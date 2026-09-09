AirPods 5 : où précommander les écouteurs Apple au meilleur prix ?

Apple vient tout juste d’annoncer la sortie des nouveaux AirPods 5. Officiellement, ils ne seront disponibles qu’à partir du vendredi 18 septembre, mais vous pouvez déjà les précommander. Dans cet article, on vous dit où et à quel prix précommander les AirPods 5 au meilleur prix.

Ce mercredi 9 septembre, Apple a fait sa traditionnelle Keynote de rentrée où elle a notamment présenté son très attendu iPhone pliable, l’iPhone Duo. La marque à la pomme en a profité pour présenter d’autres produits donc la cinquième génération d’AirPods 5 qui se décline une nouvelle fois en deux versions. Contrairement aux AirPods 4, les deux versions bénéficient de la réduction de bruit active.

La version la plus chère bénéficie de plusieurs avantages comme un boîtier de charge sans fil, une autonomie plus importante et un contrôle du volume sur les tiges.

Où et à quel prix précommander les nouveaux AirPods 5 ?

Les AirPods 5 sont disponibles à partir de 149 euros dans la version de base et à 169 euros dans la version avec boîtier de charge sans fil, autonomie prolongée et réglage du volume sur la tige.

Les deux versions sont disponibles en précommande depuis ce mercredi 9 septembre, et elles seront officiellement en vente à partir du 18 septembre 2026 chez la plupart des revendeurs. Au niveau des coloris, pas de surprise. Seul le blanc est disponible.

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Les deux boutiques propose une offre de reprise. Vous pouvez donc échangez d’anciens écouteurs pour faire baisser le prix au panier.

Quelles sont les nouveautés des AirPods 5 ?

La plus grosse nouveauté de ces AirPods 5, c’est la présence de la réduction de bruit active dans les deux versions disponibles, même la moins chère. En plus, il s’agit d’une réduction de bruit active nettement améliorée puisqu’elle est annoncée jusqu’à 1,5 fois plus performante que la génération précédente. C’est tout simplement la meilleure ANC disponible sur le marché pour des écouteurs avec une architecture ouverte.

Les AirPods 5 disposent en plus du mode Transparence pour entendre clairement tout ce qui se passe autour de vous sans avoir à retirer vos écouteurs, de la détection automatique de conversation qui baisse tout seul le volume de ce que vous écoutez pour pouvoir écouter la personne qui vous parle et lui répondre sans avoir à faire quoi que ce soit avec ses mains. Enfin le mode Audio Adaptatif vous permet d’avoir une réduction de bruit active qui s’adapte en temps réel aux bruits qui vous entourent pour vous permettre de rester dans un environnement calme sans pour autant vous couper entièrement du monde qui vous entoure.

D’un point de vue sonore, Apple a revu l’architecture acoustique des AirPods 5 pour améliorer la qualité perçue avec un son plus profond et équilibré. Vous pourrez aussi profiter de la nouvelle génération de système d’égalisation adaptative qui ajuste le son à la forme de votre oreille.

Ces nouveaux AirPods pourront aussi bénéficier des avancées du nouvel assistant conversationnel Siri si vous avez un iPhone compatible. Vous pourrez ainsi profiter de la puissance d’Apple Intelligence directement dans vos oreilles.

La version d’AirPods 5 avec boîtier de recharge sans fil propose une nouveauté de taille avec l’apparition sur la tige d’un contrôle de pression qui permet de régler le volume de ce que vous écoutez d’un simple glissement de doigt. Cette version bénéficie également de la meilleure autonomie avec jusqu’à cinq heures d’écoute (contre 4 heures pour les AirPods 5 standard) avec la réduction de bruit active et jusqu’à 22 heures, toujours avec ANC, avec le boîtier de charge.