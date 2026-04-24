Adieu, Microsoft Gaming : Xbox revient à ses racines et promet une révolution centrée sur les joueurs

Asha Sharma compte bien incarner la révolution dont Microsoft Gaming a besoin pour survivre Et justement, une de ses premières mesures est de se débarrasser de cette nomenclature héritée de l'ère de Phil Spencer. Xbox signe son grand retour, avec un credo simple : le joueur doit être au centre de l'expérience.

Le roi est mort… vive le roi ? C'est en tout cas l'énergie qui se dégage du communiqué de presse publié hier par Xbox. Notez que l'on a bien utilisé ici le terme “Xbox”. Car si ce nom n'a jamais vraiment disparu, le nom officiel de la division gaming de Microsoft s'appelait depuis quelques années, précisément, Microsoft Gaming. À l'époque, son patron Phil Spencer présentait la chose comme une petite révolution, censée illustrer la volonté de l'entreprise de transformer n'importe quel appareil avec un écran en Xbox, grâce au cloud gaming.

“Tout est une Xbox”, n'est-ce pas ? Visiblement plus maintenant. Depuis quelques semaines, les choses ont bien changé chez Xbox. Phil Spencer et son bras droit Sarah Bond ont été mis à la porte, remplacés par la controversée Asha Sharma, accompagnée par un Matt Booty resté aux commandes des studios. Et celle-ci n'a pas tardé à vivement critiquer les décisions de ses prédécesseurs. Game Pass trop cher, possibilité d'un Microsoft Store sur smartphones, la nouvelle patronne enchaîne les annonces ces derniers jours.

Microsoft Gaming redevient Xbox (et apparemment ça change tout)

Tout cela culmine donc à la publication de ce fameux communiqué de presse, qui acte définitivement la rupture avec l'ère Spencer. Asha Sharma et Matt Booty y affirme clairement leur nouveau credo : “Nous sommes Xbox”. Rien de transcendant nous direz-vous (on aurait du mal à vous donner tort, la chose ressemblant fortement à une communication de crise à coup de vocabulaire patronal), pourtant se cache derrière cette déclaration un brin dramatique un véritable retour aux sources.

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En effet, Microsoft Gaming n'est plus. Xbox redevient Xbox, supposément telle qu'on la connaissait il y a quelques années. « Microsoft Gaming » décrit notre structure, mais pas notre ambition », écrit Asha Sharma. « Nous revenons donc à nos racines et changeons le nom de notre équipe. » Pour l'occasion, Xbox se dote d'un nouveau logo. Mais en réalité, c'est toute la philosophie de l'entreprise que la femme d'affaires compte repenser.

Le communiqué n'y va pas avec le dos de la cuillère. La moitié est en effet consacrée à lister tout ce qui ne va pas au sein de l'entreprise. “Les joueurs sont déçus. Les nouvelles fonctionnalités sur console sont de moins en moins fréquentes. Notre présence sur PC n'est pas assez forte. Les joueurs ont de plus en plus de mal à suivre les changements de prix”, reconnaissent les deux patrons.

La solution ? Une nouvelle stratégie, cette fois avec les joueurs au centre de toutes les décisions. Asha Sharma promet ainsi “des prix flexibles, pour ce qu'il soit facile de commencer et continuer de jouer”. Cette semaine, Xbox a déjà annoncé une baisse significative du prix de son Game Pass, sacrifiant au passage la disponibilité day one des prochains Call of Duty. Doit-on s'attendre à une prochaine Xbox abordable ?

Pas vraiment, Asha Sharma précisant que le Project Helix se positionnera comme une console premium, “pour offrir des performances de pointe et profiter pleinement de vos jeux sur console et PC”. Aux dernières nouvelles, celle-ci serait aussi puissante qu'un PC entre 2000 et 3000 euros. Enfin, Xbox promet de nouvelles licences fortes et créatives, tout en prévoyant de consolider celles permettant aux joueurs d'exprimer leur créativité, comme Minecraft et Sea of Thieves.

S'agit-il de la révolution dont Xbox a terriblement besoin ? Peut-être. Mais mieux vaut se montrer prudent. Pour l'heure, tout cela n'est que promesse et prévisions stratégiques. Ce ne serait pas la première fois que la division gaming de Microsoft assure monts et merveilles pour finalement aller dans la direction opposée.