GTA 6 va peser une tonne, voici comment gagner de la place sur votre PS5 ou Xbox Series

GTA 6 va peser dans l'histoire du jeu vidéo… Et ce, dans tous les sens du terme. En effet, il y a fort à parier que le titre de Rockstar Games rentre également dans le panthéon des jeux les plus lourds. En prévision donc, voici deux astuces pour gagner de précieux gigas dans la mémoire de votre PS5 ou Xbox Series.

GTA 6… Voilà un nom qui fait tourner des têtes depuis sa première présentation en décembre 2023. Sans l'ombre d'un doute, le nouvel opus de la licence culte de Rockstar devrait accumuler tous les superlatifs : plus beau, plus grand, plus détaillé, plus fou… Mais aussi plus cher que son prédécesseur. Pour rappel, les précommandes viennent tout juste d'ouvrir ce 25 juin 2026 et nous avons enfin pu mettre un terme au mystère autour des tarifs du titre. Il faudra donc sortir 80 € pour l'édition standard, et une centaine pour la version Ultimate. En soi, cela reste tout de même une bonne surprise, alors que de précédentes rumeurs tablaient sur des prix bien plus élevés.

GTA 6, un futur poids lourd… sur la mémoire de votre console

Légèrement plus cher donc, et probablement plus lourd également. En effet, même si Rockstar n'a pas encore donné de précision sur le sujet, GTA 6 devrait aisément rentrer dans le panthéon des jeux les plus lourds sur consoles et PC. À son arrivée sur PS5 en 2022, GTA 5 pesait déjà la bagatelle de 87,5 Go. Et aujourd'hui avec toutes les mises à jour consécutives, le jeu au 210 millions de ventes dépasse aisément les 110 Go.

Quid de GTA 6 ? Faute d'informations officielles de la part du studio, nous pouvons seulement spéculer à l'heure où nous écrivons ces lignes. Mais d'après plusieurs médias spécialisés comme Notebookcheck, une fourchette crédible se situerait entre 150 et 200 Go pour GTA 6. Un poids lourd qui se justifie notamment par la taille du nouveau terrain de jeu, à savoir Leonida. En effet, cet état fictif (inspiré de la Californie) comprendra six grandes régions à visiter parmi la célèbre ville de Vice City, la zone industrielle d'Ambrosia, la cité portuaire de Port Gellhorn ou encore les marais de Grassrivers.

Rajoutez à cela les textures en 4K, les milliers de lignes de dialogues, les modèles de véhicules et de PNJ, les stations de radio ou encore les dizaines d'heures de cinématiques… De quoi appuyer davantage les chiffres avancés par ces premières estimations.

Une chose est certaine donc, il faudra faire de la place pour accueillir GTA 6 sur sa console. D'autant plus qu'il ne faudra pas compter sur une version physique pour gagner de l'espace, le jeu étant disponible uniquement en format digital à sa sortie en novembre prochain.

Avec des capacités respectives de 667 Go sur PS5, 802 Go sur Xbox Series X et 364 Go sur Xbox Series S, GTA 6 pourrait donc occuper près d'un tiers du SSD de la machine de Sony, 25 % de celui de la Series X et plus de la moitié de la Series S. On vous voit déjà paniquer derrière votre écran, mais ne vous précipitez pas pour effacer la moitié de votre bibliothèque.

Que ce soit sur PS5 ou Xbox Series X/S, il existe plusieurs méthodes pour grappiller de précieux gigaoctets d'espace libre. On vous explique tout.

Supprimez les captures des Trophées/succès

Depuis des années, les joueurs PlayStation et Xbox se font un plaisir d'accumuler respectivement les Trophées et les Succès sur leurs jeux fétiches. Mais saviez-vous que chaque trophée/succès débloqué s'accompagne aussi d'une capture d'écran ou d'un extrait vidéo ? Sur PS5 par exemple, la console enregistre à chaque trophée une image et une vidéo qui peut aller d'une quinzaine de secondes à plusieurs minutes ! Autant dire qu'avec le temps, on peut rapidement se retrouver avec une quantité astronomique de fichiers liés aux trophées. A titre personnel, ma PS5 comptait pas moins de 1021 photos/vidéos, soit une quinzaine de Go !

Sur les Xbox Series X/S, la situation est moins problématique puisque les consoles n'enregistrent pas systématiquement ces contenus multimédia à chaque succès obtenu. Néanmoins certains titres ont été programmés pour le faire. Vous l'aurez compris, la première astuce consiste donc à désactiver la capture automatique liée aux Trophées/succès dans les paramètres système de votre console. En outre, n'oubliez pas de faire de la place en supprimant les clips et les images des Trophées/succès dans votre espace de stockage.

Arrêtez le téléchargement automatique des MAJ

En dehors des jeux eux-mêmes, les mises à jour peuvent aussi peser un poids conséquent sur l'espace de stockage de votre machine. C'est particulièrement vrai avec les jeux services, comme les Call Of Duty, Fortnite et consorts. Pour COD par exemple, on dépasse sans sourciller les 200 Go si on compile la campagne d'un opus, le multijoueur et Warzone…

Et par défaut, les patchs sont téléchargés automatiquement par votre console, soit au démarrage ou lorsqu'elle est en mode Veille/Repos. Pour éviter la surcharge, l'astuce consiste à interrompre le téléchargement de la MAJ à son lancement, ou bien à désactiver complètement les mises à jour automatiques.

Effectuer manuellement les MAJ, c'est s'assurer de ne pas perdre de la place avec des patchs de jeux que vous avez mis de côté. C'est un petit coup à prendre, mais rien d'insurmontable. Enfin, on vous offre une petite dernière astuce pour gagner encore un peu d'espace : n'oubliez pas de supprimer les sauvegardes des jeux que vous ne possédez plus. Ici encore, c'est une manière simple d'obtenir quelques Go supplémentaires.