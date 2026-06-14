Microsoft prêt à abandonner Xbox ? Une séparation historique est peut-être en cours

La longue idylle entre Xbox et Microsoft pourrait bientôt toucher à sa fin. C’est en substance ce que laisse entendre un nouveau rapport, qui indique que la firme de Redmond pourrait se détacher du fabricant de consoles.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les choses sont en train de bouger chez Xbox. Et elles bougent vite. La nouvelle patronne de la marque, Asha Sharma, multiplie en effet les initiatives. Tout d’abord, la nouvelle direction de Xbox a mis fin au vénérable Microsoft Gaming, tout en promettant une révolution centrée sur les joueurs. Ensuite, l’entreprise a décidé de retirer l’IA Copilot de ses consoles. Mais ce n’est pas tout.

En effet, Xbox a également changé de nom récemment. La console ne s’appelle plus Xbox, mais XBOX, tout en majuscules. Et il semblerait que ce ne soit que le début. La marque pourrait ainsi gagner en autonomie, en se dissociant plus ou moins totalement de sa maison mère, Microsoft.

En 2001, Microsoft lançait sa toute première Xbox, célèbre pour son légendaire Halo : Combat Evolved, qui va avoir droit à un remake. Depuis, Xbox est indissociable de Microsoft, de la même façon que la PlayStation est indissociable de Sony. Et pourtant, les choses pourraient bientôt changer.

Microsoft va-t-il laisser tomber Xbox ?

C’est en tout cas ce que suggère un nouveau rapport publié par The Information, qui cite plusieurs sources anonymes. Selon ce dernier, Microsoft chercherait à séparer Xbox du reste de l’entreprise, qui deviendrait alors une marque indépendante du géant de l’informatique.

Toutefois, Microsoft ne devrait pas pour autant abandonner le gaming, loin de là. Selon The Information, la firme de Redmond chercherait en effet à renforcer ses franchises phares, telles qu’Halo, Fallout ou encore The Elder Scrolls, dont la très attendue suite de Skyrim, The Elder Scrolls VI.

Cette rumeur intervient dans un contexte économique particulièrement tendu chez Xbox, qui pourrait bientôt faire l’objet d’une vague de licenciements. Asha Sharma a d’ailleurs pointé du doigt la course aux performances, qui s’accompagne d’une augmentation des prix.

Et ces hausses pourraient bien concerner la prochaine console de Xbox, la Project Helix. En effet, d’après les analyses du très bien renseigné Moore's Law Is Dead, Microsoft pourrait demander pas moins de 1 000 € pour sa future console de salon


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