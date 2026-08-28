iPhone 18 Pro : les précommandes ouvriront plus tard que prévu

Nous connaissons la date de l’annonce des iPhone 18 Pro, mais qu’en est-il de l’ouverture des précommandes ? Il faudra sans doute patienter un peu plus longtemps que d’habitude.

iPhone 18 Pro
Crédit : Sonny Dickson

Apple a officialisé la date de sa keynote de rentrée : c’est le 9 septembre que la marque va présenter au monde ses nouveaux iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. D’habitude, la firme californienne ouvre les précommandes pour ses iPhone le vendredi suivant leur annonce. Sauf que, problème, cette année, le vendredi en question tombe un 11 septembre. Cette date représente encore une symbolique forte aux États-Unis et la plupart des entreprises tentent de l’éviter si elles le peuvent, afin de ne pas être associées aux événements du 11 septembre 2001.

Comment va s’adapter Apple ? En décalant la possibilité de précommander un iPhone 18 Pro d’un jour. Le média MacWelt, qui cite “une source fiable”, indique qu’il faudra attendre jusqu’au samedi 12 septembre pour commander son nouvel iPhone. Attention, l’heure habituelle va aussi être modifiée. Normalement, les précommandes sont rendues possibles à 5 h, heure de Californie, soit 14 h chez nous. Cette fois, elles seraient ouvertes dès minuit, et donc à 9 h en France métropolitaine.

Apple ne se risque pas à lancer les précommandes des iPhone 18 Pro un 11 septembre

On se souvient qu’en 2015, Apple avait aussi reporté les précommandes des iPhone 6S et 6S Plus au samedi 12 septembre pour éviter le vendredi 11 septembre. On pouvait se demander si ce serait encore le cas cette année, ou si le temps avait son effet, nous sommes maintenant fixés. La date de sortie est programmée une semaine plus tard, reste à savoir si Apple choisira le 18 ou le 19 septembre.

Seuls deux nouveaux modèles seraient disponibles en précommande le 12 septembre prochain : les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Apple a décidé de répartir ses sorties au cours de l’année au lieu de tout concentrer à la rentrée. Les modèles moins premium, les iPhone 18 et iPhone Air 2, devraient être lancés en mars prochain, aux côtés de l’iPhone 18e. Quant à l’iPhone pliable dont on parle tant, il devrait bien être annoncé le 9 septembre, mais pour une sortie plus tardive que les iPhone 18 Pro. Des contraintes de production retarderaient sa disponibilité. Il est d’ailleurs possible qu’il ne soit pas commercialisé en France dans un premier temps.


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