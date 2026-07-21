Quelle est la meilleure eSIM pour voyager au Japon ?

Pour un voyage au Japon, disposer d’Internet dès la sortie de l’avion facilite beaucoup les premières heures du séjour. Une eSIM choisie et installée avant votre départ vous permettra d’utiliser votre téléphone dès l’arrivée, sans devoir chercher immédiatement une carte SIM ou un accès Wi-Fi.

Avec votre connexion disponible immédiatement à votre arrivée au Japon, vous pourrez traduire des panneaux, suivre un trajet ou retrouver une réservation dès vos premiers déplacements sur place. Cette solution vous évite aussi de dépendre de l'itinérance de votre forfait français, dont le coût peut grimper rapidement : vous contrôlez ainsi mieux votre budget.

Quatre offres se distinguent dans notre comparatif eSIM pour le Japon :

Ubigi : une large sélection de forfaits, avec des offres ponctuelles ou renouvelables.

: une large sélection de forfaits, avec des offres ponctuelles ou renouvelables. Saily : des tarifs compétitifs et des fonctions de sécurité développées par Nord Security, l’entreprise à l’origine de NordVPN.

: des tarifs compétitifs et des fonctions de sécurité développées par Nord Security, l’entreprise à l’origine de NordVPN. GoMoWorld : des prix attractifs, avec un VPN européen inclus dans chaque forfait ainsi qu’une enveloppe data gratuite de 50 Mo pour tester le service pendant une journée.

: des prix attractifs, avec un VPN européen inclus dans chaque forfait ainsi qu’une enveloppe data gratuite de 50 Mo pour tester le service pendant une journée. Airalo : un catalogue varié de forfaits pour le Japon, avec des offres standards ou illimitées.

Ubigi Japon : un large choix de forfaits

dès 14,85€ Top forfait du moment -10% 14,85€ au lieu de 16,50€ pour 30 jours avec le code PHONANDROID Forfait Japon ci-haut (code -10% valable pour toutes destinations) Souscrire +200 destinations 5G incluse pour 90 destinations Partage de connexion illimité eSIM unique et réutilisable à vie 10 Go (Forfait du moment) Très grande couverture réseaux mondiale plus de détails 9.5 Voir le site 9.5/10 Couverture mondiale 9.4/10 Qualité du réseau 5G 9.5/10 Rapport qualité/prix 9.4/10 Flexibilité des forfaits 9.4/10 Simplicité d'utilisation 9.5/10 Support client

Ubigi couvre aussi bien les courts séjours que les voyages de plusieurs semaines au Japon. Son catalogue comprend de petites enveloppes pour les usages occasionnels, des volumes plus confortables et plusieurs formules illimitées.

1 Go pendant 3 jours à 3,50 €

3 Go pendant 15 jours à 7,50 €

10 Go pendant 7 jours à 14 €

10 Go pendant 30 jours à 16,50 €

25 Go pendant 30 jours à 32 €

50 Go pendant 30 jours à 55 €

Données illimitées pendant 7 jours à 25 €

Données illimitées pendant 15 jours à 39 €

Données illimitées pendant 30 jours à 65 €

-10% sur les forfaits Ubigi avec le code PHONANDROID

Les forfaits illimités sont soumis à une politique de fair-use. Avec la formule de 30 jours, par exemple, les 60 premiers Go profitent du débit maximal, avant un plafonnement à 2 Mbit/s. Ubigi propose également des abonnements mensuels, une option surtout pertinente pour les séjours prolongés ou réguliers au Japon.

Avec le code promo PHONANDROID, vous pouvez profiter de 10 % de réduction sur les forfaits Ubigi. Entre les petites enveloppes data, les offres plus généreuses et les formules illimitées, les prix deviennent plus intéressants pour préparer votre connexion avant un voyage au Japon.

eSIM Saily pour le Japon : une offre claire, adaptée à tous les usages

dès 8,99€ Top forfait du moment -10% 8,99€ au lieu de 9,99€ pour 30 jours avec le code PHONANDROID Code valable pour le Japon et toutes les autres destinations Souscrire +200 destinations couverture 5G selon les opérateurs locaux Partage de connexion illimité eSIM gratuite 5 Go plus de détails 9.3 Voir le site 9.4/10 Couverture mondiale 9.1/10 Qualité du réseau 5G 9.3/10 Rapport qualité/prix 9.4/10 Flexibilité des forfaits 9.1/10 Simplicité d'utilisation 9.2/10 Support client

Saily propose une offre complète et plus lisible, qui correspond à tous les usages. Les petites enveloppes sont confortables pour consulter vos itinéraires, utiliser votre messagerie et effectuer des recherches en ligne. Les forfaits les plus généreux permettent de profiter plus librement du streaming, des réseaux sociaux et du partage de connexion.

