Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty : ce code casse le prix de l’aspirateur balai

Il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des différentes offres des French Days. Vous cherchez un aspirateur balai puissant pour un ménage optimal ? Le code PASN10 vous permet actuellement d’avoir 60 € de réduction sur l’excellent Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty !

Aspirateur balai sans fil Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty

Faire le ménage est une corvée dont on se passerait bien. Mais avec le bon équipement, vous pouvez gagner du temps et de l’efficace. Le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty est un aspirateur balai qui vous facilite la tâche. En plus des technologies PowerDetect qui détectent les zones qui nécessitent un nettoyage plus poussé et qui adaptent ainsi la puissance en fonction du niveau de saleté, cet aspirateur balai est fourni avec une base autovidante.

Il est actuellement proposé à 399,99 € sur le site officiel de SharkNinja. Mais avec le code PASN10 à renseigner dans le panier, vous profitez d’une belle chute de prix de 60 €, ce qui le fait chuter à 339,99 € seulement. C’est un bon plan à ne surtout pas manquer !

Quelles sont les caractéristiques du Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty ?

La gamme PowerDetect de SharkNinja rassemble des aspirateurs sans fil haut de gamme qui sont à la fois puissants et endurants. En embarquant 4 technologies de détection différentes, le Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty se positionne en allié de taille pour l’entretien de votre maison. On retrouve ainsi la technologie PowerDetect qui détecte la saleté, le type de sol, les bords ainsi que le sens de nettoyage pour ajuster automatiquement la puissance.

Ce modèle efficace sur tous types de sol aspire tous les débris lorsque vous avancez ou reculez pour un nettoyage plus rapide. Il est par ailleurs équipé d’un éclairage LED qui révèle la poussière pour ne rien manquer.

La base de chargement et de vidage automatique de la poussière est ultra pratique. Vous pouvez stocker jusqu’à 45 jours de saletés sans avoir à vider manuellement l’aspirateur après chaque passage.

Enfin, ce modèle est très polyvalent puisqu’il est équipé d’un manche pliable qui se plie, ce qui vous permet d’atteindre plus facilement le dessous des meubles. Et vous pouvez profiter d’une belle autonomie qui peut atteindre les 60 minutes d’utilisation. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre test complet du Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty ici.


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