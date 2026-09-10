Précommande Apple Watch Series 12 : voici où l’acheter au meilleur prix

Apple vient d’ouvrir les précommandes de l’Apple Watch Series 12. La montre conserve le design de la génération précédente, mais elle profite d’un nouveau système de capteurs, d’une mesure plus régulière de la fréquence cardiaque et d’un score qui évalue votre niveau de récupération.

L’Apple Watch Series 12 est proposée à partir de 449 € dans sa version de base. Apple ne change donc pas son prix de départ malgré les nouveautés apportées cette année. La montre reste disponible en deux tailles de 42 et 46 mm, avec au choix une connexion GPS ou GPS + Cellular.

Cette nouvelle génération sera disponible à partir du 18 septembre 2026, mais les précommandes sont déjà ouvertes.

Où précommander l’Apple Watch Series 12 au meilleur prix ?

L’Apple Watch Series 12 démarre à 449 € avec un boîtier en aluminium de 42 mm et une connexion GPS. La version de 46 mm est proposée à partir de 479 €. Il faut ajouter 120 € pour passer à une déclinaison GPS + Cellular, capable de se connecter au réseau mobile sans garder constamment un iPhone à proximité.

Prix de l’Apple Watch Series 12 en aluminium :

Apple Watch Series 12 42 mm GPS : 449 €

Apple Watch Series 12 46 mm GPS : 479 €

Apple Watch Series 12 42 mm GPS + Cellular : 569 €

Apple Watch Series 12 46 mm GPS + Cellular : 599 €

L’Apple Watch Serties 12 est en précommande sur Boulanger et la Fnac. Boulanger propose un bonus reprise de 100 €. Vous pouvez donc échanger une ancienne Apple Watch pour faire baisser la facture. Le bonus vient s’ajouter à la valeur estimée de votre ancienne montre ou de tout autre appareil échangé. L’ensemble est déduit du prix de la Series 12.

Précommander l’Apple Watch Series 12 sur Boulanger

Précommander l’Apple Watch Series 12 sur Fnac

La Fnac propose aussi une offre de reprise, mais sans bonus. Les Apple Watch Series 12 seront disponibles à partir du 18 septembre 2026.

Apple Watch Series 12 : quelles sont les nouveautés ?

Apple ne bouleverse pas le design de sa montre. L’Apple Watch Series 12 conserve les boîtiers de 42 et 46 mm ainsi que la silhouette fine de la génération précédente. Les modèles en aluminium sont proposés en bronze foncé, noir, or clair et gris sidéral. Les versions en titane existent en or lumineux et en titane naturel.

La céramique fait également son retour après plusieurs années d’absence. Apple propose cette finition plus haut de gamme en blanc perle et en bleu nuit. Sur les versions en aluminium, l’écran est désormais protégé par du Ceramic Shield 2. Le verre est annoncé 60 % plus résistant que l’Ion-X utilisé sur la génération précédente.

Le changement le plus important se trouve toutefois à l’intérieur de la montre. L’Apple Watch Series 12 inaugure un nouveau système de suivi de la santé composé de capteurs optiques et électriques améliorés. La fréquence cardiaque est désormais mesurée toutes les cinq secondes pendant la journée. La variabilité de la fréquence cardiaque, qui peut donner des indications sur le stress et la récupération, est relevée jusqu’à 24 fois plus souvent.

Ces données alimentent une nouvelle fonction appelée Préparation. Elle analyse votre activité récente, votre sommeil, votre charge d’entraînement et vos constantes pour attribuer un score compris entre 0 et 10. La montre vous indique ensuite s’il vaut mieux récupérer, ralentir le rythme ou profiter de votre forme pour vous entraîner davantage. Le score évolue au cours de la journée lorsque de nouvelles données sont enregistrées.

Apple améliore aussi le suivi des pas et des distances grâce à de nouveaux algorithmes et à la puce S11. Malgré son nom, l’Apple Watch Series 12 n’embarque donc pas une puce S12. Cette nouvelle puce doit notamment permettre d’effectuer davantage de calculs directement sur la montre.

L’autonomie reste annoncée à 24 heures en utilisation normale. Elle progresse en revanche pendant les activités sportives extérieures, avec jusqu’à 10 heures de suivi, soit 25 % de mieux que sur l’Apple Watch Series 11. La charge devient également plus rapide : 15 minutes suffisent pour récupérer jusqu’à 12 heures d’utilisation.

Enfin, l’Apple Watch Series 12 accueillera plusieurs fonctions d’Audio Intelligence. Live Rewind pourra retranscrire les 15 dernières secondes d’une conversation, et Siri Recap générera un résumé des échanges que vous souhaitez conserver. Apple assure que le son brut n’est ni enregistré ni stocké. Ces fonctionnalités arriveront toutefois en bêta plus tard dans l’année et leur disponibilité en France reste à confirmer.