1 Go pendant 7 jours à 3,49 €

3 Go pendant 30 jours à 6,99 €

5 Go pendant 30 jours à 9,99 €

10 Go pendant 30 jours à 15,99 €

20 Go pendant 30 jours à 21,99 €

Données illimitées pendant 7 jours à 25,99 €

Données illimitées pendant 10 jours à 30,99 €

Données illimitées pendant 15 jours à 43,49 €

Données illimitées pendant 30 jours à 63,99 €

-10% sur les forfaits Saily avec le code PHONANDROID

Les offres illimitées permettent de profiter chaque jour de 5 Go à pleine vitesse, un volume confortable pour la plupart des usages. Une fois ce quota atteint, la connexion reste accessible, mais son débit est limité à 1 Mbit/s jusqu’à son renouvellement le lendemain.

Sur 30 jours, Saily offre ainsi jusqu’à 150 Go à pleine vitesse, soit deux fois et demie les 60 Go inclus par Ubigi. Attention toutefois : les données quotidiennes non utilisées ne sont pas reportées.

En ce moment, Saily vous offre 10 % de réduction sur ses forfaits eSIM avec le code promo PHONANDORID. Une remise bienvenue si vous voulez préparer votre connexion avant le départ tout en maîtrisant votre budget.

GoMoWorld : l’essentiel à des prix maîtrisés

dès 9,89€ Top forfait du moment -10% 9,89€ au lieu de 10,99€ pour 30 jours avec le code PHONANDROID Code valable pour le Japon et toutes les autres destinations Souscrire +200 destinations couverture 5G selon les opérateurs locaux Partage de connexion autorisé eSIM gratuite 17 Go plus de détails 9.1 Voir le site 9.1/10 Couverture mondiale 9.1/10 Qualité du réseau 5G 9.2/10 Rapport qualité/prix 9.1/10 Flexibilité des forfaits 9.1/10 Simplicité d'utilisation 9.2/10 Support client

GoMoWorld se limite à l’essentiel : quatre enveloppes sont proposées pour le Japon, toutes sans abonnement. Le forfait peut être acheté avant votre départ et ne démarre qu’après son activation dans l’application. GoMoWorld offre également un forfait gratuit de 50 Mo afin de tester son service.

3,5 Go pendant 7 jours à 3,99 €

17 Go pendant 30 jours à 10,99 €

35 Go pendant 30 jours à 19,99 €

55 Go pendant 30 jours à 29,99 €

-10% sur les forfaits GoMoWorld avec le code PHONANDROID

Ces forfaits donnent accès à la 5G lorsque le réseau local le permet, avec le partage de connexion et un VPN européen inclus. GoMoWorld ne propose pas de formule illimitée, contrairement à Saily et Ubigi, mais son forfait de 55 Go constitue une solution intéressante pour consommer beaucoup de données sans dépasser 30 €. Et vous pouvez même économisez 10% supplémentaire sur tous ces forfaits avec le code promo PHONANDROID.

Airalo : une eSIM flexible pour voyager au Japon

dès 16,50€ Top forfait du moment 16,50€ au lieu de 16,50€ pour 30 jours Offre pour le Japon Souscrire +200 destinations couverture 5G selon les opérateurs locaux Partage de connexion illimité eSIM gratuite 10 Go Réseaux T-Mobile et Verizon plus de détails 8.9 Voir le site 9.1/10 Couverture mondiale 9.1/10 Qualité du réseau 5G 8.9/10 Rapport qualité/prix 8.8/10 Flexibilité des forfaits 8.8/10 Simplicité d'utilisation 8.9/10 Support client

Airalo propose plusieurs formules pour adapter votre forfait à la durée de votre séjour. Les offres classiques comprennent des forfaits de 1 à 20 Go, avec une validité pouvant aller jusqu’à 30 jours. Les voyageurs qui ne souhaitent pas surveiller leur consommation peuvent également choisir une offre illimitée.

