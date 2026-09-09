Apple présente ses iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, les smartphones tout en superlatifs

Le grand jour est arrivé pour les aficionados de la marque à la pomme croquée : Apple vient de tenir sa traditionnelle keynote de septembre. Et cette année 2026, c’est à la gamme iPhone 18 – et plus précisément aux modèles Pro et Pro Max – d’être présentée.

C’est la rentrée, même chez Apple. C’est à l’occasion de sa keynote de septembre que la firme de Cupertino vient de lever le voile sur plusieurs produits, et notamment sur les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Vous pouvez d’ailleurs suivre toutes les annonces en continu grâce à cet article.

Revenons à nos iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. Ce qui distingue ces deux modèles, c’est principalement une différence de taille, littéralement, et de capacité de batterie – c’est pourquoi nous vous les présentons ensemble.

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max reprennent le design introduit par leurs prédécesseurs : un bloc photo redessiné à l’arrière qui occupe toute la largeur de l’appareil ; tandis que la partie dorsale inférieure arbore une nuance différente pour se démarquer de la teinte du cadre et de celle de l’îlot photo.

Comme les différentes indiscrétions l’avaient laissé voir, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seront déclinés en trois coloris : à savoir un argenté affiné, un bleu clair appelé Glacier et un rouge cerise baptisé Burgundy – avec lequel Apple espère sûrement transformer l’essai de la popularité des iPhone 17 Pro Max et 17 Pro orange.

Les principales spécifications des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max

Voici les caractéristiques principales des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max :

Écran 6,3 pouces et 6,9 pouces (respectivement) LTPO+ OLED Super Retina

Ceramic Shield

Soc : A20 Pro en 2 nm

Configuration : 256 Go, 512 Go, 1 To et désormais 2 To.

OS : iOS 27

Capteur principal : 48 MP avec ouverture variable

Sur les matériaux, toujours pas de titane, mais un anodisé. Comme le suggéraient les rumeurs, Apple est parvenu à réduire la taille du Dynamic Island : l’espace d’affichage s’en trouve alors quelque peu agrandi, tandis que 3 activités simultanées peuvent désormais être prise en charge simultanément.

Photo, batterie, intelligence et performances : les piliers des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max

Les iPhone 18 Pro et Pro Max introduisent plusieurs avancées majeures. La première concerne l’intelligence artificielle. Apple confirme ce qu’il avait déjà présenté lors de sa dernière WWDC de présentation d’iOS 27 : et notamment les capacités d’Apple Intelligence dont sa nouvelle gamme d’iPhone sera capable de tirer parti.

C’est d’ailleurs cette évolution qui permet de débloquer Siri AI. La firme de Cupertino a rappelé la capacité de son assistant nouvelle génération à agir au sein de vos applications – déjà 300 sont compatibles, comme WhatsApp ou Audible. L’intégration d’une application Siri AI aussi, la possibilité de lui soumettre des requêtes vocales ou textuelles, l’intégration de la caméra, ou encore son système de voix expressives et de dictée plus précise.

Siri AI est aussi un outil pour booster votre productivité. Par exemple, avec les Raccourcis permettant de personnaliser vos automatisations, ou encore de nouveaux outils d’édition photo, comme la possibilité de changer la perspective d’une photo après l’avoir prise.

Siri AI est supporté en 16 langues, dont le français dès octobre en Europe. Pour la sécurité, Apple rappelle le traitement local des données.

La performance n’est pas non plus en reste avec la nouvelle puce A20 Pro, conçu pour tous les usages : jeux AAA, IA, et notamment le mobile computing… La batterie est également un des domaines améliorés : c’est le bond le plus massif, plus encore qu’entre l’iPhone 16 et 17. 36 heures d’autonomie pour l’iPhone Pro 18, 45 heures pour le Pro Max. Et Apple garantit 50 % en 15 minutes de recharge, soit 6 heures de vidéo.

Enfin, la photo : Apple parle de l’amélioration la plus importante depuis des années. Notamment avec Aperture : l’ouverture variable du capteur principal – qui permet d’ajuster manuellement la quantité de lumière qui atteint le capteur. Apple intègre également la certification Apple Reference Image afin de permettre aux utilisateurs de prouver l’authenticité de leurs photos.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max introduisent également des contrôles Pro afin que leurs propriétaires puissent personnaliser leur expérience photo, plus facilement. Par exemple, ajuster la balance des blancs pour des couleurs plus authentiques. Ces modèles inaugurent également une amélioration des Styles photographiques : Contrôle du grain et Texture ; tandis que le mode nuit capture les clichés plus rapidement et que le timelapse prend en charge la 4G.

On retrouve également une Dynamic Island plus petite, mais peut désormais prendre en charge 3 activités en simultanée. Avec iOS 27, plusieurs améliorations viennent également : Liquid Glass est davantage personnalisable, et les transferts avec AirDrop sont désormais 80 % plus rapides.

Comme on le craignait, nous sommes sur une inflation tarifaire : l’iPhone 18 Pro sera vendu à partir de 1 479 € ; l’iPhone 18 Pro Max à partir de 1 629 €. Il seront disponibles à la précommande à partir du 12 septembre pour une commercialisation dès le 18 septembre.