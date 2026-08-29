Des hackers frappent plusieurs aéroports : les données de 8,7 millions de voyageurs ont fuité

En Angleterre, plusieurs aéroports ont été la cible de hackers. À la suite de cette cyberattaque, les pirates auraient réussi à dérober les données personnelles de plusieurs millions de voyageurs.

Les hackers redoublent d’inventivité pour mener à bien leurs opérations malveillantes. Ces derniers transforment par exemple un lien Google anodin en piège diabolique. Par ailleurs, ouvrir un simple PDF suffit à activer cette attaque redoutable. Ainsi, plus besoin de sortir de chez soi et de se connecter à un Wi-Fi public pour se retrouver dans le collimateur des hackers. D’ailleurs, ces hackers russes peuvent même pirater un réseau Wi-Fi depuis un autre pays.

Et, puisque nous évoquions plus haut les bornes de Wi-Fi publiques, il est impossible de ne pas penser aux aéroports. En effet, lorsqu’un voyageur arrive dans un pays éloigné du sien, celui-ci a de fortes chances de se connecter au Wi-Fi de l’aéroport. En temps normal, ces réseaux sont relativement sécurisés. Mais pas cette fois-ci.

En effet, les aéroports anglais de Manchester, Londres-Stansted et East Midlands ont été visés par une cyberattaque de grande ampleur. Celle-ci aurait notamment permis aux pirates de mettre la main sur les données d’inscription au Wi-Fi des différents terminaux. Mais pas seulement.

Une cyberattaque d’une ampleur inédite

Le Manchester Airports Group (MAG), qui possède et supervise les aéroports susmentionnés, a reconnu l’attaque. Celui-ci affirme que les hackers ont pu voler des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des immatriculations de véhicules et autres codes postaux. Au total, pas moins de 8,7 millions de clients seraient concernés par cette attaque inédite.

Heureusement, les responsables affirment que les données bancaires des clients n’auraient pas été compromises par cette cyberattaque. En revanche, certains organismes de sécurité craignent que les personnes concernées soient victimes d’une vaste campagne de phishing.

« Si vous pensez être concerné, méfiez-vous extrêmement de tout contact inattendu concernant les aéroports ou cet incident », prévient Graeme Stewart, responsable du secteur public chez Check Point Software. « Ne suivez pas les liens présents dans les e-mails ou les SMS vous demandant de confirmer des informations, d’effectuer un paiement ou de réclamer un remboursement. »

Et, cerise sur le gâteau, cette attaque intervient en pleine période de retour de vacances, ce qui fait bien évidemment grimper le nombre de victimes potentielles. D’ailleurs, voici comment les pirates profitent du retour de vacances pour cibler nos boîtes mail.