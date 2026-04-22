La Xbox Helix serait un PC haut de gamme qui vaut entre 2 000 et 3 000 euros

Il est presque acquis que la prochaine console de Xbox, nom de code Helix, coûtera très cher. Mais elle offrirait les performances d'un PC qui vaut plus de 2 000 euros.

Il y a quelques semaines, Microsoft dévoilait Project Helix, sa Xbox de nouvelle génération, répondant aux rumeurs qui prétendaient que la firme ne lancerait plus de console propriétaire. Depuis, les théories concernant son architecture, ses performances, et surtout son prix, vont bon train. Étant donné la conjoncture, avec un coût des composants, notamment de mémoire, qui explose, ainsi que le fait que la Xbox Helix sera un hybride entre console et PC (ce qui signifie que Microsoft y vendra sans doute moins de jeux et abonnements, les joueurs ayant accès à leur bibliothèque Steam), son prix sera forcément très élevé.

Mais un tarif encore jamais vu sur le marché des consoles de salon ne condamne pas pour autant la Xbox Helix à l'échec, estime le leaker Moore's Law Is Dead. Selon lui, les prestations qu'elle offre justifieront largement le fait qu'elle coûte plus de 1 000 euros. “Le Project Helix est en gros un PC haut de gamme, utilisant la même puce que les GPU AMD RDNA 5 de série 70 ou 80. Ce n'est pas du matériel PC ultra-performant, mais sa puissance est largement supérieure à celle des consoles habituelles”, explique-t-il dans sa dernière vidéo.

Même à 1 200 euros, la Xbox Helix vaudrait le coup

“La Xbox Helix embarquera le plus grand APU de l'histoire des consoles. Je crois qu'il dépassera les 400 mm² et qu'il sera gravé en 3 nanomètres”, poursuit-il. “Si le Project Helix propose un mode PC, il pourrait révolutionner le marché des PC de milieu et haut de gamme, à l'instar du MacBook Neo d'Apple pour les ordinateurs portables d'entrée de gamme. Certes, il sera cher pour une console, mais à 1 200 $, il équivaut à un PC de jeu à 2 000 ou 3 000 $. De quoi bouleverser le marché”, considère l'insider.

Une autre fuite, provenant d'un autre leaker réputé, KeplerL2, affirmait que, contrairement à d'habitude, le GPU AMD de la console ne serait pas personnalisé. Il pourrait donc se retrouver dans de futures graphiques AMD, ou même dans des consoles tierces. Cette stratégie aurait pour avantage de faciliter la lecture de jeux PC sur cette Xbox.