AirPods Max USB-C : près de 200 € de réduction sur l’incroyable casque d’Apple, vite !

C’est déjà le troisième (et avant-dernier) jour du Prime Day sur Amazon. Vous connaissez la musique : des prix super bas réservés aux abonnés Prime. Pour cette fois-ci, nous avons enfin trouvé le fameux casque AirPods Max à un prix abordable. On vous explique tout.

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Le Prime Day se termine déjà demain sur Amazon. Il ne faut donc pas s’endormir sous peine de manquer les meilleures affaires du moment. Pour commencer les vacances dans d’excellentes conditions, nous avons trouvé pour vous l’un des meilleurs casques audio du marché à prix mini. Ce casque, c’est le fameux AirPods Max dans sa version 2024 avec le port USB-C.

Ce casque est normalement disponible au prix de vente officiel de 579 euros. C’est un prix conséquent et, en plus, il est très rarement en promotion. C’est donc un produit qui est depuis des années réservé à des clients plutôt fortunés. Mais à l’occasion du Prime Day Amazon 2026, vous pouvez enfin vous les offrir à un prix nettement plus intéressant : 399 euros. Pour profiter de cette baisse de prix de 180 euros, il vous suffit d’être membre Amazon Prime. Et si vous ne l’êtes pas, il vous suffit de souscrire à l’offre d’essai gratuite de 30 jours. Cerise sur le gâteau, vous obtiendrez en plus un bon d’achat de 15 euros pour l’achat de ce casque que vous pourrez utiliser sur le site d'Amazon entre le 1er et le 31 juillet 2026.

AirPods Max USB-C : une qualité de son exceptionnelle à prix réduit

Le design des AirPods Max est de type circum-aural. Ils entourent donc vos oreilles pour plus de confort. Ils disposent de coussinets en tissu mesh à la fois très respirant tout en offrant une bonne isolation phonique. C’est un modèle premium qui offre une excellente qualité de fabrication.

D’un point de vue technique, le casque est équipé de la puce H1 qui offre une excellente connectivité avec les appareils Apple. Les AirPods Max supportent également le Bluetooth pour pouvoir les connecter à d’autres appareils, sous Android ou Windows, par exemple. Cette version dispose d’un port de recharge USB-C (à la place du port Lightning).

On trouve également 8 micros dédiés à la réduction de bruit active, qui est quasi-parfaite, et 3 micros pour la détection des voix (dont deux partagés avec l’ANC). Bien évidemment, Apple a mis le paquet sur la qualité audio. On profite donc d’un son puissant, riche et équilibré. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet des AirPods Max.