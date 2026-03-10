Amazon casse les prix pour ses Ventes Flash de printemps : les meilleures promos
Amazon lance ses Ventes Flash de Printemps, avec des réductions importantes sur l’ensemble du site. Nous avons fait le tour des offres high-tech : découvrez ici les promos qui valent vraiment le coup.
C’est désormais un rendez-vous incontournable du mois de mars. Amazon a lancé les Ventes Flash de Printemps ce 10 mars et elles se poursuivront jusqu’au 16 mars 2026. Pendant quelques jours, le géant du e-commerce propose des réductions intéressantes sur des milliers d’articles. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur les produits high-tech: smartphones, tablettes, casques audio, aspirateurs, objets connectés, voici les promos à ne pas manquer.
Pour rappel, ces ventes flash sont valables dans la limite des stocks disponibles. Si une offre vous intéresse, mieux vaut ne pas trop attendre afin d’éviter d’éventuelles ruptures.
Fire TV Stick, Echo, Kindle : les meilleurs promos sur les appareils Amazon
- Amazon Echo Dot 5 à 22,99 € au lieu de 64,99 €
- Amazon Fire TV Stick HD, 4K, Select à partir de 26,99 € au lieu de 44,99 €
- Blink Outdoor 4 (caméra surveillance sans fil) à 39 € au lieu de 99 €
- Manette sans fil Luna à 44,99 € au lieu de 69,99 €
- Amazon Echo Spot (réveil connecté)à 59,99 € au lieu de 94,99 €
- Echo Show 5 à 64,99 € au lieu de 109,99 €
- Pack de 4 caméras Blink Outdoor + module de Synchronisation à 136,99 € au lieu de 274,99 €
- Les meilleures offres sur les liseuses Amazon Kindle à partir de 109 €
Les meilleures offres sur les Smartphones et tablettes
- Samsung Galaxy S25 Edge (512 Go) à 869 € au lieu de 1 369 €
- Samsung Galaxy Z Fold 6 (512 Go) à 1 189 € au lieu de 2 119 €
- Pixel 10 à 599 € au lieu de 899 €
- Pixel 10 Pro à 799 € au lieu de 1099 €
- Xiaomi POCO M7 (8+256 Go) à 129 € au lieu de 193 €
- Redmi Note 15 5G à 259 € au lieu de 283 €
- Samsung Galaxy Tab S9 WiFi (128 Go, S Pen inclus) à 599 € au lieu de 899 €
- Samsung Galaxy Tab A11+ à 279 € au lieu de 329 €
Les offres sur les montres connectées
- Apple Watch Series 11 46 mm à 399 € au lieu de 479 €
- Samsung Galaxy Watch 7 (44mm, Bluetooth) à 229 € au lieu de 349 €
- CMF Watch 3 Pro à 79 € au lieu de 99 €
- Huawei Watch Fit 3 à 79 € au lieu de 99 €
- Huawei Band 11 à 39 € au lieu de 54 €
Écouteurs & Casques
- Apple AirPods Pro 3 à 209 € au lieu de 249 €
- Apple AirPods 4 (avec ANC) à 169 € au lieu de 199 €
- Apple AirPods 4 à 109 € au lieu de 149 €
- CMF Headphone Pro à 79 € au lieu de 99 €
- CMF Buds Pro 2 à 42 € au lieu de 65 €
- Huawei FreeBuds SE3 à 29 € au lieu de 49 €
- Anker Soundcore Motion+ (enceinte Bluetooth) à 54 € au lieu de 99 €
Les offres sur les aspirateurs
- Dyson V8 Cyclone à 279 € au lieu de 399 €
- Dreame H12 Pro FlexReach à 199 € au lieu de 399 €
- Dreame L10s Pro Gen 3 à 199 € au lieu de 299 €
- Tineco Floor One Stretch S6 (aspirateur laveur) à 229 € au lieu de 379 €
- Xiaomi Robot Vacuum X20+ à 279 € au lieu de 399 €
Objets connectés
- Eufy SoloCam (caméra solaire extérieure) à 46 € au lieu de 79 €
- Eufy Indoor Cam E220 (caméra intérieure) à 29 € au lieu de 44 €
- Lot de 4 Samsung Galaxy SmartTag 2 à 52 € au lieu de 81 €
- Batterie externe UGREEN Nexode 45W à 25 € au lieu de 39 €
PC Portables
- MSI Cyborg 15 (RTX 5060, Intel Core 7, 16 Go) à 1 099,00 € au lieu de 1 699,99 €
Les nouveaux AirPods Pro 3 font l’objet d’une réduction bienvenue. Au lieu de 249 €, ils sont à 209 € sur Amazon, soit le meilleur prix du moment. Vous bénéficiez d’une réduction de 40 €.
Les AirPods Pro 3 sont logiquement plus performants que la deuxième génération des écouteurs Pro d’Apple. Ils offrent une réduction de bruit active jusqu’à deux fois plus efficace, une meilleure qualité de son amélioré et une autonomie qui monte désormais jusqu’à 8 heures avec ANC, et jusqu’à 24h avec le boîtier de charge.
La grosse nouveauté de cette année, c’est l’intégration d’un capteur de fréquence cardiaque directement dans les AirPods Pro 3 pour suivre vos performances sportives.
Si vous préférez les AirPods 4, les versions sans ANC et avec ANC sont aussi en promotion, à 109 € et 169 € respectivement.
Samsung Galaxy S25 Edge 512 Go à 869 € au lieu de 1 369 €
La version slim du Galaxy S25 est à son prix le plus bas. La version 512 Go du S25 Edge est à 869 € au lieu de 1 369 € su Amazon, soit une réduction de 37%. Vous réalisez une économie de 500 €.
Pour rappel, le Galaxy S25 Edge est un smartphone ultra-fin : le plus fin jamais conçu par Samsung. Il embarque le processeur Snapdragon 8 Elite haut de gamme qui offre des performes solides. À 869 €, c’est une belle offre à saisir dans les cadre des Ventes Flash de Printemps sur Amazon.
Dyson V8 Cyclone à 279 € au lieu de 399 €
Le V8 est l’un des aspirateurs sans fil Dyson les plus vendus en France. Quand il est en promotion, c’est forcément une excellente nouvelle pour ceux qui l’ont dans leur collimateur. Amazon le propose actuellement à 279 € au lieu de 399 €, ce qui correspond à une réduction de 30 %. Vous réalisez une économie de 120 €.
Ses atouts : une puissance de 150 AW, une brosse motorisée pour tous types de sols et une autonomie de 60 minutes.
Samsung Galaxy Z Fold 6 à 1 189 € au lieu de 2 119 €
Le Galaxy Z Fold 6 est quasiment à moitié prix sur Amazon. Grâce aux Ventes Flash de printemps, ce smartphone pliable qui est l’un des plus aboutis du marché est affiché à 1189 € au lieu de 2 119 €, ce qui correspond à une réduction de 44%. C’est 930 € d’économie à réaliser sur ce smartphone haut de gamme qui se transforme en tablette.