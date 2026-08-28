GTA 6 : Rockstar annonce la durée de vie de l’histoire principale (c’est titanesque)

Les joueurs vont passer beaucoup de temps sur GTA 6. Le monde ouvert offre des possibilités infinies bien sûr, mais rien que de suivre l’histoire principale va nous occuper une longue période.

GTA 6 personnages
Crédits : Rockstar Games

Dans la foulée de la diffusion de l’aperçu étendu de GTA 6, Rockstar Games a multiplié les annonces concernant le jeu. On commence à y voir plus clair quant à la proposition des développeurs et à ce qu’il faut attendre de ce nouveau Gran Theft Auto. Dans la vidéo de gameplay de 26 minutes, nous avons pu apercevoir plusieurs scènes de l’histoire principale de GTA 6. Mais, ce n’est qu’une goutte d’eau par rapport à ce que l’on va rencontrer en jeu.

Lors d’une interview accordée au New York Times, Rob Nelson, codirecteur de Rockstar North, confie avoir terminé l’histoire principale de GTA 6, assortie de quelques objectifs optionnels ayant des conséquences narratives, en 80 heures. On se dirige vers une durée de vie colossale, sachant que Rob Nelson a participé au développement du titre, et a donc pu progresser avec plus d’informations que n’en auront les joueurs. Surtout, il a laissé de côté bon nombre d’activités annexes et quêtes secondaires, qui peuvent aisément rallonger l’expérience de plusieurs centaines d’heures.

GTA 6 : une énorme durée de vie… juste pour l’histoire principale

Le cadre recommande aux joueurs de prendre leur temps sur GTA 6, d’explorer les environnements pour profiter de tous les petits détails sur lesquels le studio a travaillé. On l’a vu dans les séquences de gameplay diffusées, et Rob Nelson le confirme, cet opus de Grand Theft Auto 6 est pensé comme un simulateur de vie comme aucun autre GTA auparavant. Aller à la salle de sport, faire du shopping, faire du jet-ski, jouer au basket, boire un coup sur un rooftop, se balader avec Lucia ou Jason… Rockstar veut que vous profitiez de toutes les possibilités plutôt que de se concentrer uniquement sur la longue campagne principale.

“Interagissez avec des gens, explorez, et peut-être même, mettez-vous dans le pétrin. Braquez des endroits, gagnez de l’argent”, incite Rob Nelson. Ou alors, regardez la TV en buvant un smoothie en restant chez soi, en compagnie de votre chat ou de votre chien. C’est vous qui décidez.


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