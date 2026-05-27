C’est officiel, The Witcher 3 a droit à une troisième extension : Songs of the Past

Songs of the Past sera la troisième extension pour The Witcher 3 Wild Hunt, après les excellents Hearts of Stone et Blood of Wine. La sortie est prévue pour 2027, donnant un indice sur celle de The Witcher 4.

Les rumeurs avaient vu juste. On parle depuis plusieurs mois de l'arrivée d'une troisième extension à The Witcher 3 Wild Hunt, qui ferait le pont entre cet opus et The Witcher 4 à venir. Alors quand CD Projekt RED a annoncé il y a quelques jours un événement le 28 mai pour célébrer les 10 ans de la sortie de Blood of Wine, la deuxième extension du titre, tous les fans ont pensé à la même chose : l'éditeur va annoncer ce troisième DLC majeur.

Avec finalement un jour d'avance, c'est confirmé : CD Projekt RED officialise The Witcher 3 Wild Hunt : Songs of the Past. “Cette toute nouvelle extension pour The Witcher 3 Wild Hunt vous emmènera une fois de plus sur la Voie aux côtés de Geralt de Riv”, nous apprend-on. Le projet est co-développé avec le studio Fools Theory, l'essentiel de la force de travail de l'entreprise étant dirigé vers The Witcher 4 (ainsi que le remake de The Witcher 1 et Cyberpunk 2 dans une moindre mesure).

The Witcher 3 Songs of the Past pour patienter avant The Witcher 4

Songs of the Past sortira sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5. Les consoles d'ancienne génération sont donc mises de côté. Et pour les joueurs sur ordinateur, la configuration minimale requise a évolué, sans qu'elle n'atteigne non plus des sommets :

Processeur : AMD Ryzen 5 2600, Intel Core i5-8400

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8 Go

Mémoire vidéo : 6 Go

Mémoire vive : 12 Go

Stockage : SSD de 70 Go

Système d'exploitation : Windows 11 64 bits

Il est précisé que les disques durs (HDD) ne sont plus pris en charge et que le jeu fonctionnera exclusivement avec DirectX 12. Les vieux PC pourront continuer de faire tourner The Witcher 3, ainsi que Hearts of Stone et Blood of Wine, en passant par la fonction de retour à une ancienne version du jeu de Steam et de GoG (l'Epic Games Store ne le propose pas).

La sortie de Songs of the Past est programmée pour 2027, ce qui laisse suggérer que The Witcher 4 ne sera pas disponible avant, au mieux, fin d'année prochaine.