Xbox : la marque et le logo changent de nom, les joueurs ont tranché

Les changements s’enchaînent au sein de la console de Microsoft. Suite à un sondage, le logo et la marque Xbox changent de nom.

xbox nouveau logo
Le nouveau logo XBOX

Il semblerait que le départ de Phil Spencer, qui a annoncé la fin de la guerre des consoles, ait profondément marqué la console de Microsoft. Celui-ci a été remplacé par Asha Sharma, nouvelle PDG de XBOX, qui remanie la marque à une vitesse folle. La responsable a par exemple annoncé la fin de Microsoft Gaming, et a même retiré l’IA Copilot de Microsoft de la XBOX, pour le plus grand bonheur de la plupart des joueurs. Et justement, ces mêmes joueurs ont récemment été consultés sur X.

Sur le réseau social d’Elon Musk, Asha Sharma a posé une question simple : « Xbox ou XBOX ? ». Et il semblerait que le choix ait été vite fait pour les fans de la console de Microsoft. En effet, à l’heure où nous écrivons ces lignes, pas moins de 64,8 % des votants ont choisi XBOX, contre 35,2 % pour les partisans de l’ancienne appellation.

Et la responsable n’a pas tardé à respecter l’avis majoritaire. En effet, le compte X (Twitter) de Xbox a rapidement modifié son nom pour XBOX, un changement relayé par Asha Sharma elle-même. Toutefois, les comptes Threads et Bluesky de XBOX n’ont pas encore été modifiés.

Adieu Xbox, place à XBOX !

Ce changement semble s’inscrire dans le retour aux origines annoncé par XBOX. En effet, le tout premier logo de la Xbox utilisait déjà des lettres capitales. Mais cela ne signifie pas un retour en arrière pour la console de Microsoft, loin de là. XBOX semble plutôt aller de l’avant, avec de nombreux changements à venir.

D’ailleurs, un changement inattendu s’est récemment produit. Une récente mise à jour a modifié l’écran de démarrage de la console XBOX. Celle-ci s’est accompagnée de nouveaux filtres pour la bibliothèque, ainsi que de l’ajout de badges pour les joueurs. Mais Microsoft ne compte pas s’arrêter là.

En effet, une nouvelle console XBOX, baptisée Xbox Helix, serait bel et bien en préparation. D’ailleurs, celle-ci pourrait voir le jour bien avant la PlayStation 6 de Sony. Il faudra toutefois mettre la main à la poche pour en profiter. En effet, la XBOX Helix pourrait coûter encore plus cher que prévu


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