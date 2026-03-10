Amazon casse les prix pour ses Ventes Flash de printemps : les meilleures promos

Amazon lance ses Ventes Flash de Printemps, avec des réductions importantes sur l’ensemble du site. Nous avons fait le tour des offres high-tech : découvrez ici les promos qui valent vraiment le coup.

C’est désormais un rendez-vous incontournable du mois de mars. Amazon a lancé les Ventes Flash de Printemps ce 10 mars et elles se poursuivront jusqu’au 16 mars 2026. Pendant quelques jours, le géant du e-commerce propose des réductions intéressantes sur des milliers d’articles. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur les produits high-tech: smartphones, tablettes, casques audio, aspirateurs, objets connectés, voici les promos à ne pas manquer.

Pour rappel, ces ventes flash sont valables dans la limite des stocks disponibles. Si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre afin d’éviter d’éventuelles ruptures.

Fire TV Stick, Echo, Kindle : les meilleurs promos sur les appareils Amazon

Les meilleures offres sur les Smartphones et tablettes

Les offres sur les montres connectées

Écouteurs & Casques

Les offres sur les aspirateurs

Objets connectés

PC Portables

MSI Cyborg 15 (RTX 5060, Intel Core 7, 16 Go) à 1 099,00 € au lieu de 1 699,99 €

Apple AirPods Pro 3 à : 209 € au lieu de 249 €

Les nouveaux AirPods Pro 3 font l’objet d’une réduction bienvenue. Au lieu de 249 €, ils sont à 209 € sur Amazon, soit le meilleur prix du moment. Vous bénéficiez d’une réduction de 40 €.

Les AirPods Pro 3 sont logiquement plus performants que la deuxième génération des écouteurs Pro d’Apple. Ils offrent une réduction de bruit active jusqu’à deux fois plus efficace, une meilleure qualité de son amélioré et une autonomie qui monte désormais jusqu’à 8 heures avec ANC, et jusqu’à 24h avec le boîtier de charge.

La grosse nouveauté de cette année, c’est l’intégration d’un capteur de fréquence cardiaque directement dans les AirPods Pro 3 pour suivre vos performances sportives.

Si vous préférez les AirPods 4, les versions sans ANC et avec ANC sont aussi en promotion, à 109 € et 169 € respectivement.

Samsung Galaxy S25 Edge 512 Go à 869 € au lieu de 1 369 €

La version slim du Galaxy S25 est à son prix le plus bas. La version 512 Go du S25 Edge est à 869 € au lieu de 1 369 € su Amazon, soit une réduction de 37%. Vous réalisez une économie de 500 €.

Pour rappel, le Galaxy S25 Edge est un smartphone ultra-fin : le plus fin jamais conçu par Samsung. Il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite haut de gamme qui offre des performes solides. À 869 €, c’est une belle offre à saisir dans les cadre des Ventes Flash de Printemps sur Amazon.

Dyson V8 Cyclone à 279 € au lieu de 399 €

Le V8 est l’un des aspirateurs sans fil Dyson les plus vendus en France. Quand il est en promotion, c’est forcément une excellente nouvelle pour ceux qui l’ont dans leur collimateur. Amazon le propose actuellement à 279 € au lieu de 399 €, ce qui correspond à une réduction de 30 %. Vous réalisez une économie de 120 €.

Ses atouts : une puissance de 150 AW, une brosse motorisée pour tous types de sols et une autonomie de 60 minutes.

Samsung Galaxy Z Fold 6 à 1 189 € au lieu de 2 119 €

Le Galaxy Z Fold 6 est quasiment à moitié prix sur Amazon. Grâce aux Ventes Flash de printemps, ce smartphone pliable qui est l’un des plus aboutis du marché est affiché à 1189 € au lieu de 2 119 €, ce qui correspond à une réduction de 44%. C’est 930 € d’économie à réaliser sur ce smartphone haut de gamme qui se transforme en tablette.