Elden Ring : de nouvelles armes et des classes inédites arrivent avec cette mise à jour surprise

Mieux vaut tard que jamais. Après presque deux ans, l’excellent RPG de FromSoftware, Elden Ring, vient de recevoir une mise à jour surprise. Celle-ci s’accompagne, entre autres, de nouveaux personnages ainsi que de nouvelles armes.

Elden Ring
Crédits photo : FromSoftware

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en matière de RPG, les joueurs ont l’embarras du choix. On pense tout d’abord à sa suite tant attendue, The Elder Scrolls VI, qui devrait être une exclu Xbox selon l’ancien patron de l’entreprise. On retrouve ensuite des franchises tout aussi cultes, telles que Fallout, Borderlands, Dragon Age ou encore Mass Effect, qui va avoir droit à une série Amazon Prime Video. On pense également à Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen, auquel nous avons récemment pu jouer.

Mais c’est sans compter sur l’inoubliable trilogie des Dark Souls, dont le premier opus a vu le jour en 2011. La licence se démarque de la concurrence par son gameplay exigeant de type « die and retry ». Et, malgré sa difficulté, l’action-RPG de FromSoftware a marqué toute une génération de joueurs.

Face à ce constat, le développeur n’a pas tardé à sortir Elden Ring qui, lui aussi, a largement marqué la communauté des gamers. Toutefois, à son lancement, le RPG affichait quelques défauts agaçants. Dans ce cadre, FromSoftware a dû corriger en urgence une faille qui pouvait ruiner votre partie via son patch 1.03.2.

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Toutefois, voilà près de deux ans qu’Elden Ring n’a pas reçu de mise à jour majeure. Et pourtant, à la surprise générale, FromSoftware vient de déployer une update de taille. Il s’agit de la version 1.17, disponible dès aujourd’hui sur PlayStation, Xbox, PC et Nintendo Switch 2. Et, bonne nouvelle pour les fans, celle-ci ne se contente pas de corriger quelques bugs. Loin de là.

En effet, le patch 1.17 d’Elden Ring s’accompagne d’un lot conséquent de nouveautés. Celui-ci vous permet en effet d’acquérir le DLC Tarnished Pack, lancé en parallèle de la mise à jour. Le pack comprend deux nouvelles classes jouables, à savoir l’Idus Knight et le Heavy Knight. Mais ce n’est pas tout.

En effet, ce nouveau pack vous permet également de mettre la main sur de nouvelles armes, qui peuvent être achetées auprès de marchands ou trouvées dans l’Entre-terre. Parmi celles-ci, on retrouve notamment un cimeterre lourd, un nouveau katana ou encore un bouclier offensif.


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