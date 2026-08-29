Google Health s’améliore enfin : cette mise à jour corrige plusieurs bugs très agaçants

L’application de santé Google Health, qui remplace depuis peu Fitbit, s’améliore. Celle-ci optimise désormais le suivi des distances, des entraînements et de bien d’autres paramètres…

Widget Google Health 5.0
Le nouveau widget de Google Health 5.0 / Crédits : 9to5Google

De nos jours, santé et produits numériques sont intimement liés. En effet, de plus en plus de sportifs se tournent vers des montres connectées, voire même vers l’intelligence artificielle, pour suivre leurs performances. Le patron d’OpenAI, Sam Altman, décrit d’ailleurs l’IA ChatGPT comme un « super médecin ». Rien que ça. De son côté, Google vous donnera des conseils en fonction de votre état de santé directement dans les résultats de recherche.

Comme nous le disions plus haut, de nombreuses montres connectées sont en mesure de suivre vos activités sportives. On pense par exemple à la Galaxy Watch 7 de Samsung, qui mesure très précisément votre santé, et c’est prouvé. En revanche, Samsung Health veut vos données de santé pour entraîner son IA, et refuser pourrait vous coûter cher.

Mais revenons-en au sujet du jour, à savoir l’application Google Health. La firme de Mountain View a décidé de remplacer l’ancienne application Fitbit par celle-ci plus tôt cette année, ce qui a provoqué une certaine grogne de la part des utilisateurs.

Google Health : des chargements de cartes plus fluides et un gros bug résolu

En effet, Google Health a été victime de certains bugs particulièrement agaçants. Mais, bonne nouvelle, le géant du numérique semble avoir conscience du problème. En effet, Google améliore régulièrement son application de suivi de santé, et a récemment mis fin à une frustration vieille de douze ans sur iPhone. Et ce n’est pas fini.

Google vient en effet de déployer la version 5.07 de Google Health, qui s’accompagne de nombreuses améliorations bienvenues. Tout d’abord, Google Health 5.07 permet un enregistrement manuel des entraînements optimisé. L’application vous permet en effet d’ajouter et de modifier davantage de métriques au moment de l’enregistrement.

Mais ce n’est pas tout. En effet, Google Health 5.07 s’accompagne d’une amélioration conséquente en ce qui concerne les cartes intégrées à l’application. La firme de Mountain View promet ainsi un affichage nettement plus fluide, ainsi que des temps de chargement optimisés.

Par ailleurs, la mise à jour 5.07 est censée corriger plusieurs bugs affectant Health Connect. L’un d’entre eux entraînait notamment la déconnexion de Health Connect de Google Health. Mais le problème devrait désormais être résolu grâce à cette mise à jour.


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