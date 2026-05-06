Xbox : faites vos adieux à Copilot, Microsoft retire son IA de la console

Asha Sharma continue sa campagne de rupture avec l'ère Phil Spencer et s'attaque aujourd'hui à un gros morceau. Dans une publication sur X (anciennement Twitter), la patronne de Xbox a annoncé que l'IA sera progressivement retirée de ses consoles.

xbox nouveau logo
Le nouveau logo de Xbox

Objectif : effacer Phil Spencer de l'Histoire. Depuis son arrivée aux commandes de Xbox il y a à peine quelques semaines, Asha Sharma enchaîne les mesures chocs qui ont toutes pour point commun d'aller dans le sens strictement inverse de ce qu'a essayé de faire l'ancien patron de la marque. Xbox devient Microsoft Gaming ? Voilà qu'elle redevient Xbox, avec en prime un nouveau logo. Le prix du Game Pass a explosé ? Asha Sharma le baisse (sans pour autant revenir à son prix d'origine).

Plus une semaine ne se passe désormais sans une nouvelle annonce choc de la nouvelle dirigeante de Xbox. Pour cette semaine, c'est sur X (anciennement Twitter), que cela se passe. Une fois n'est pas coutume, Asha Sharma rappelle sa stratégie centrée sur les joueurs, soulignant sa volonté “d'approfondir la connexion [de Xbox] avec sa communauté et de régler les frictions avec les joueurs et les développeurs”.

Sur le même sujet — Le mode Xbox débarque sur les PC Windows 11, voici ce que ça change pour les joueurs

Xbox annule le déploiement de Copilot sur ses consoles

Parmi les nombreux points de friction apparus ces dernières années, on trouve bien sûr Copilot. En octobre dernier, Microsoft déployait Gaming Copilot sur PC, un assistant IA censé vous aider à terminer vos jeux — et qui ponctionne surtout toutes les données personnelles de l'utilisateur qu'il peut. En parallèle, Copilot débarque également sur Xbox, permettant aux joueurs qui le souhaitent de lui demander à peu près ce qu'ils veulent.

Sauf que, des joueurs qui le souhaitent, il n'y en a justement pas beaucoup. Comme sur Windows 11, les utilisateurs ont plutôt eu tendance à fustiger l'intégration de Copilot, qui, là encore comme sur Windows 11, s'est fait au détriment d'autres fonctionnalités vraiment souhaitées par la communauté. Asha Sharma en prend note, et annonce dans sa publication “la fin du développement de Copilot sur Xbox”. Si l'on était mauvaise langue, on dirait que toutes ces bonnes nouvelles à la suite cachent quelque chose.


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