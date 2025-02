La guerre des consoles est terminée, le patron de Xbox annonce la fin des combats

Phil Spencer, le monsieur Xbox de Microsoft, déclare au détour d'une interview que la guerre des consoles a pris fin après des années de lutte parfois acharnée. L'heure n'est plus aux combats désormais.

Si vous avez connu le boom des jeux vidéo dans les années 90, vous vous rappelez sûrement de la guerre des consoles qui faisait rage à cette époque. Les constructeurs n'hésitaient pas à taper ouvertement sur leurs concurrents à travers des slogans devenus célèbres comme “Genesis does what Nintendon't” (la Megadrive fait ce que la Nintendo ne peut pas).

Et n'allez pas croire que la bataille s'est arrêtée quand Sony est devenu leader incontesté à la sortie de la PlayStation en 1994. Elle a continué avec l'arrivée de Microsoft sur le marché des consoles. L'ancien patron de Xbox a d'ailleurs avoué avoir attisé les feux de la guerre avec Sony au début des années 2000. Mais pour Phil Spencer, actuellement à la tête du département Xbox, tout ça n'a plus lieu d'être.

Xbox admet que la guerre des consoles ne l'intéresse plus, elle est finie

Interrogé à propos du portage des jeux Xbox sur d'autres consoles, l'homme répond : “Il est évident que nous gagnons plus sur notre propre plateforme. […] Mais il y a des gens qui aiment PlayStation ou Nintendo, à cause de la bibliothèque de jeux qu'ils ont dessus ou parce qu'ils préfèrent la manette [de ces consoles]. Je n'essaie plus de les faire passer à la Xbox“. Cette dernière phrase en apparence anodine signe bel et bien la fin de la guerre des consoles, même si en réalité les combats ont cessé il y a déjà quelques temps.

Le tournant se situe sans doute au moment où les exclusivités ont cessé d'exister, sans oublier l'essor des abonnements comme le Xbox Game Pass qui ne nécessite pas d'acheter une console. Toutes les plateformes ont droit à tous les jeux désormais, même s'il faut parfois attendre un certain délai avant de les débarquer partout.

On note également que Nintendo ne cherche plus à concurrencer directement Sony et Microsoft. Le fabricant sort ses consoles quand il en a envie, pas juste après la sortie d'une nouvelle PlayStation ou Xbox. Quant à savoir qui ressort vainqueur des combats, chacun sera juge. Les plus optimistes répondront que ce sont les joueurs.

