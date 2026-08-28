Apple TV augmente ses prix, une énième hausse tarifaire dans le monde du streaming

Apple TV va coûter plus cher. Le prix pour accéder à la plateforme vient d’augmenter aux États-Unis. Généralement, de telles hausses sont appliquées peu de temps après en Europe.

Apple TV Plus
Crédits : 123RF

Nouvelle hausse de prix pour Apple TV aux États-Unis. Le service de streaming vidéo coûte désormais 14,99 $ par mois, contre 12,99 $ jusqu’ici. L’offre annuelle est quant à elle disponible pour 119 $, au lieu de 99 $. Ces tarifs sont déjà appliqués pour les nouveaux abonnés, et le seront pour les clients actuels un mois après la réception d’un email les prévenant de la mise à jour des conditions tarifaires.

Cette augmentation a lieu presque un an jour pour jour après une hausse de 30 % déjà, faisant passer l’abonnement mensuel de 9,99 à 12,99 $. Si l’année dernière, le reste du monde avait été épargné, il faut cette fois s’attendre à une évolution des prix d’Apple TV en-dehors des États-Unis, en Europe notamment. En France, l’abonnement à la plateforme coûte 9,99 € par mois. Il est bien plus bas que celui de Netflix, Disney+ ou HBO Max, si l’on compare aux formules sans publicité et incluant la 4K (contrairement à ses concurrents, Apple TV dispose d’une offre unique).

Hausse de prix pour Apple TV, bientôt un abonnement à plus de 10 € en France ?

Apple TV faisant partie d’Apple One, le bundle regroupant plusieurs services à moindre prix, le tarif de celui-ci subit la même hausse de 2 $ par mois. De 19,95 $, on passe ainsi à 21,95 $ par mois. Apple One reste toutefois attractif, si tant est que l’utilisateur a besoin d’Apple Music, d’iCloud+, d’Apple Arcade ou d’Apple Fitness+.

Apple TV enchaîne les succès ces derniers mois. Le grand retour de Ted Lasso dans une saison 4 n’est pas passé inaperçu, tandis que Widow’s Bay a été très bien accueilli. Silo, Severance, Slow Horses, Pluribus, For All Mankind ou encore Foundation font partie des pépites du catalogue, plus restreint que sur les autres services en quantité, mais misant sur la qualité pour se démarquer.

Il y a quelques semaines, la firme annonçait lors de la publication de ses résultats financiers que l’audience d’Apple TV avait atteint un niveau record au dernier trimestre, sans donner de détails précis sur les chiffres.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Galaxy S27 sera privé du nouveau design de Samsung, voici à quoi il va ressembler

Après les Galaxy S27 Ultra et S27 Pro, c’est au tour du Galaxy S27 de base de fuiter à travers plusieurs rendus. Ce modèle conserve un design traditionnel de Samsung….

Ces sept smartphones sont les seuls à pouvoir faire tourner la nouvelle IA de Google

Pour accéder aux outils d’IA conçus par Google, la mouture d’Android présente sur le mobile compte désormais beaucoup moins. Les possibilités offertes reposent surtout sur ses composants internes. Une fiche…

Cette friteuse Ninja 7-en-1 passe de deux zones à un seul grand bac de 10,4 L : son prix est en chute de 40%

Le Ninja Foodi Flex 7-en-1 est un airfryer à double compartiment dont le tiroir peut transformer en un grand bac de 10,4 litres. Son prix est actuellement en baisse de…

Deux ans plus tard, le FSD de Tesla n’a toujours pas réglé ses comptes avec les trains

Depuis 2024, Tesla voit son Full Self-Driving échouer devant un scénario routier bien précis. Malgré le défilé rapide des nouvelles versions, ce défaut persiste. Des images tournées cette semaine aux…

Trois semaines après sa sortie, le Galaxy Z Flip 8 perd 500 € sur son prix : les Buds 4 offerts en bonus

Samsung baisse drastiquement le prix de son nouveau smartphone pliable. Proposé actuellement en promotion, le Galaxy Z Flip 8 revient à 799 € au lieu de 1 299 € dans…

N’installez surtout pas cette mise à jour de Windows 11, elle saccage votre bureau

Windows 11 accueille une nouvelle version optionnelle avec trois fonctionnalités espérées depuis longtemps. Pourtant, les premières réactions apparues après son lancement refroidissent fortement les attentes. Sur quantité d’ordinateurs, son application…

Les Pixel 11 Pro ont un bug de son quand vous enregistrez une vidéo, mais il y a des solutions

Des internautes font état d’un nouveau bug sur leur Pixel 11. Il se manifeste quand vous filmez avec le mobile dans certaines conditions. À ce stade, on en ignore la…

Mars cachait encore une bizarrerie et cette découverte relance le débat sur son mystérieux passé

Mars cache de nombreux secrets dans ses profondeurs et les scientifiques les percent peu à peu. Parmi eux figure une « anomalie » thermique récemment découverte. Et elle pourrait être l’une des…

Google Messages : ce bug agaçant vient mettre le bazar dans vos conversations

Un nouveau bug affecte certains utilisateurs de Google Messages : leurs conversations, aussi bien individuelles que de groupe, se mettent soudainement à se diviser en plusieurs fils. Ce n’est pas des…

Nouveautés Netflix septembre 2026 : les séries et films à regarder

Chaque mois nous vous proposons de faire le point sur les séries et films proposés par Netflix. Nouveautés, documentaires, nous vous proposons également un top 3 des séries et des films à suivre. Prêts ? Bingez !

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.