Forfaits standards de 1 à 20 Go, à partir de 4 €

Forfaits avec données illimitées : de 3 à 30 jours, à partir de 10,50 €

Voir les offres Airalo

Les offres illimitées donnent accès à 3 Go par jour à pleine vitesse, contre 5 Go chez Saily. Au-delà de cette limite, le débit est ralenti à 1 Mbit/s jusqu’au renouvellement du quota quotidien. Les forfaits Japon sont réservés à la data et ne comprennent donc ni numéro de téléphone ni appels classiques.

Comment choisir le meilleur forfait eSIM Japon en fonction de vos besoins ?

Le meilleur forfait ne sera pas le même pour tout le monde. Tout dépend de la durée de votre séjour, du volume de données dont vous aurez besoin, mais aussi de votre budget.

Pour une semaine, quelques gigaoctets peuvent suffire si vous vous limitez à la consultation des itinéraires et des horaires de transport, ainsi qu’à l’utilisation des outils de traduction ou des applications de messagerie.

Pour un séjour de dix à quinze jours, une enveloppe d’environ 10 Go vous offrira davantage de liberté, notamment pour aller sur les réseaux sociaux ou partager régulièrement des photos.

Peu importe la durée de votre séjour, un forfait eSIM illimité sera le plus confortable si vous ne voulez pas restreindre vos usages. Vous pourrez ainsi regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, passer des appels audio et vidéo ou utiliser le partage de connexion sans surveiller constamment votre consommation.

Vérifiez toutefois la quantité de données accessible à pleine vitesse : la plupart des offres illimitées réduisent le débit une fois un certain seuil quotidien ou global atteint. Dans notre comparatif, Saily propose le meilleur quota pour les forfaits illimités, avec 5 Go de data par jour à pleine vitesse, soit jusqu’à 150 Go pour 30 jours.

Quelles sont les fonctionnalités intégrées aux offres ?

C’est sur ce terrain que Saily se montre le plus complet. Le service intègre plusieurs options de sécurité héritées de l’écosystème de Nord Security. Il dispose notamment d’un bloqueur de publicités, d’une protection contre les sites malveillants, le phishing et les traqueurs.

Saily propose également une option permettant de choisir une localisation virtuelle parmi plus de 115 emplacements. Le service vous alerte aussi lorsque vous atteignez 80 % de votre enveloppe.

GoMoWorld dispose aussi d’un VPN européen qui fait transiter votre connexion par une adresse IP située en Europe, au besoin. Un essai gratuit de 50 Mo pour le Japon permet par ailleurs de tester l’eSIM avant d’acheter un forfait.

Les deux autres services se distinguent moins par leurs fonctions additionnelles. Ubigi propose néanmoins SmartStart, qui active le forfait automatiquement lorsque l’eSIM se connecte à un réseau partenaire. Vous évitez ainsi d’entamer votre période de validité avant d’arriver à destination.

Une fois l’enveloppe épuisée, l’application Ubigi reste accessible pour consulter votre solde et acheter un nouveau forfait, même sans connexion Wi-Fi.

Airalo active aussi automatiquement ses forfaits Japon à la première connexion à un réseau local. Les quatre services autorisent le partage de connexion et proposent des forfaits eSIM dans plus de 200 destinations.

Les offres étant prépayées, elles n’occasionnent pas de frais d’itinérance supplémentaires. Pensez toutefois à désactiver les données mobiles de votre ligne principale et à installer l’eSIM avant votre départ, cette opération nécessitant une connexion à Internet.

Peut-on conserver son numéro avec une eSIM au Japon ?

Oui, mais avec une nuance importante. L’eSIM peut être utilisée pour les données mobiles, mais vous pouvez garder votre carte SIM principale active pour recevoir des appels et des SMS sur votre numéro habituel. Ces communications passent toutefois par votre opérateur français et peuvent engendrer des frais supplémentaires selon votre forfait.

Pensez également à désactiver l’itinérance des données sur votre ligne principale pour éviter tout risque de hors forfait. Les offres Japon de Saily, Ubigi, Airalo et GoMoWorld n’incluent ni appels classiques ni SMS/MMS. Vous pourrez néanmoins téléphoner et envoyer des messages par Internet avec WhatsApp, Messenger ou une application similaire.