déclinent en deux modèles distincts, à savoir la Xbox Series X et la Xbox Series S. Et pourtant, Asha Sharma vient de lâcher un indice qui a fait l’effet d’une bombe auprès des fans de Xbox.

Projet Helix : la future Xbox aura-t-elle droit à plusieurs déclinaisons ?

Les faits se sont déroulés lors de la Gamescom 2026, à l’occasion de laquelle CDPR a teasé le prochain DLC de The Witcher 3, Songs of the Past. Au cours de l’événement, un journaliste de la BBC a questionné Asha Sharma, lui demandant si la Helix serait une console dépourvue de lecteur de disque.

Il est vrai que le sujet fait débat, et notamment depuis que Sony a annoncé la fin des supports physiques pour PlayStation à compter de 2028. Cette annonce provoque la colère des gamers, certaines boutiques refusant même de revendre GTA 6 pour cette même raison.

Mais la responsable ne s’est pas laissé démonter, et a même laissé entendre que la future console Xbox ferait partie d’une famille d’appareils bien plus large. « Nous ne dévoilons pas davantage d’informations sur Helix, je sais que vous deviez poser la question », a-t-elle répondu. « Mais regardez, nous avons travaillé très dur sur une excellente nouvelle génération et sur une grande famille d’appareils pour Helix, et nous en dirons bientôt davantage. »