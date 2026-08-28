Belle remise sur le Shark VacMop : pour moins de 105 €, plus besoin d’enchaîner aspirateur et serpillière

Le Shark VacMop aspire et nettoie les sols à l’aide d’un tampon jetable, tout en étant plus facile à entretenir qu’un aspirateur-laveur traditionnel. Il est actuellement en promo grâce à un coupon exclusif valable jusqu’au 1er septembre.

Profiter de l’offre sur le Shark VacMop

Le VacMop ne fonctionne pas comme un aspirateur-laveur classique : il n’embarque ni rouleau humide, ni bac destiné à recueillir de l’eau sale. Shark l’a conçu pour qu’un tampon jetable soit placé sous la tête. Le système d’aspiration dirige les poussières et les débris vers une zone dédiée du tampon, pendant que ce dernier frotte le sol sur son passage.

Le fonctionnement reste donc très simple. Le Shark VacMop aspire les saletés sèches et le tampon jetable s’occupe des traces. Au besoin, une pression sur une commande située au niveau du manche pulvérise la solution nettoyante juste devant le balai afin de nettoyer plus facilement les saletés résistantes.

Cet appareil se situe à mi-chemin entre un petit aspirateur pour sols durs et un balai pulvérisateur classique. Il vous évite donc de passer l’aspirateur, puis de revenir avec une serpillière. Il est également moins encombrant et plus facile à entretenir qu’un aspirateur-laveur.

15% de remise : le Shark VacMop passe à 101,99 €

Le Shark VacMop VM200EU est vendu 119,99 € sur le site de SharkNinja, mais pendant quelques jours, vous pouvez profiter d’une remise exclusive de 15% avec le code promo PASN10. Son prix passe ainsi à 101,99 €, jusqu’au 1er septembre 2026.

L’offre inclut quatre tampons jetables pour commencer à utiliser le balai dès sa réception. Shark ajoute également un flacon d’essai de 350 ml contenant sa solution nettoyante multi-surfaces.

Les tampons jetables facilitent surtout l’entretien. Une fois le ménage terminé, il vous suffit de placer la tête au-dessus d’une poubelle et d’appuyer sur le bouton d’éjection. Le tampon se détache sans que vous ayez à le toucher. Il n’y a pas non plus de filtre à entretenir, de bac d’eau sale ou de brosse humide à rincer.

Il faudra en revanche prévoir l’achat des consommables. Les tampons ne sont pas lavables. Shark propose le paquet de 16 à 17,99 €. Son autonomie est d’environ 9,5 minutes, ce qui est juste pour entretenir une maison. Ce système sera donc surtout intéressant pour un usage ponctuel sur de petites surfaces.

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Cet article est une publication sponsorisée proposée par SharkNinja.