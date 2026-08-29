Tesla pourrait bientôt transformer ses voitures en véritables salles de cinéma, voici comment

Regarder des films à bord de votre voiture électrique Tesla pourrait devenir plus simple que jamais. Les véhicules d’Elon Musk pourraient en effet bientôt prendre en charge des plateformes de streaming de renom.

En 2026, les voitures électriques sont capables de bien des prouesses. On pense tout d’abord à la conduite autonome, largement plébiscitée par Tesla. Celle-ci permet au véhicule de se déplacer avec une autonomie presque totale. Presque. En effet, le Full Self-Driving (FSD) d’Elon Musk n’est pas dénué de défauts. On a par exemple pu voir un ancien modèle foncer droit sur des obstacles sur la route.

Et pourtant, Tesla le rappelle en permanence : conduite autonome ne signifie pas inattention totale de la part du conducteur. Celui-ci doit en effet surveiller la route en permanence et être en mesure de reprendre le volant à tout moment. Et pourtant, on a pu voir une Tesla Model S avec Autopilot emboutir une voiture de police, alors que son propriétaire regardait… un film.

Tesla Theater : Apple TV et HBO Max bientôt à bord des voitures électriques ?

Regarder un film lorsque l’on est aux commandes d’une Tesla est donc une très mauvaise idée. En revanche, les passagers du véhicule à l’arrêt peuvent bel et bien se détendre grâce au Tesla Theater. Celui-ci permet en effet de regarder des films et autres séries tout en étant confortablement installé dans sa voiture électrique.

Le Tesla Theater permet d’accéder à certaines plateformes de streaming et, depuis quelque temps, à Disney+. Mais celui-ci pourrait bientôt s’enrichir, en proposant d’accéder à bien d’autres plateformes vidéo.

En effet, en se rendant sur Apple TV depuis l’écran de leurs véhicules, certains propriétaires de Tesla ont pu découvrir une nouveauté étrange. Ces derniers affirment avoir constaté que la fenêtre s’ouvrait en plein écran, à la manière d’une application dédiée.

D’autres auraient constaté la même chose avec des plateformes telles que HBO Max, Paramount+, Peacock ou encore Amazon Prime Video, qui donne désormais accès à des jeux vidéo en plus des films et séries.

Tesla n’a pas fait d’annonce officielle à ce sujet. Mais quand on sait que le Tesla Theater propose déjà des services de streaming tels que YouTube, Netflix, Disney+ ou encore Hulu, on est en droit de penser que d’autres services pourraient bientôt débarquer.