Un serveur VPN dédié, rien qu’à vous : à quoi ça sert et en quoi est-ce différent d’une IP dédiée ?

Certains services VPN proposent désormais des serveurs dédiés, à ne pas confondre avec IP dédiée, beaucoup plus courantes. Les deux options donnent l’impression de réserver quelque chose rien que pour soi, mais la ressemblance s’arrête là : l’une porte sur une adresse IP, l’autre sur une machine entière. Voici ce qu’apporte réellement un serveur VPN dédié.

Quand vous vous connectez à un serveur VPN, vous n’êtes généralement seul. De nombreux autres abonnés sont connectés au même serveur. Vous utilisez donc la même infrastructure et la même adresse IP publique la plupart du temps. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, puisqu’en mélangeant le trafic de centaines d’internautes derrière une seule adresse IP, le VPN rend les activités individuelles plus difficiles à dissocier. Cela améliore la confidentialité des utilisateurs.

Si votre objectif est de naviguer en tout anonymat, de regarder des vidéos sur les services de streaming ou de protéger votre connexion Internet, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin. Certains usages nécessitent en revanche un serveur VPN dédié.

Le fournisseur vous réserve une partie de son infrastructure ainsi qu’une adresse IP fixe. Vous n’êtes plus noyé dans un groupe d’utilisateurs : le serveur est à vous seul.

Un serveur VPN rien que pour soi, accessible en un clic

Un serveur dédié n’est pas forcément une machine située quelque part dans un centre de données, avec votre nom dessus. Il est très souvent virtuel, avec son propre processeur, sa mémoire et sa bande passante. La particularité est que vous êtes le seul à l’utiliser, contrairement à un serveur VPN classique sur lequel tout le monde puise dans la même réserve de bande passante.

La connexion rame forcément beaucoup moins, surtout aux heures de pointe, alors qu’avec un serveur partagé, le débit est plus aléatoire. Quoique, les meilleurs VPN offrent souvent des débits plus stables. N’espérez pas non plus profiter d’un débit maximal dans toutes les situations si vous utilisez un serveur dédié : la distance qui sépare votre localisation réelle du serveur VPN aura toujours un impact sur la vitesse.

En optant pour cette exclusivité, vous bénéficiez aussi de tous les avantages d’une adresse IP dédiée, notamment d’une meilleure réputation de votre adresse. Si un utilisateur se met à envoyer des requêtes douteuses lorsque beaucoup de personnes utilisent un serveur partagé, c’est tout le monde qui peut potentiellement en faire les frais.

Vous vous retrouvez alors avec beaucoup plus de CAPTCHA, ou avec des sites qui deviennent inaccessibles parce que l’adresse IP est marquée comme douteuse par de nombreux services. Une IP exclusive évite de telles situations. Mais pourquoi opter carrément pour un serveur dédié ?

NAS, bureau à distance, Minecraft : la redirection de port fait tout l’intérêt du serveur dédié

Une personne située à l’extérieur du tunnel ne peut pas initier facilement une connexion vers les appareils placés derrière le VPN, parce que le trafic entrant non sollicité se heurte au NAT (network address translation) du fournisseur. Parce que plusieurs abonnés partagent la même adresse IP publique, rien ne dit au serveur vers quel appareil, parmi tous ceux connectés à ce moment-là, rediriger une connexion qui arrive sans avoir été demandée au préalable.

C’est un peu comme un courrier sans destinataire dans un immeuble à plusieurs boîtes aux lettres. Par défaut, la connexion est simplement bloquée. La redirection de port résout toutefois le problème en permettant d’ouvrir un passage précis. Vous pouvez par exemple héberger un serveur Minecraft sur votre ordinateur et communiquer l’adresse du serveur VPN aux autres joueurs. Leur connexion arrive sur celui-ci, puis elle est transférée vers la machine qui fait tourner le jeu chez vous.

Le même montage peut servir à joindre un NAS hébergé à votre domicile, un serveur multimédia, ou encore un bureau à distance pendant que vous êtes à l’extérieur. Votre adresse réseau domestique n’est pas directement exposée : le serveur VPN joue le rôle d’intermédiaire.

Il ne faut toutefois pas lui prêter des pouvoirs qu’il n’a pas. Si votre NAS utilise un ancien logiciel vulnérable ou si votre serveur est protégé par un mot de passe trop faible, la redirection de port ne réglera rien. Elle masque l’adresse de votre domicile et évite d’ouvrir directement votre routeur, mais le service accessible doit toujours être correctement sécurisé.

NordVPN propose désormais des serveurs VPN dédié. Il faut d’abord être abonné au service, et ensuite demander un serveur dédié au besoin, à partir d’une douzaine d’euros par mois.

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Une IP dédiée ne réserve que l’adresse

Les deux offres sont faciles à confondre, car elles fournissent chacune une adresse IP qui ne change pas et que personne d’autre n’utilise.

Avec une IP dédiée, le reste de l’infrastructure peut toutefois rester partagé. Vous bénéficiez d’une adresse IP personnelle, pas nécessairement d’un processeur, d’une mémoire ou d’une bande passante réservés. La redirection de port n’est pas non plus comprise automatiquement.

La distinction tient finalement en peu de mots : une IP dédiée vous réserve une adresse, alors qu’un serveur dédié vous réserve l’adresse et les ressources qui se trouvent derrière. Le serveur entier devient pertinent lorsqu’il faut recevoir des connexions depuis Internet, mais il n’est pas forcément meilleur pour la confidentialité.

Une IP partagée permet de se fondre parmi de nombreux utilisateurs, alors qu’une adresse personnelle ne correspond qu’à votre compte.

Tout le monde n’a pas besoin d’aller aussi loin

Si vous souhaitez uniquement retrouver votre ordinateur personnel ou votre NAS pendant un déplacement, un réseau maillé peut déjà suffire. Le Réseau Mesh de NordVPN relie plusieurs appareils autorisés, sans rendre le service accessible à tout Internet.

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Le serveur dédié prend son intérêt lorsqu’une personne extérieure doit pouvoir se connecter sans installer cette solution au préalable. C’est le cas pour accueillir des joueurs sur un serveur, partager une application auto-hébergée ou proposer un accès permanent à un service personnel.

Pour les autres usages, l’IP dédiée reste moins ambitieuse et probablement plus raisonnable. Et si vous voulez simplement naviguer avec une autre adresse ou sécuriser votre connexion, le serveur VPN partagé fait déjà parfaitement le travail.