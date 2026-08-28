Apple TV augmente ses prix, une énième hausse tarifaire dans le monde du streaming

Apple TV va coûter plus cher. Le prix pour accéder à la plateforme vient d’augmenter aux États-Unis. Généralement, de telles hausses sont appliquées peu de temps après en Europe.

Nouvelle hausse de prix pour Apple TV aux États-Unis. Le service de streaming vidéo coûte désormais 14,99 $ par mois, contre 12,99 $ jusqu’ici. L’offre annuelle est quant à elle disponible pour 119 $, au lieu de 99 $. Ces tarifs sont déjà appliqués pour les nouveaux abonnés, et le seront pour les clients actuels un mois après la réception d’un email les prévenant de la mise à jour des conditions tarifaires.

Cette augmentation a lieu presque un an jour pour jour après une hausse de 30 % déjà, faisant passer l’abonnement mensuel de 9,99 à 12,99 $. Si l’année dernière, le reste du monde avait été épargné, il faut cette fois s’attendre à une évolution des prix d’Apple TV en-dehors des États-Unis, en Europe notamment. En France, l’abonnement à la plateforme coûte 9,99 € par mois. Il est bien plus bas que celui de Netflix, Disney+ ou HBO Max, si l’on compare aux formules sans publicité et incluant la 4K (contrairement à ses concurrents, Apple TV dispose d’une offre unique).

Hausse de prix pour Apple TV, bientôt un abonnement à plus de 10 € en France ?

Apple TV faisant partie d’Apple One, le bundle regroupant plusieurs services à moindre prix, le tarif de celui-ci subit la même hausse de 2 $ par mois. De 19,95 $, on passe ainsi à 21,95 $ par mois. Apple One reste toutefois attractif, si tant est que l’utilisateur a besoin d’Apple Music, d’iCloud+, d’Apple Arcade ou d’Apple Fitness+.

Apple TV enchaîne les succès ces derniers mois. Le grand retour de Ted Lasso dans une saison 4 n’est pas passé inaperçu, tandis que Widow’s Bay a été très bien accueilli. Silo, Severance, Slow Horses, Pluribus, For All Mankind ou encore Foundation font partie des pépites du catalogue, plus restreint que sur les autres services en quantité, mais misant sur la qualité pour se démarquer.

Il y a quelques semaines, la firme annonçait lors de la publication de ses résultats financiers que l’audience d’Apple TV avait atteint un niveau record au dernier trimestre, sans donner de détails précis sur les chiffres.