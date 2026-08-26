Comment Surfshark détecte et bloque les arnaques qui arrivent sur votre smartphone

Surfshark a récemment lancé une fonctionnalité qui analyse vos SMS et repère les tentatives d’arnaque avant que vous n’interagissiez avec elles. Cette nouveauté s’ajoute à plusieurs autres options anti-arnaques déjà présentes dans l’application.

Les internautes sont quotidiennement envahis de messages non sollicités, dont de nombreuses tentatives d’arnaque qui arrivent par mail, par SMS ou même directement sur les applications de messagerie comme WhatsApp, Messenger ou Telegram.

Les arnaques par SMS continuent de prospérer notamment parce qu’elles ont de plus en plus recours aux techniques d’ingénierie sociale. Celles-ci imitent parfaitement des messages administratifs, d’entreprises et surtout de banques qui exploitent régulièrement ce canal de communication.

Surfshark s’attaque justement à ce type de menace avec sa nouvelle protection contre les SMS frauduleux. Disponible sur iOS et Android depuis la mi-août 2026, cette fonctionnalité analyse les SMS entrants et les détecte avant même que l’utilisateur n’ait la possibilité de cliquer sur un lien frauduleux ou de transmettre une information sensible.

On en vient presque à oublier l’outil au cœur de l’application Surfshark. Elle reste l’un des VPN les plus fiables, mais propose de plus en plus d’options orientées vers la cybersécurité pour le grand public.

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Comment Surfshark repère un message suspect

La protection contre les arnaques par SMS analyse plusieurs éléments du message, à commencer par le numéro de l’expéditeur afin d’identifier les sources déjà associées à des tentatives de spam ou d’arnaque.

L’application examine aussi le contenu des SMS afin de rechercher des formulations typiques de messages frauduleux. Ces derniers comportent généralement des schémas tels qu’une urgence excessive, des menaces de blocage, des demandes de paiement, ou encore des promesses de remboursement.

Tous ces éléments sont passés au crible, tout comme les liens présents dans les messages. C’est grâce à eux que les arnaqueurs redirigent leurs victimes vers de fausses pages : formulaires de paiement, sites qui imitent une marque connue, etc. Surfshark vérifie donc les URL ainsi que les signaux susceptibles d’indiquer une intention malveillante.

Avec ce type d’outil, on pense évidemment à la question de la confidentialité. Un filtre anti-SMS est censé analyser les messages, mais les utilisateurs les plus stricts quant à leur vie privée n’ont pas forcément envie qu’une application accède à l’ensemble de leurs conversations. Surfshark précise que le contenu des SMS n’est pas stocké après l’analyse. Ces données ne sont donc pas conservées et ne servent pas non plus à entraîner des modèles d’intelligence artificielle.

Surfshark ne traite pas les spams de la même façon sur iOS et Android

Selon le système de votre smartphone, l’outil de Surfshark ne se comporte pas de la même manière. Si vous êtes sur Android, vous recevrez une notification quand un SMS potentiellement frauduleux est détecté. Vous pourrez alors l’ouvrir dans l’application Surfshark pour le consulter dans un espace plus sécurisé.

L’intérêt de cette approche est d’éviter l’un des gestes les plus risqués : ouvrir le message machinalement et cliquer sur le lien avant même d’avoir compris de quoi il s’agit. Sur iPhone, la méthode est plus radicale : les SMS considérés comme suspects sont envoyés dans le dossier Spam de l’application Messages. L’utilisateur ne reçoit donc aucune notification et le SMS n’apparaît même pas dans sa boîte de réception. Pour les voir, il faut donc aller dans le dossier Spam de Messages.

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Des protections qui dépassent désormais le simple VPN

La protection des SMS vient compléter un ensemble d’outils de sécurité déjà disponibles chez Surfshark. L’application cherche à réduire les risques à toutes les étapes : avant l’arnaque, pendant la tentative, et même après la récupération de données sensibles par les cybercriminels.

D’abord, grâce à la fonctionnalité Alternative ID, l’utilisateur peut éviter de fournir ses données partout en ligne. Surfshark permet en effet de générer des adresses e-mail alternatives ainsi que des informations personnelles de substitution, afin de limiter l’exposition des données personnelles réelles de l’utilisateur. Il peut ainsi éviter de les fournir, par exemple, lors d’une inscription sur un site ou un service qui ne nécessite pas forcément ses informations personnelles.

La protection contre les arnaques ne concerne pas que la détection des SMS frauduleux. Surfshark analyse également les e-mails suspects. L’objectif est le même : repérer les signaux de phishing avant que l’utilisateur ne clique sur un lien ou ne réponde à un message malveillant.

Surfshark propose également un antivirus intégré à l’application VPN. L’utilisateur bénéficie d’une protection en temps réel qui surveille les menaces, notamment lorsqu’elles dépassent le simple message frauduleux et cherchent à s’installer sur l’appareil. Une protection de la webcam est également intégrée à l’antivirus et vise à lutter contre l’espionnage.

Enfin, à la fin de la chaîne, l’outil Alert intervient lorsque des données personnelles de l’utilisateur circulent déjà dans le cadre d’une fuite. Le service peut le prévenir si une adresse e-mail, une carte bancaire ou une pièce d’identité apparaît dans une base compromise. Surfshark propose également des rapports de sécurité permettant de garder une vue d’ensemble des informations exposées, ce qui complète efficacement les protections mises en place en amont.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Surfshark.