Des hackers frappent plusieurs aéroports : les données de 8,7 millions de voyageurs ont fuité

En Angleterre, plusieurs aéroports ont été la cible de hackers. À la suite de cette cyberattaque, les pirates auraient réussi à dérober les données personnelles de plusieurs millions de voyageurs.

aeroport piratage
Crédits : 123RF

Les hackers redoublent d’inventivité pour mener à bien leurs opérations malveillantes. Ces derniers transforment par exemple un lien Google anodin en piège diabolique. Par ailleurs, ouvrir un simple PDF suffit à activer cette attaque redoutable. Ainsi, plus besoin de sortir de chez soi et de se connecter à un Wi-Fi public pour se retrouver dans le collimateur des hackers. D’ailleurs, ces hackers russes peuvent même pirater un réseau Wi-Fi depuis un autre pays.

Et, puisque nous évoquions plus haut les bornes de Wi-Fi publiques, il est impossible de ne pas penser aux aéroports. En effet, lorsqu’un voyageur arrive dans un pays éloigné du sien, celui-ci a de fortes chances de se connecter au Wi-Fi de l’aéroport. En temps normal, ces réseaux sont relativement sécurisés. Mais pas cette fois-ci.

En effet, les aéroports anglais de Manchester, Londres-Stansted et East Midlands ont été visés par une cyberattaque de grande ampleur. Celle-ci aurait notamment permis aux pirates de mettre la main sur les données d’inscription au Wi-Fi des différents terminaux. Mais pas seulement.

Une cyberattaque d’une ampleur inédite

Le Manchester Airports Group (MAG), qui possède et supervise les aéroports susmentionnés, a reconnu l’attaque. Celui-ci affirme que les hackers ont pu voler des adresses e-mail, des numéros de téléphone, des immatriculations de véhicules et autres codes postaux. Au total, pas moins de 8,7 millions de clients seraient concernés par cette attaque inédite.

Heureusement, les responsables affirment que les données bancaires des clients n’auraient pas été compromises par cette cyberattaque. En revanche, certains organismes de sécurité craignent que les personnes concernées soient victimes d’une vaste campagne de phishing.

« Si vous pensez être concerné, méfiez-vous extrêmement de tout contact inattendu concernant les aéroports ou cet incident », prévient Graeme Stewart, responsable du secteur public chez Check Point Software. « Ne suivez pas les liens présents dans les e-mails ou les SMS vous demandant de confirmer des informations, d’effectuer un paiement ou de réclamer un remboursement. »

Et, cerise sur le gâteau, cette attaque intervient en pleine période de retour de vacances, ce qui fait bien évidemment grimper le nombre de victimes potentielles. D’ailleurs, voici comment les pirates profitent du retour de vacances pour cibler nos boîtes mail.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Oppo Reno17 : le fabricant préparerait une énorme surprise pour les amateurs de photo

La future gamme de smartphones d’Oppo pourrait bénéficier d’un avantage de taille. En effet, la série Reno17 serait équipée d’un accessoire photo digne des smartphones haut de gamme. On vous…

Un iPhone vieux de 10 ans fait tourner Linux, et c’est une véritable prouesse

Faire tourner Linux sur un smartphone Apple, c’est possible. Un utilisateur a en effet réussi à installer le célèbre système d’exploitation sur le vénérable iPhone 6S. De nos jours, Windows…

Apple Watch Ultra 4 : mauvaise nouvelle pour le design, mais excellente surprise côté santé

À quelques jours de la présentation officielle de l’Apple Watch Ultra 4, la future montre connectée se dévoile déjà. Celle-ci devrait notamment embarquer un capteur de santé particulièrement évolué. En…

Grosse remise sur cette shampouineuse Shark qui détache vos canapés, tapis et sièges de voiture sans effort

Le Shark StainStriker HairPro Pet retire les taches laissées sur le canapé, la moquette et différents textiles, notamment celles causées par les animaux de compagnie. Il cumule actuellement deux remises…

Samsung met fin au suivi de ses vieilles tablettes, l’iPhone 18 Pro va coûter plus cher, c’est le récap’ de la semaine.

La fin du support sur certaines Galaxy Tab, une hausse de prix sur l’iPhone 18 Pro, Bill Gates alerte sur l’impact de l’IA, c’est le récap’ de la semaine. Cette…

Le Huawei Mate XT 2 se dévoile : son nouveau système de pliage pourrait tout changer

Le prochain smartphone pliable en trois parties de Huawei se dévoile. Le fabricant chinois vient en effet de montrer les premiers visuels de son futur Mate XT 2, qui s’accompagne…

La Xbox Helix ne serait pas seule : Microsoft préparerait toute une famille de consoles

De nombreux fans attendent la prochaine console de Xbox, baptisée Projet Helix. Et, bonne nouvelle, cette dernière pourrait faire partie de toute une « famille d’appareils », comme le laisse…

Un serveur VPN dédié, rien qu’à vous : à quoi ça sert et en quoi est-ce différent d’une IP dédiée ?

Certains services VPN proposent désormais des serveurs dédiés, à ne pas confondre avec IP dédiée, beaucoup plus courantes. Les deux options donnent l’impression de réserver quelque chose rien que pour…

Elden Ring : de nouvelles armes et des classes inédites arrivent avec cette mise à jour surprise

Mieux vaut tard que jamais. Après presque deux ans, l’excellent RPG de FromSoftware, Elden Ring, vient de recevoir une mise à jour surprise. Celle-ci s’accompagne, entre autres, de nouveaux personnages…

Tesla pourrait bientôt transformer ses voitures en véritables salles de cinéma, voici comment

Regarder des films à bord de votre voiture électrique Tesla pourrait devenir plus simple que jamais. Les véhicules d’Elon Musk pourraient en effet bientôt prendre en charge des plateformes de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.